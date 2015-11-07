А321 и карикатуры Charlie Hebdo: взгляд из Франции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После всплеска популярности, вызванного терактом в январе этого года, тиражи Charlie Hebdo во Франции снова пошли на спад

Главный редактор еженедельника Charlie Hebdo Жерар Биар в пятницу был приглашен в студию Русской службы Radio France International (RFI) в Париже. Причиной интереса к его персоне со стороны коллег-журналистов стала гневная реакция российских властей на карикатуры о крушении самолета А321 на Синае, опубликованные в последнем номере журнала - в рубрике "Обложки, которых вы избежали".

На одном из рисунков изображены падающие на боевика ИГ обломки самолета и части тел пассажиров, рядом надпись: "Российская авиация усиливает бомбардировки ИГИЛ". Другая карикатура изображает череп с расплавленными солнцезащитными очками на фоне горящего самолета, с подписью: "Мне следовало бы лететь рейсом Air Cocaine", и рядом другая - "Опасность российских лоукостеров".

В российском Министерстве иностранных дел публикацию карикатур жестко осудили. В комитете Госдумы по международным делам авторов французского журнала назвали "подонками". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "У нас в стране это называется очень емким словом кощунство. Это не имеет отношения ни к демократии, ни к самовыражению, ни к чему. Это кощунство", - сказал Песков.

Главный редактор издания Жерар Биар искренне недоумевал, что именно вызвало такую реакцию со стороны Кремля. "Я этого просто не понимаю. Мы светская, демократическая и атеистическая газета. Понятие кощунства не имеет для нас никакого значения. Мы просто комментируем новости, как и все другие издания. И мы делаем это каждую неделю", - сказал Биар в эфире RFI, добавив, что "своими заявлениями Кремль пытается отвлечь внимание общественности от других проблем".

Раскол мнений

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жерар Биар: "Мы светская, демократическая и атеистическая газета. Понятие кощунства не имеет для нас никакого значения".

В самой Франции опубликованные карикатуры не вызвали такого общественного резонанса, как в России, и если бы не гневная реакция Кремля, скорее всего, и вовсе остались бы незамеченными. Впрочем, после публикации небольшой заметки на сайте газеты Figaro на редакцию Charlie Hebdo в буквальном смысле обрушился шквал гневных комментариев со стороны читателей.

"Философия Charlie Hebdo, если она вообще у них есть, не делает им чести. Скорее — наоборот". "С нетерпением жду, когда сгниет эта низкопробная тряпка!". "Россия, примите наши искренние извинения за этих идиотов, мы мысленно с вами". "В 1945 году Charlie Hebdo еще не было и в помине. Страшно представить, что бы они написали по поводу 30 миллионов русских, погибших за то, чтобы спасти, среди прочих, 45 миллионов французов, которые сегодня пытаются преподать России урок".

Есть и те, кто выступает если и не в защиту карикатур, то против критики со стороны российских властей в адрес французской нравственности и морали.

"Забавно наблюдать, как пресс-секретарь Путина дает нам уроки демократии, то есть того, чего в принципе нет и не было в самой России! Да еще и слушать возмущение русских по поводу этих карикатур. Ведь Charlie Hebdo наверняка там не продается, и едва ли один русский из ста знаком с этим изданием".

Политика или этика?

Впрочем, как полагает историк Пьер Дюлу, публикация подобных карикатур — это тот случай, когда политика отступает на задний план.

"Здесь можно говорить исключительно о моральной, этической стороне дела, политические реалии не имеют абсолютно никакого значения. Эти карикатуры так или иначе увидят родные тех, кто летел в этом самолете, значит, это лишний раз напомнит людям об их огромной беде. Добавлять боль семьям погибших — это абсолютно недопустимо, я даже не могу понять, о чем здесь можно дискутировать", - убежден Пьер Дюлу.

"Да, теперь главный редактор уверяет нас, что их целью вовсе не было иронизировать над жертвами, их родными и вообще этой трагедией. А что, скажите мне, было их целью? С художественной точки зрения эти карикатуры не представляют ровно никакой ценности, как и большая часть того, что делает это издание. Хотите комментировать новости — ну так пошевелите мозгами, найдите другие способы, которые не заденут чувств тех, кому и без того тошно", - говорит историк.

"Известно, что финансовая ситуация Charlie Hebdo довольно плачевна, тиражи вновь падают, и подобная провокация может, пусть и ненадолго, вновь вызвать к изданию интерес со стороны читателей", - добавляет Дюлу.

Критика в адрес России справедлива

Журналист телеканала France 3 Жан-Поль Савар не спорит с тем, что публикация карикатур сегодня неуместна и жестока по отношению к семьям погибших. С другой стороны, говорит Савар, журналисты Charlie Hebdo правы в своей критике - как действий России в Сирии, так и ненадежности российской авиации.

"Я могу с уверенностью сказать, что очень многие во Франции разделяют такое отношение к России и к путинскому режиму, - говорит Савар. - Конечно, не стоило бы иронизировать над такой трагедией, но по сути позиция Charlie Hebdo верна: Путин ведет Россию в тупик, и все беды в стране из-за этого. На мой взгляд, запрещать журналистам выражать их мнение — это еще хуже, чем публиковать такие карикатуры. И не России судить о том, деградирует французское общество или нет. У нас журналисты вольны говорить то, что считают нужным, и наши власти не встревают в информационную политику изданий", - говорит Жан-Поль Савар.

Историк Пьер Дюлу также полагает, что Россия поспешила с комментариями о западной демократии.

"Конечно, Кремль с готовностью выступил со своими заявлениями, чтобы на фоне этих карикатур в адрес произошедшей трагедии сплотить народ и, возможно, отвлечь от других своих действий или недействий. И даже если я считаю, что западное общество действительно деградирует, я не хочу слышать это от России. Но повторяю: любые слова и политика тут второстепенны. Мы можем говорить только о моральной стороне дела. Эти карикатуры непременно принесут боль, причем не российским властям, а тем, кто потерял близких. В Charlie Hebdo прекрасно это понимают, пусть не прикидываются дураками. И свобода слова тут не при чем", - убежден Дюлу.

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове 31 октября. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту.