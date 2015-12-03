10 дней российско-турецкого конфликта: хроника событий

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Еще в начале ноября Путин и Эрдоган называли друг друга "стратегическими партнёрами". Теперь называет только Эрдоган.

Русская и Турецкая службы Би-би-си напоминают, какие шаги и заявления делали Турция и Россия в каждый из десяти дней, прошедших после того, как Турция сбила российский Су-24.

24 ноября, около половины десятого утра по местному времени, турецкий истребитель F-16 сбил над турецко-сирийской границей, над её западным участком, российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

Оба члена экипажа катапультировались, но пилот Олег Пешков был убит огнём местных повстанцев, сирийских туркмен, с земли.

Штурман Константин Мурахтин, как сообщила позже Россия, в результате поисково-спасательной операции был эвакуирован на базу российской группировки под Латакией.

24 ноября

Турция

Турецкие военные объявили, что российский самолёт был сбит после нарушения границ воздушного пространства Турции, при этом турецкие военные пилоты предпреждали пилотов двух Су-24 10 раз в течение тех 5 минут, что они приближались к границе. Один из самолетов внял предупреждениям и изменил курс, второй же продолжил полет и был атакован турецким F-16.

До того Турция несколько раз протестовала против нарушения её границ самолётами из помогающей Асаду российской группировки в Сирии, а также выражала возмущение интенсивными российскими бомбардировками территорий, населенных сирийскими туркменами, которых Турция рассматривает как своих соотечественииков. По утверждению турецких властей, на этих территориях нет и не могло быть боевиков "Исламского государства".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал версию своих военных.

"Не может быть никаких сомнений, что мы сделали всё, чтобы избежать этого инцидента. Но нужно уважать право Турции защищать свои границы", - сказал Эрдоган.

Россия

Президент России Владимир Путин вечером на встрече с королём Иордании Абдаллой II Бен Аль-Хусейном заявил, что инцидент с самолётом будет иметь серьёзные последствия для российско-турецких отношений и в первый раз обвинил Турцию в пособничестве терроризму и в участии в торговле нефтью с территорий, подконтрольных ИГИЛ (одно из названий группировки "Исламское государство", запрещенной в России).

Глава МИД Сергей Лавров отменил визит в Турцию, а вечером заявил: "Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. По нашей оценке, ничуть не меньше угрозы, чем в Египте. В этой связи, конечно, мы не рекомендуем нашим гражданам направляться на данном этапе в Турецкую Республику с туристическими или какими-либо иными целями".

Российская турфирма "Натали Турс" первой объявила о прекращении продажи туров в Турцию.

Генштаб России объявил, что все военные контакты с Турцией прекращены, российские бомбардировщики теперь будут летать под прикрытием истребителей, противовоздушная оборона российской группировки будет усилена, в частности, крейсером "Москва" с системой ПВО.

"Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться", - заявил представитель генштаба.

Генштаб также объявил, что сирийские туркмены сбили вертолет Ми-8, участвовавший в операции по спасению пилотов Су-24, при этом был убит российский морской пехотинец.

25 ноября

Турция

Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию по телефону с президентом США Бараком Обамой. "Лидеры двух стран пришли к единому мнению о важности деэскалации ситуации и предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем", - объявил Белый дом.

Турецкая армия обнародовала аудиозапись, на которой, как утверждают военные, звучат предупреждения, которые турецкие пилоты делали по радио российскому экипажу.

Министерство обороны Турции пригласило российского военного атташе и объяснило, что Су-24 был сбит, так как не отвечал на предупреждения и нарушил границу, после чего турецкий пилот действовал согласно ранее утверждённым Турцией правилам применения военной силы в таких случаях.

Министерство обороны Турции объявило, что было сделано всё возможное для поиска и спасения пилотов.

Россия

Российские телеканалы обнародовали интервью с человеком, представленным как спасённый штурман Мурахтин. Мужчина, стоящий спиной к камерам, сказал, что самолёт не нарушал турецкую границу и что никаких предупреждений экипаж не слышал.

Он также заявил, что неоднократно совершал боевые вылеты в этот район и знает местность как свои пять пальцев, так что нарушить границу по ошибке они не могли.

