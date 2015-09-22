Почему подростки кончают жизнь самоубийством

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Самоубийство стала проблемой, которую надо решать на государственном уровне

Самоубийства – вторая по распространенности причина смерти в возрастной группе от 15 до 29 лет. При этом во многих странах эта тема остается под запретом. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что социальный остракизм и жажда подражания усугубляют проблему, и призывают власти срочно принять меры.

Image caption Дэбби Дикс говорит, что никогда не сможет смириться со смертью дочери

"Многие думают, что даже помышлять о самоубийстве – это уже преступление, но это совсем не так, - говорит 20-летняя Лорен Белл, которая пыталась покончить с собой несколько раз.

Если быть точным, то шесть: последняя попытка была в прошлом году. "Я понимаю, что моей семье пришлось нелегко", - рассказала она в молодежной программе Би-би-си Newsbeat.

Дэбби Дикс прекрасно знала, что у ее единственной дочери Иззи были проблемы, но ей и в голову не приходило, что Иззи решится на самоубийство.

"Я никогда, никогда, никогда не смогу с этим смириться", - говорит мать 14-летней английской девочки, добровольно ушедшей из жизни два года назад.

Некоторые страны постепенно начинают открыто обсуждать проблемы психических заболеваний. Другие же этого не делают. При этом специалисты предупреждают, что одну проблему надо решать срочно: "эпидемию" самоубийств среди подростков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что "этот вопрос слишком долго стыдливо замалчивали".

Image caption Иззи Дикс из графства Дэвон покончила с собой в возрасте 14 лет

К тому же далеко не все социальные перемены, которые принес с собой интернет пошли на пользу умственному здоровью подростков. Издевательства в сети и социальный остракизм ставят под угрозу жизни еще большего числа молодых людей.

"Самоубийство – очень непростой вопрос", - считает Рут Сазерленд, директор британской благотворительной организации "Самаритяне". Главная деятельность организации как раз и связана с предотвращением самоубийств.

А проблема эта есть, и она более чем реальна. Можете не сомневаться, но и в этом году (также, как и в прошлом) около 800 тысяч человек покончат с собой.

И, чтобы вы оценили масштаб: на каждую успешную попытку самоубийства приходится около 20 провалившихся.

Как правило, к самоубийству более склонны пожилые люди старше 70 лет. Однако в некоторых странах чаще всего с жизнью добровольно расстается именно молодежь. Вплоть до того, что по всему миру самоубийства стали второй по распространенности причиной смерти в возрастной группе от 15 до 29 лет.

Эксперт ВОЗ доктор Александра Флейшман сказала в интервью Би-би-си, что "чаще, чем от самоубийств молодежь гибнет только в дорожных авариях. А если брать исключительно женщин, то у них самоубийство является самой распространенной причиной смерти в молодом возрасте".

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 803900 человек ежегодно совершают самоубийство - это значит, что каждые 40 секунд кто-то сводит счеты с жизнью 15-ая по счету причина смерти среди всех возрастных групп

Однако 2-я по счету среди подростков и молодых людей (возрастная группа 15-29 лет)

Это проблема всех, но в разной степени

Статистика ВОЗ относительно причин смертности от 2012 года подтверждает, что самоубийства превратились во всемирный феномен. Однако они распределены неравномерно между богатыми и не очень богатыми странами. Три четверти самоубийств среди молодежи совершаются именно в небогатых странах.

Особо велика эта разница среди подростков. Даже беглый взгляд на кривые самоубийств наглядно показывает, что пик смертности резко подскакивает для детей и молодых людей от 10 до 25 лет в бедных странах.

Этот же статистический пик отсутствует в богатых странах, что вполне может означать, что группа риска напрямую связана с низкими доходами.

Давайте теперь посмотрим на различия между полами. Как правило, мужчины кончают с собой чаще, чем женщины. Однако, по словам доктора Флейшман: "Девочки чаще пытаются покончить с собой, но мальчики, как правило, действуют успешнее".

Рут Сазерленд объясняет гендерные различия тем, что "общество ожидает от мужчин определенной манеры поведения, и если они ей не соответствуют, то это может привести к трагическим последствиям".

Но те же гендерные различия нивелируются в более бедных странах, где самой уязвимой группой являются женщины и подростки.

