Зачем "Исламское государство" уничтожает древности?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Пальмира до (внизу) и после (вверху) захвата города боевиками "Исламского государства"

Джихадисты "Исламского государства" продолжают уничтожать античные монументы в сирийской Пальмире. Их новая жертва – Триумфальная арка, относящая ко II веку нашей эры.

Многие задаются вопросом, зачем кому-либо уничтожать памятники истории и культуры, пережившие тысячелетия?

Для "Исламского государства" причина довольно проста, она соответствует нескольким целям группировки.

В восьмом выпуске глянцевого журнала Dabiq, который издает ИГ, объясняется, что античное культурное наследие может помешать гражданам Сирии и Ирака присягнуть на верность "Исламскому государству".

С точки зрения джихадистов ИГ, уничтожение древностей – необходимый шаг в борьбе с "националистической повесткой", которую задают древние статуи, храмы и даже города.

Кроме того, ИГ как группировка, пропагандирующая крайнюю степень нетерпимости в исламе, по определению тяготеет к борьбе с политеизмом и поклонением идолам.

В некоторых регионах экстремисты также уничтожают шиитские и суннитские постройки, суннитские святилища. Можно сказать, что "Исламское государство" гораздо менее терпимо к другим течениям ислама, чем к христианству или иудаизму.

К крайней нетерпимости добавляется упрощенное и оторванное от контекста прочтение священных текстов и приказы, якобы основанные на "религиозных" представлениях.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Боевики ИГ охотно распространяют видеозаписи уничтожения древностей

Помимо причин, перечисленных журналом Dabiq, у джихадистов есть и политические, и более прагматичные мотивы. Продажа украденных древностей по всему миру – способ добыть наличные средства. В ООН считают, что "Исламское государство" поставило продажу древностей на поток и теперь зарабатывает на этом десятки миллионов долларов.

Постоянное поддержание уровня террора, массовые убийства, пытки, порабощения и этнические чистки – это тяжелая работа. Пережив первый приступ ужаса, СМИ и их аудитория из числа кафиров (то есть неверных) начинают привыкать к происходящему и перестают реагировать на сводки числа погибших. Фокус внимания переключается с "Исламского государства" на другие темы. Удерживать внимание становится сложнее.

Это сложнее еще и потому, что группировке приходится искать новобранцев и развивать новые источники дохода. При этом действующие боевики завязли на войне, время от времени их убивают во время обстрелов, у них (к их удивлению) отвоевывают территорию, они начинают скучать по комфорту, которого нет в полевых условиях. Их тоже нужно заново убеждать в том, что группировка, к которой они когда-то присоединились, по-прежнему влиятельная, активная и вызывает такой же интерес, как и прежде.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Руководство ЮНЕСКО называет уничтожение древних монументов "военными преступлениями". Возможно, именно такой реакции и добивается ИГ

Наконец, видеозаписи уничтожений памятников вызывают всеобщий гнев и ставят "Исламское государство" в уникальное положение. В западных странах все громче звучит барабанная дробь; все больше голосов призывают к походу на ИГ. Таким образом, "Исламское государство" использует стратегию бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена, желавшего втянуть США в заведомо проигрышную войну "против ислама".

Все это совсем не значит, что на "Исламское государство" не надо реагировать. Тем не менее, нужно учитывать, что стратегия джихадистов из ИГ во многом основана на том, чтобы вообще вызвать реакцию на их действия. В некоторой степени, то, что ООН называет действия "Исламского государства" "военными преступлениями", играет на руку джихадистам. Как и все публикации на эту тему.

Однако интернет нельзя изобрести назад, и до тех пор, пока мы не откажемся от некоторых наших представлений о свободе слова, мы не сможем остановить распространение подобных историй.

Поэтому мы должны отвечать джихадистам в рамках своих возможностей. Спокойный анализ лицемерия, практических вопросов и банальностей в доктрине "Исламского государства" – это шаг к демистификации и разоблачению ИГ как всего лишь еще одной политической организации.

"Исламское государство" признано в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.