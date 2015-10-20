Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время предвыборной кампании Джастин Трюдо постоянно говорил о необходимости перемен

В Канаде оппозиционная Либеральная партия одержала триумфальную победу на всеобщих выборах.

Партия, возглавляемая Джастином Трюдо, заручилась большинством мест в федеральном парламенте в Оттаве.

Трюдо сменит пробывшего девять лет на посту премьер-министра Стивена Харпера от Консервативной партии.

Сам Харпер уже признал поражение своей партии. В партии говорят, что Стивен Харпер уйдет с поста лидера.

После закрытия избирательных участков он заявил, что уже поздравил Трюдо, и что его Консервативная партия несомненно примет вердикт избирателей.

Выступая перед ликующими сторонниками Либеральной партии, Джастин Трюдо сказал, что этим голосованием "канадцы четко заявили, что пришло время для перемен".

Тем временем третья по величине Новая демократическая партия (НДП), судя по всему, потеряет примерно треть своих мест в федеральном парламенте, несмотря на то, что в начале предвыборной кампании некоторые обозреватели предрекали ее победу.

Перемены

Избрание Трюдо приведет к определенным изменениям во внешней политике Канады. Хотя Трюдо, сын бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, поддерживает борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство", он считает, что Канада должна прекратить наносить авиаудары в Сирии, а вместо этого сосредоточиться на обучении и подготовке вооруженной оппозиции ИГ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стивен Харпер признал поражение и, судя по всему, уйдет с поста лидера партии

Отец Джастина Трюдо, Пьер, считается отцом модернизации Канады.

На всеобщих выборах избираются 338 депутатов федерального парламента в Оттаве.

Премьер-министром становится лидер партии, заручившейся поддержкой большинства депутатов парламента.

Для Либеральной партии эти выборы принесли множество достижений.

Лишь во второй раз за всю свою историю партия перешла с третьего места на первое.

Партия также получит рекордное за более чем 20 лет число мест в провинции Квебек, где она нанесла сокрушительное поражение НДП.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Возглавляемая Томасом Малкером партия НДП оказалась на третьем месте

Либеральной партии также удалось одержать победу в одном из округов в родном городе Харпера Калгари, в провинции Альберта - впервые с 1968 года.

Либеральная партия одержала победу во всех провинциях и территориях Канады, за исключением Альберты и Саскачевана.

Во время предвыборной кампании Джастин Трюдо постоянно говорил о необходимости перемен.