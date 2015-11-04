Эксперт: условия эксплуатации Ан-12 в Южном Судане неадекватные

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Разбившийся Ан-12 был собран в Ташкенте и находился в эксплуатации с апреля 1971 года

В среду, 4 ноября, в Южном Судане упал транспортный самолет Ан-12.

Как сообщил журналистам представитель президента Южного Судана Века Атени, самолет следовал чартерным рейсом к одному из нефтяных месторождений в провинции Верхний Нил, за контроль над которой борются повстанцы и правительственные войска.

Падение произошло почти сразу после вылета из аэропорта Джуба - обломки самолета находятся на расстоянии около километра от терминала.

Изначально утверждалось, что пилот пытался вернуться в аэропорт для аварийной посадки, однако сотрудники безопасности выложили в интернет запись с камер наблюдения, на которой видно, что Ан-12 терпит крушение, приближаясь к земле в нехарактерном для аварийной посадки положении.

Самолет упал на небольшой остров на реке Белый Нил, где проживает рыбацкая община. Обломки, включая хвост самолеты, разбросаны по берегу, а фюзеляж находится в лесном массиве.

Жертвы и пострадавшие

Точной информации о жертвах на момент публикации заметки не было.

По словам пресс-секретаря президента Южного Судана, на борту транспортного самолета находились 18 человек: шесть членов экипажа (пять граждан Армении и, по предварительной информации, один россиянин) и 12 пассажиров.

Выжить удалось только троим гражданам Южного Судана. При этом изначально поступала информация о двух выживших.

Подсчет жертв затрудняется тем, что Ан-12 упал на жилые дома рыбацкой общины, поэтому жертвами стали не только люди на борту, но и местные жители.

Данные разнятся: Франс пресс сообщает о "не менее 25 погибших", а агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев и представителей местных властей утверждает, что погиб 41 человек. Побывавший на месте происшествия корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что найдены тела 35 человек.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что при крушении погибли несколько граждан России, однако информация официально не подтверждалась.

Самолет

Ан-12 с бортовым номером EY-406 - транспортный самолет советского производства.

Самолет собрали в Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова в 1971 году. В эксплуатации воздушное судно находилось с 1 апреля 1971 года.

В разное время его эксплуатировали несколько авиакомпаний: "Магадан Авиа Лизинг" (Россия) и Asia Airways (Таджикистан).

Оператором последнего рейса выступила авиакомпания Allied Services Limited, базирующаяся в Южном Судане и занимающаяся грузовыми перевозками. В компании эту информацию подтвердили.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российские самолеты, как правило, эксплуатируются в Африке и в Латинской Америке небольшими чартерными компаниями

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с Русской службой Би-би-си признался, что условия в Южном Судане, скорее всего, не совсем адекватные для технической эксплуатации этого самолета.

"Но там же и наши техники сидят, которые по договору. Они обслуживают самолет. Наверно, они принимают решение в зависимости от того, что их жизнь тоже чего-то стоит, поэтому просто так, наобум, они не дают разрешение на вылет", - уверен эксперт.

В то же время на российском форуме авиационных экспертов появилось сообщение: "Товарищ из Джубы (командир Ан-74) недавно написал, правда, не знаю, про этот борт или нет, но был отказ одного двигателя на взлете. Итог - выкатился, подломил стойку, сломал обтекатель локатора".

Россияне в Южном Судане

На момент публикации заметки посольство России в Уганде не подтвердило информацию о гибели россиян в авиакатастрофе.

В посольстве предположили, что российский самолет в стране был, скорее всего, задействован для гуманитарных нужд. Однако в ООН заявили, что Ан-12 не был самолетом миссии и не использовался организацией в Южном Судане.

Российские самолеты, как правило, эксплуатируются в Африке и в Латинской Америке небольшими чартерными компаниями.

А россияне, летающие на них, в большинстве своем, - бывшие военные и гражданские летчики, которые отработали на родине до пенсии, а потом занялись собственным распределением, рассказывает летчик Владимир Попов.

Желающие продолжить работу в странах Африки не проходят через многочисленные бюрократические процедуры: если на руках у человека есть пилотское свидетельство, выданное Россией, оно будет действовать и там. Главное - чтобы наниматель был удовлетворен квалификацией. А допуск к работе получается на основании обычного российского загранпаспорта.

Самая масштабная катастрофа с участием российского экипажа и самолета произошла 8 января 1996 года в Конго. Грузовой самолет Ан-32 авиакомпании "Московские воздушные авиалинии" при разбеге по взлетно-посадочной полосе не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в рынок. Тогда погибли 298 человек.

Российские летчики в Южном Судане по определению подвергаются опасности, считают авиаэксперты. Некоторые вспоминают, как в декабре 2011 года спецслужбы Южного Судана задержали российского пилота Владимира Попкова, работавшего на местную авиакомпанию Park Air. Попкова и других членов экипажа отпустили через месяц без объяснения причин задержания.