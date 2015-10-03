Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Танк, захваченный исламистами у сирийской армии - один из множества трофеев, взятых у правительственных войск за годы войны

Россия вступила в войну в Сирии, когда этот конфликт длился уже больше четырех лет. Главной и наиболее хорошо оснащенной силой в нем была и остается сирийская армия, которая в силу сложившихся обстоятельств, стала и главным поставщиком трофейных вооружений для остальных участников.

Другим важным "поставщиком" стала армия Ирака, которая, в свою очередь, имела в арсенале американское оружие и военную технику.

Остальные источники оружия, которым оказался наводнен регион - помощь западных стран и государств Персидского залива сирийским оппозиционерам, поставки современных вооружений правительственной армии из России, Ирана и других стран.

Сирийская армия

Правительственные силы оснащены преимущественно советским оружием, либо сделанным по его лекалам. Чаще всего оно довольно старое, но достаточно эффективное против повстанцев, которые вооружены гораздо хуже.

Оружие и техника сирийской армии позволяют ей вести борьбу с оппозиционными повстанцами и боевиками "Исламского государства", но военным ощутимо не хватает боеприпасов, которые составляют заметную часть нынешних российских поставок.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption МиГ-23 сирийских ВВС на авиабазе "Абу Духур" после захвата ее исламистами

Точных данных о количестве единиц военной техники, которым располагает сирийская армия, нет, поскольку она участвует в боях и несет потери. Подсчитать последние довольно сложно из-за отсутствия информации. С другой стороны, бронетехнику после некоторых даже довольно серьезных повреждений можно восстановить.

Сухопутные войска имеют на вооружении около трех тысяч устаревших советских танков Т-55 и Т-62 (модернизированная версия Т-55), а также сравнительно новые Т-72 в количестве около полутора тысяч штук. Все они довольно уязвимы в бою с применением современных противотанковых средств, но представляют серьезную силу при грамотном применении.

В войсках имеется около полутысячи советских легких броневиков БРДМ, примерно две тысячи боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, которые доказали свою надежность в ходе многочисленных конфликтов по всему миру и ближневосточному региону.

В парке бронетехники также имеются устаревшие легкие плавающие танки ПТ-76, а также колесные бронетранспортеры БТР-152 в количестве от 300 до 500 и гусеничные БТР-50, которых примерно столько же.

Известно, что Сирия получила из России некоторое количество сравнительно новых БТР-80, а на кадрах, которые были распространены сирийскими военными в начале сентября, был замечен новейший российский БТР-82.

ВВС страны имеют на вооружении несколько десятков истребителей МиГ-23 ударных, боевых и учебных модификаций, около двух сотен МиГ-21, в основном, ударных, предназначенных для уничтожения наземных целей, до 80 фронтовых истребителей МиГ-29.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Т-72 - самый современный танк в сирийской армии

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжелые ударные истребители Су-17, которые также имеются у сирийцев, для этих целей подходят лучше. Точных данных об их количестве нет, но, вероятно, их может быть несколько десятков.

Кроме того, на вооружении ВВС страны есть несколько десятков советских ударных вертолетов Ми-24 и французских SA 342M.

Сирийский авиапарк нуждается в глубоком обновлении, его едва хватает для противостояния повстанцам.

У сирийских военных имеется на вооружении впечатляющий арсенал буксируемой артиллерии советского производства, вплоть до пушек времен Второй мировой войны, а также различные системы залпового огня, начиная с совсем древней советской БМ-14 и заканчивая БМ-21 "Град", тактические баллистические ракеты, среди которых - Р-17 (SCUD B) и "Точка".

Противотанковое вооружение, помимо артиллерии, включает в себя российские комплексы "Корнет" и "Бастион", французский НOT и прочие.

На вооружении сирийской ПВО стоят советские стационарные комплексы С-200, C-75 "Двина", С-125 "Печора", мобильные "Оса", "Бук" и "Стрела", а также новейшие "Панцирь С1". Россия намеревалась поставить в Сирию комплексы С-300, однако судьба этого контракта неизвестна.

Россия

Россия осуществляет поддержку сирийской армии с воздуха, наносит удары по наземным объектам. В Москве настаивают на том, что эти цели имеют отношение к "Исламскому государству", сирийская оппозиция утверждает, что российские самолеты бомбят ее позиции.

В настоящее время в состав российской авиагруппы входят ударные и многоцелевые самолеты. По данным российского министерства обороны, это 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 12 штурмовиков Су-25СМ, четыре истребителя Су-30СМ, шесть бомбардировщиков Су-34, вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Су-34 - новейший самолет, который впервые участвует в боевых бомбардировках

Штурмовик Су-25, чья главная задача осуществлять поддержку войск на поле боя, - ветеран многих конфликтов с участием советских и российских войск, начиная с 1980-х годов.

