На что способна турецкая армия?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По оценкам экспертов, у Турции - одна из сильнейших армий в мире

После инцидента со сбитым российским бомбардировщиком хорошие отношения между Москвой и Анкарой в течение нескольких часов буквально рухнули - нынешний уровень их настолько низок, что в России политики заговорили о возможности военного конфликта.

Четвертый человек в иерархии российского государства спикер Госдумы Сергей Нарышкин сказал, что Россия оставляет за собой право на военный ответ на действия Турции. На ядерный удар по Турции намекал Владимир Жириновский.

"Стамбул уничтожить очень легко: достаточно одну ядерную бомбу в пролив бросить, и его смоет", - сказал Жириновский, выступая на радио "Говорит Москва".

В свою очередь турецкий премьер Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара будет и впредь делать всё, что потребуется для безопасности своих границ, а президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что турецкие истребители действовали в полном соответствии с правилами применения сил и средств.

Эти заявления прозвучали на фоне усиления российской группировки в Сирии, получившей зенитный комплекс дальнего действия С-400, а также передислокации ракетного крейсера "Москва" ближе к военно-воздушной базе в Латакии.

Инцидент со сбитым Су-24 и последующее размещение средств ПВО осложнили обстановку в районе расположения российской авиабазы неподалеку от турецкой границы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Россия разместила на своей авиабазе в Сирии зенитный комплекс С-400

Насколько боеспособны вооруженные силы Турции? Сможет ли Россия, как говорит Нарышкин, ответить с помощью военных средств на инцидент с самолетом?

По различным оценкам, турецкие вооруженные силы являются одними из самых боеспособных в мире. Они не настолько высокотехнологичны, как российская или западные армии, но многочисленны и сравнительно неплохо подготовлены.

Кроме того, Турция находится в выгодном географическом положении и является членом НАТО, что является чуть ли не самым важным фактором в оценке военной мощи Анкары.

Однако эскалация конфликта до мирового уровня невыгодна Альянсу, поскольку при этом возрастает риск начала ядерной войны.

Вторые в НАТО, десятые в мире

Оценка боеспособности вооруженных сил любого государства (тем более сравнительная оценка двух армий) - дело чрезвычайно сложное и учитывает очень большое число факторов и условий. Тем не менее, турецкая армия, если не принимать во внимание ядерное оружие, считается второй после США по своему боевому потенциалу среди стран-членов НАТО, военного блока, куда Турция входит с 1952 года.

Согласно индексу Global Power, вооруженные силы Турции находятся на последнем месте в десятке самых боеспособных в мире (Россия в нем находится на втором после США). Этот рейтинг учитывает множество факторов, включая как численность вооруженных сил, количество техники, так и ВВП, финансовое состояние, и даже такие промышленные показатели, как производство электроэнергии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Большинство турецких танков, как этот М60, устарели

Численность вооруженных сил, по оценкам Global Power - более 400 тысяч человек (в России - более 760 тысяч), в резерве числятся более 185 тысяч (более 2,4 миллиона в России).

Турецкие ВВС уступают российским в количестве, в их составе 1020 самолетов - против почти 3,5 тысяч у России. Соотношение истребителей - 223 к 769.

В их составе имеются собранные по американской лицензии F-16 серий C (168 единиц) и D (40 единиц), значительная часть из которых модернизирована по программе Block 50.

Это современные машины поколения 4+, которые не уступают по своим боевым качествам российским Су-30СМ, которые дислоцированы в Сирии, и которых на авиабазе в Латакии всего полтора десятка. Остальные самолеты - устаревшие F-4 разных модификаций.

В сухопутных войсках соотношение еще больше в пользу России. К примеру, в турецкой армии 3778 танков (из них примерно 300 - современные Leopard 2, остальные - более старые Leopard 1, M60, M48), в российской - более 15 тысяч.

ВМС Турции также уступает по числу вымпелов российскому ВМФ - 115 единиц против 352.

У Турции гораздо слабее наземные системы противовоздушной обороны, оперативно-тактические ракетные комплексы. Однако в вооруженных силах хватает легкой бронетехники, реактивной, самоходной и буксируемой артиллерии.

Политическая география

Сами по себе эти цифры не отражают в полной мере соотношение сил двух стран, поскольку они не учитывают множество факторов, один из которых - географическое расположение страны.

К примеру, в Черном море у России имеется всего один ракетный крейсер, один большой противолодочный корабль, три сторожевых корабля дальней морской зоны, шесть малых противолодочных и четыре малых ракетных корабля, две дизельных подлодки. В составе ВМС Турции - 16 фрегатов, восемь корветов, 13 дизельных подлодок.