Image caption Выжившего штурмана российские телеканалы показали только со спины

Президент Путин, отвечая на вопросы журналистов в Нижнем Тагиле, обвинил Турцию в поддержке радикального ислама и не исключил новых инцидентов между Турцией и Россией, из-за которых, по логике Путина, опасности могут подвергнуться и находящиеся в Турции российские туристы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев там же вслед за Путиным заявил: "Турция продемонстрировала своими действиями, по сути, защиту боевиков "Исламского государства", что неудивительно с учётом имеющихся сведений о прямом финансовом интересе некоторых должностных лиц Турции, связанных с поставками нефтепродуктов, производимых на предприятиях, принадлежащих ИГИЛ".

26 ноября

Турция

Президент Эрдоган заявил, что турецкие пилоты, возможно, действовали бы иначе, если бы знали, что самолёт российский. "Если бы мы знали, что это российский самолёт, то, может быть, мы предупредили бы его как-то иначе", - сказал Эрдоган французскому телеканалу France 24. Эрдоган также сообщил, что хотел бы поговорить по телефону с Путиным, но тот не отвечает на запросы о беседе.

Россия

Президент Путин после встречи в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом опять обвинил Турцию в том, что она покрывает тех, кого Путин считает террористами.

"Мы слышим сейчас о неких племенах, близких для Турции, туркоманах и так далее. Во‑первых, возникает вопрос: что на этой территории делают представители турецких террористических организаций, которые сами попадают в объективы фотокамер, а потом выкладывают сами себя в сеть? Второе: что на этой территории делают выходцы из Российской Федерации, которые находятся у нас в розыске за совершённые преступления и которые точно относятся к категории международных террористов?" - сказал Путин.

МИД России вечером подтвердил рекомендацию россиянам не ездить в Турцию "в связи с сохраняющимися на территории Турции террористическими угрозами", дополнив её рекомендацией тем, кто уже там, вернуться в Россию.

Дмитрий Медведев на заседании правительства передал поручение президента в двухдневный срок разработать санкции против Турции.

Краснодарское УФМС объявило о выдворении 39 турецких бизнесменов, приехавших на агропромышленную выставку.

В российской прессе появились первые сообщения об остановленных на границе - с Украиной, Польшей и другими странами - турецких фурах.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких попыток связаться с Путиным с турецкой стороны не было.

27 ноября

Турция

Премьер-министр Ахмет Давутоглу опубликовал в британской газете Times колонку, в которой заверил, что Турция намерена сотрудничать с Россией и своими союзниками, чтобы снизить возникшее напряжение.

Россия

Минобороны России заявило, что уничтожение российского самолёта было запланировано заранее, и что турецкий истребитель "ждал в засаде в воздухе". В качестве обоснования минобороны привело свои данные о том, что пара турецких F-16 находилась в воздухе задолго до того, как один из них выпустил ракету по Су-24.

Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. "Обсуждалась возросшая напряжённость вокруг Сирии на фоне агрессивных и непредсказуемых действий Турецкой Республики", - говорится в официальном сообщении Кремля.

Помощник президента Юрий Ушаков сказал журналистам, что Реджеп Тайип Эрдоган уже дважды звонил Путину, но тот не собирается разговаривать с Эрдоганом, пока Турция не извинится за сбитый самолёт.

Глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Муаллемом опять заявил, что в Турции "нарастают террористические угрозы" и что через Турцию "налажен трафик боевиков в различных направлениях".

Министерство образования и науки России разослало вузам предписание прекратить сотрудничество с Турцией.

Депутаты Мосгордумы сказали журналистам, что подумают о запрете турецких сериалов на телевидении.

28 ноября

Турция

Президент Эрдоган заявил, что Россия, предпринимая какие-либо меры против турок на своей территории, играет с огнём. Одновременно Эрдоган заверил, что Турция очень ценит отношения с Россией и не хочет эскалации конфликта.

Россия

Image caption Турецкие помидоры составляют 55% российского импорта помидоров.