Су-24М является всепогодным фронтовым бомбардировщиком, причем к цели он может лететь на на малой высоте. Это довольно эффективная машина, которая, правда, стоит на вооружении с начала 1970-х годов и отличается довольно высокой аварийностью. За период эксплуатации из-за нештатных ситуаций было потеряно более 80 самолетов.

Бомбардировщики Су-34, которые также были переброшены в Сирию, призваны заменить Су-24 в российских ВВС. Су-34 создан на базе истребителя Су-27, он оснащен мощной системой управления оружием, которая позволяет применять высокоточные системы, однако пока не применялся в боевых условиях по прямому назначению.

Су-30СМ - одна из последних модификаций Су-27. Это современный многофункциональный истребитель, который может атаковать наземные цели и вести воздушный бой.

У России на территории Сирии есть пункт обслуживания кораблей ВМФ, и у сирийских берегов постоянно дежурит оперативная корабельная группировка. В настоящее время ее возглавляет ракетный крейсер "Москва", способный наносить удары как по надводным, так и по подводным, наземным и воздушным целям. В составе группировки сторожевые и десантные корабли.

Точной информации о российской бронетехнике в Сирии нет.

В начале сентября американские источники сообщили агентству Рейтер на условиях анонимности, что около базы в Латакии были обнаружены семь российских танков Т-90 и артиллерийские установки, которые, судя по их расположению, предназначены для защиты российского персонала.

Кроме того, не исключено, что БТР-82, который оказался на кадрах сирийской хроники в сентябре, управлял российский экипаж.

Исламское государство

Данные о вооружениях и военной технике в распоряжении "Исламского государства" различаются в зависимости от источников настолько сильно, что в наличии у них тех или иных систем нет твердой уверенности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В руках этого снайпера из отряда сирийской оппозиции - винтовка Мосина, первая модификация которой была создана в 1891 году

Главными "поставщиками" ИГ стали сирийская и иракская армии - в результате нескольких успешных операций в руки исламских боевиков попало значительное количество вооружения и техники.

Счет боевых машин, захваченных ИГ, часто идет на единицы - несколько самоходных установок "Гвоздика", зенитных систем "Шилка", пусковых установок "Град", БМП-2.

Встречается и такая экзотика, как танки M1 Abrams, захваченные у иракской армии. Правда, сообщений о применении их не было, зато в сети появлялись видеозаписи, на которых лица, похожие на боевиков, взрывали эти танкиякобы в пропагандистских целях.

Другие машины были захвачены в больших количествах - несколько десятков танков Т-55, БРДМ советского производства, американские бронемашины M1117, MRAP.

"Исламское государство", как считают в США, пытается создать химическое оружие. Более того, на Западе не исключают, что ИГ уже пыталось применить в августе газ против курдских ополченцев, правда, не добившись особого эффекта.

Сирийская оппозиция

Отряды, которые объединяют полд названием "сирийская оппозиция", вооружены самым различным образом - от современных противотанковых управляемых ракет "Корнет" и "Метис" до таких музейных образцов, как советские "трехлинейки" времен Великой Отечественной войны, германские автоматы STG-44 и британские Lee Enfield того же периода.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пикап с пулеметом в кузове - классическая партизанская боевая машина

И оппозиция, и ИГ имеют на вооружении ставшие уже классическими для партизанских войн легковые грузовички-пикапы, в кузове которых монтируют тяжелый пулемет, или даже советскую спаренную зенитную установку ЗУ-23 (которую чаще устанавливают на полноценных грузовиках).

Такие импровизированные боевые машины уязвимы для огня из любого стрелкового оружия, но способны быстро перемещаться, и очень эффективны при внезапных атаках на укрепленные позиции правительственных сил.

За годы войны оппозиционеры обзавелись и танковым парком из захваченных у сирийской армии машин. Среди них - Т-55, Т-62, а также более легкая бронетехника - БМП-1, БМП-2, БТР-60 и другие.

Коалиция

Международная коалиция, действующая против "Исламского государства", включает в себя США, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Австралию, Канаду, Иорданию, Турцию и другие страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption F-22 во время боевого вылета в Сирии

У членов коалиции разные отношения с участниками оппозиционного лагеря. К примеру, отношения Турции и курдских формирований "Пешмерга" враждебные, но при этом турки помогают другим группам.

Международная коалиция не проводит наземных операций, ограничиваясь воздушными ударами по целям ИГ.

Прежде всего, в них участвуют ВВС США, которые используют для ударов полный набор истребителей-бомбардировщиков, включая F/A-18 Super Hornet, F-16 Falcon, F-15E Strike Eagle, а также новейшие истребители пятого поколения F-22 Raptor.

Кроме того, в операции участвуют самолеты-разведчики U-2 и RC-135, беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, вертолеты AH-64D Apache и UH-60 Black Hawk.

Остальные члены коалиции также используют американскую военную технику, модернизированную с учетом интересов заказчика, поэтому ударные миссии в составе их воздушных контингентов выполняют все те же F-15, F-16 или F-18 в различных модификациях (F-22 стоит на вооружении только ВВС США).