Турецкие вооруженные силы сконцентрированы в одном регионе. Хотя Турция - довольно большое государство по меркам региона, и у нее непростые отношения со многими соседями, но территория и протяженность ее границ значительно меньше, чем у России.

Турецкий флот, к примеру, дислоцирован всего в двух морях - Эгейском и Черном, которые расположены рядом друг с другом.

Самым главным географическим фактором, который играет на руку Турции, являются проливы - Босфор и Дарданеллы, соединяющие эти моря, и которые являются единственным путем в Средиземное море для Черноморского флота.

Турция полностью контролирует оба, и возможность того, что в случае обострения ситуации она закроет их, отрезав российские силы, дислоцированные в Сирии и Средиземном море от баз снабжения, беспокоит многих в России.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Турецкие ВВС вооружены истребителями F-16

Прохождение военных кораблей и гражданских судов через проливы регулируется Конвенцией Монтрё от 1936 года. Согласно этому документу, Анкара вправе закрыть Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, только если будет находиться в состоянии войны.

Однако официально объявленная война, может также запустить механизм коллективной безопасности Североатлантического договора - его 5 статья рассматривает нападение на одну страну, равно как и на ее вооруженные силы, как нападение на все страны альянса. В этом случае любому противнику Турции придется иметь дело с вооруженными силами НАТО.

Противостояние России с этим военно-политическим блоком не выгодно ни одной стороне, поскольку у России имеется ядерное оружие, и такая война может перерасти в ядерный конфликт.

Боевая подготовка

Еще один фактор, который оказывает серьезное влияние на ход любого конфликта, - это подготовка армии и моральное состояние военнослужащих.

Турецкая армия, по оценкам экспертов, является одной из самых подготовленных в регионе и мире. Ее тренируют по стандартам НАТО.

Как отметил в интервью Би-би-си эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, турецкие военные имеют боевой опыт.

"Конечно антипартизанские действия против курдов, это довольно специфический опыт, но все-таки обстрелянный солдат всегда лучше необстрелянного... Турецкие вооруженные силы - это очень серьезная величина", - сказал он.

Как и российские вооруженные силы, турецкая армия проводит в последнее время довольно много тренировок и учений, в частности, это касается летчиков.

"В Турции развита система подготовки летчиков. Налет у них сравнимый - налет у них примерно сотня часов, как и у нас. У них несколько больше тренажеров, у нас больше фактического налета", - рассказал военный обозреватель Илья Крамник.

Элита под ударом

Как рассказал Би-би-си турецкий эксперт, приглашенный профессор Карнеги–Европа Синан Улген, военные в Турции традиционно являются элитой общества.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военные были серьезной политической силой в Турции, однако после нескольких судебных процессов эта традиция нарушилась

"Это один из самых уважаемых и дисциплинированных институтов общества. Такое отношение к военным - одна из турецких традиций, которая уходит корнями в историю", - сказал он. Правда, по словам профессора, у этого фактора есть и негативная сторона.

На протяжении всего ХХ века военные считали себя хранителями устоев светского турецкого государства, заложенных Кемалем Ататюрком, и без колебаний отстраняли от власти законное правительство, если видели угрозу конституционному порядку.

Они совершили три переворота в период между 1960 и 1980 годами и имеют давнюю историю противостояния с правящей в стране Партией справедливости и развития, которой руководит премьер-министр Ахмет Давутоглу. Эту традицию удалось разрушить в начале 2010-х годов.

"Было нанесено несколько юридических ударов по армии [...] с тем, чтобы ослабить ее политическое влияние. Они оказались успешными. Однако это негативно повлияло на боевой дух военных. Многие из высшего командования оказались в тюрьме за преступления, которые они не совершали", - рассказал Улген.

Преимущества России

Без учета потенциала НАТО армия Турция является самой сильной в регионе. "Это большая армия, она опирается на растущие демографические ресурсы, и для такой большой армии она неплохо оснащена", - сказал Константин Макиенко.

По мнению Ильи Крамника, преимуществом России перед Турцией является способность российских ВКС проводить воздушные операции с участием крупных авиационных соединений.

В российском авиапарке боевых самолетов имеются стратегические бомбардировщики - Ту-95 и Ту-160. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Россия намеревалась летом 2015 года разместить в Крыму, что увеличило бы дальность их полетов над Черным морем (этого не произошло).

"У нас есть большой опыт, накопленный за последние годы, по переброске авиации из отдаленных регионов страны", - рассказал Илья Крамник.

Наконец, по его словам, количественное сравнение единиц не всегда означает качественное превосходство. Например, в турецком флоте нет корабля, аналогичного по боевой мощи черноморскому крейсеру "Москва", вооруженному противокорабельными ракетами.