В богатых странах мужчины в три раза чаще кончают с собой, нежели женщины, но в бедных странах этот коэффициент снижается до 1,5.

Грустное лидерство

Весьма тревожная статистика показывает, что в некоторых частях мира самоубийство стало главной причиной смерти среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

Каждая шестая смерть среди девочек-подростков в странах Юго-Восточной Азии приходится на самоубийства. Общая статистика по этому региону просто пугает: 25 добровольных уходов из жизни на каждые 100 тысяч человек.

На втором месте идет Африка: 9 самоубийств на каждые 100 тысяч человек населения.

Александра Флейшман объясняет это тем, что в этих районах проще получить в руки оружие или ядовитые вещества, при том, что психологическая помощь практически отсутствует.

Признаки опасности

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО САМОУБИЙСТВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ? Число самоубийств среди тинейджеров на 100 тысяч населения 1. Индия 35,5 (единственная страна, где женщины чаще мужчин кончают с собой) 2. Зимбабве 30,9

3. Казахстан 30,8

4. Гайана 29,7

5. Суринам 28,2

6. Россия и Бурунди 27,3

8. Литва 26,8

9. Непал 25,8

10. Туркмения 25,7

11. Мозамбик 25,2

12. Экваториальная Гвинея 24,8

Эксперты часто повторяют, что самоубийства не случаются "просто так". Медицинские исследования свидетельствуют, что 90% подростков, совершивших самоубийства, имели те или другие проблемы психологического или психиатрического характера.

Поводом к самоубийству могут послужить подростковая депрессия (основное психиатрическое заболевание среди подростков), чувство тревоги, насилие или злоупотребление психотропными средствами.

Однако к такому же трагическому концу могут привести и незначительные перемены в условиях жизни, смена обстановки, проблемы в школе, ссоры с друзьями или кризис сексуальной идентичности.

Именно поэтому эксперты призывают врачей и родителей следить за незначительными переменами в поведении и настроении, а "Самаритяне" стали даже проводить профилактическую работу в университетах среди студентов-первокурсников.

"Считается, что университетская жизнь – это немного бурный, но веселый путь к самопознанию. В реальности отъезд из дома может спровоцировать у молодых людей острую психологическую реакцию", - отмечает Сазерленд.

При всем при том, далеко не каждый подросток, страдающий от психических расстройств, непременно попытается уйти из жизни.

К тому же в целом ряде стран попытка самоубийства по-прежнему является уголовным преступлением. Многие случаи выпадают из общей статистики, или попадают туда под другим названием.

Image caption Издевательства и социальные проблемы являются одной из главных, но далеко не единственной причиной самоубийств

Социальный кошмар

Все организации, занимающиеся профилактикой самоубийств очень пристально следят за случаями издевательств или даже кибер-издевательств.

Американский Центр по предотвращению и контролю над травмами утверждает, что издевательства и попытки самоубийства тесно связаны, но связь эта далеко не однозначна.

В отчете Центра говорится, что "те молодые люди, которые готовы рассказывать о своих социальных проблемах, как правило, готовы и обсуждать свои самоубийственные мысли. Однако заявлять, что издевательства являются единственной и прямой причиной самоубийства не следует. Потенциально такие заявления могут нанести вред, поскольку, во-первых, отражают необъективный взгляд на самоубийства, а во вторых, могут спровоцировать потенциально опасные примеры для подражания".

Есть свидетельства, что нездоровый ажиотаж СМИ вокруг самоубийств может вдохновить уязвимых людей на аналогичные поступки. Эксперты называют такое поведение "социальным инфицированием".

Тем не менее, директор "Самаритян" Рут Сазерленд считает, что освещение самоубийств в СМИ может иметь и положительный эффект, если побудит людей открыто говорить о своих проблемах.

Правообладатель иллюстрации ithink Image caption Эксперты считают, что правительства всех стран должны срочно создать специальные программы по предотвращению самоубийств

Более того, большинство экспертов в области здравоохранения полагают, что следует незамедлительно создать долгосрочные и широкие программы по предотвращению самоубийств, финансировать которые должны правительства.

На сегодняшний день по данным ВОЗ подобные программы существуют только в 28 странах.

Финляндия, например, стала одной из первых стран, принявших подобную национальную программу. В результате уровень самоубийств в стране сократился за десятилетие на 30%.