Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Американский президент сказал, что его выступления на тему насилия с применением оружия стали обыденными

В минувший четверг в пятнадцатый раз с того момента, как Барак Обама стал президентом США, ему пришлось вернуться к вопросу о насилии с применением огнестрельного оружия и законодательству, которое делает это возможным.

Выступление Обамы было связано с очередным массовым убийством, произошедшим в минувший четверг, когда вооруженный человек убил девятерых и ранил семь человек в колледже в штате Орегон, пока не был застрелен полицейскими.

"Обыденная" статистика

Президент, говоря об этом, периодически становился то рассерженным, то уставшим, а порой и смирившимся с той неуступчивой оппозицией, которую он встречает в своем стремлении ужесточить закон о владении оружием.

"Каким-то образом это превратилось во что-то обыденное, - сказал он. - Сообщения об этом стали обыденными. Мои выступления на этой трибуне тоже стали обыденными".

Некоторые статистические данные показывают, насколько привычными стали инциденты с огнестрельным оружием в стране, где оружия почти столько же, сколько людей.

За время своего президентства каждый раз, когда происходило очередное преступление подобного рода, Обама или высказывался сам, или его пресс-служба выпускала заявление. Однако трагедия в Орегоне стала 994-м массовым убийством с огнестрельным оружием только за время его второго срока, начавшегося в ноябре 2012 года.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В США оружия почти столько же, сколько людей

С начала 2015-го года в США произошло 294 стрельбы в людном месте, охарактеризованных как "инциденты", в которых погибло или было ранено от четырех человек и больше.

За этот же период 45 раз стрельба звучала в школах, а с момента массового убийства в школе Сэнди Хук 14 декабря 2012 года произошло 142 инцидента, когда оружие в школе применялось, но не всегда с трагическим концом.

300 млн единиц оружия

Обычно внимание мировой прессы привлекают именно массовые убийства - в школах и других общественных местах, тогда как большая часть смертей от огнестрельного оружия в США происходит в инцидентах меньшего масштаба, о которых широко не сообщается.

Согласно данным Архива насилия с применением оружия, с начала этого года из огнестрельного оружия были убиты 9 956 человек и более 20 тысяч ранены.

Ежегодно от огнестрельного оружия в Соединенных Штатах погибает столько людей, что число человеческих потерь за период с 1968-го до 2011 года превышает совокупные потери во всех войнах, которые когда-либо велись Америкой. Согласно данным проекта Politifact, в этот период произошло 1,4 млн смертей в результате применения огнестрельного оружия, тогда как во всех вооруженных конфликтах - от Войны за независимость до последней Иракской кампании - погибло 1,2 миллиона человек.

Нет официальной статистики по поводу того, сколько единиц оружия имеется в наличии в Соединенных Штатах, однако полагают, что это число достигает 300 млн, сосредоточенных в руках примерно трети населения.

Image caption Право граждан иметь оружие защищено Второй поправкой к Конституции США

То есть это достаточное количество для того, чтобы вооружить каждого мужчину, женщину и ребенка.

11 тысяч смертей ежегодно

Право граждан иметь оружие защищено Второй поправкой к Конституции США, и оно яростно отстаивается лоббистскими группами, такими как Национальная ружейная ассоциация, которая похвасталась, что после стрельбы в школе Сэнди Хук число ее членов достигло без малого 5 миллионов человек.

Барак Обама, оказавшись перед лицом такой непримиримой оппозиции своим планам ужесточить закон об оружии, в минувший четверг попросил журналистов сравнить, сколько американских граждан погибает в результате терактов и от насилия с применением огнестрельного оружия.

Как сказал президент, ежегодно американская казна расходует 1 триллион долларов на защиту страны от террористических актов, в которых погибает малая толика людей по сравнению с теми, кто становится жертвой насилия с применением огнестрельного оружия.

Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек.

В тот же самый период в среднем ежегодно 517 человек были убиты в терактах, а если исключить 2001 год, когда произошел теракт 11 сентября, то среднегодовой показатель будет равняться 31.