Египет купит у Франции "русские Мистрали"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А как будет теперь называтся бывший "Владивосток"?

Египет согласился купить у Франции два вертолетоносца класса "Мистраль", построенные для России. Об этом сообщила пресс-служба французского президента.

В заявлении говорится, что президент Франсуа Олланд и президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сисси "в принципе согласовали условия сделки".

Франция заморозила передачу "Мистралей" России в конце 2014 года после конфликта на востоке Украины.

Точная стоимость контракта не разглашается, но Париж утверждает, что не остался в убытке.

Однако в ходе переговоров поступали сообщения о разногласиях сторон по поводу цены.

В 2011 году Россия заказала у Франции два вертолетоносца, каждый из которых может нести 16 вертолетов, четыре десантных катера и 13 танков. Стоимость контракта составляла 1,2 млрд евро.

К 2014 году Россия успела выплатить 840 млн евро от общей стоимости сделки.

Image caption "Севастополь" и "Владивосток" будут нести службу на Ближнем Востоке

В августе этого года Франция, после серии интенсивных переговоров, согласилась вернуть эту сумму России, так же как и заплатить за обучение российских военных моряков во Франции и возместить средства, потраченные на строительство соответствующей инфраструктуры во Владивостоке.

Военные нужды Египта

Власти Египта продолжают военные операции против сепаратистских военизированных группировок, действующих на севере Синайского полуострова.

Этот конфликт усилился после того, как военные отстранили от власти президента-исламиста Мохаммеда Мурси в 2013 году.

Кроме того, правительство Египта начало активную кампанию против исламистских группировок, включая массовые смертные приговоры, вынесенные членам "Братьев Мусульман", партии свергнутого президента.

Приобретение "Мистралей" стало очередным звеном в длинной цепи военных контрактов между Египтом и Францией.

Ранее в этом году Египет приобрел 24 истребителя четвертого поколения "Рафаль". Эта сделка вызвала протесты среди правозащитников, утверждающих, что Египет совершил военные преступления во время бомбардировок ливийских объектов.

В социальной сети Twitter появились скептические высказывания относительно того, считать ли продажу вертолетоносцев Египту более моральной, нежели России.