Путин подписал указ о санкциях против Турции. Санкции будут включать эмбарго на товары, ограничения на работу турецких фирм, запрет на продажу туров, приостановку безвизового режима, запрет на чартерные рейсы, усиление контроля за турецкими дальнобойщиками и судами в Чёрном море.

29 ноября

Турция

Турция оганизовала вывоз тела пилота Олега Пешкова.

Покрытый российским флагом гроб с почестями доставили в аэропорт приграничного города Хатай, оттуда - в Анкару, где его на аэродроме встречали посол и военный атташе России.

"В соответствии с их традициями, службу над гробом в Хатае отслужил православный священник", - сказал журналистам премьер-министр Ахмет Давутоглу и вновь призвал Россию не нагнетать напряжённость в отношениях.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Гроб с телом погибшего пилота был с воинскими почестями передан турецкими военными представителям России

30 ноября

Турция

"Защита воздушного пространства Турции, границ Турции - это наш национальный долг, и военные просто делали свою работу. Никто не может требовать от нас извинений за это", - заявил премьер-министр Давутоглу.

Россия

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что встречи Путина и Эрдогана на климатическом саммите в Париже, куда прибыли оба президента, не будет.

Путин после климатического саммита обвинил Турцию в том, что она сбила российский бомбардировщик, чтобы обезопасить каналы поставки нефти с территорий, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями.

"Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. И у нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолёт, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции – как раз к портам, откуда она отгружается в танкеры, а защита туркоманов – это только предлог", - заявил российский президент.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провёл с вице-премьерами совещание о санкциях в отношении Турции. Игорь Шувалов, в частности, сообщил, что эмбарго на импорт из Турции будет распространяться на сельхозпродукцию, а запрет на работу турок-строителей в России вступит в силу с Нового года и не будет распространяться на уже работающих.

1 декабря

Турция

Президент Эрдоган отмёл обвинения Путина в соучастии в торговле нефтью с территорий, подконтрольных ИГ, и потребовал от России доказательств. Эрдоган заявил, что уйдёт в отставку, если российский президент докажет обвинения, и поинтересовался, готов ли Путин уйти, если доказательств не найдётся. Одновременно, отвечая на вопрос журналистов, ответил ли Турция санкциями на санкции, Эрдоган сказал, что Турция не хотела бы полного разрыва связей с Россией, которую Эрдоган назвал "стратегическим партнёром".

Россия

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обнародовать доказательства торговли нефтью между Турцией и экстремистской группировкой "Исламское государство". Доказательств требовал президент Эрдоган.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список турецких товаров, ввоз которых будет запрещён с 1 января. В список вошли овощи, фрукты, птица и соль.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объявила, что продажа путёвок в Турцию полностью прекращена.

Министерство образования объявило, что все российские студенты, находящиеся в Турции по обмену, будут срочно возвращены в Россию.

2 декабря

Турция

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу TRT сообщил, что он попросил о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время слёта министров иностранных дел стран ОБСЕ в Белграде 3-4 декабря, но до сих пор не получил ответа на свою просьбу.

Президент Эрдоган отмёл обвинения теперь уже со стороны министерства обороны России в том, что он лично и его родные замешаны в торговле нефтью с территорий, подконтрольных ИГ, и выступил с ответными обвинениями.

В большой речи, произнесённой в Катаре, где Эрдоган находился с визитом, президент Турции назвал по имени гражданина Сирии и России, который, по данным Турции и США, посредничает в торговле нефтью между ИГ и режимом Асада.

"Где покупаем нефть мы, всем хорошо известно, - сказал Эрдоган, перечислив в качестве продавцов Россию, Азербайджан, Иран, Северный Ирак, Катар, Алжир и Нигерию. - А вот Джордж Асвани, который является гражданином и Сирии и России, покупает нефть у "Даиш" (арабское сокращение ИГИЛ - прим. Би-би-си) и продаёт её сирийскому режиму и другим странам. Это все задокументировано".

США включили Асвани вместе с Кирсаном Илюмжиновым и ещё двумя персонами и четырьмя фирмами в санкционный список за торговлю нефтью ИГИЛ 25 ноября, а ЕС наложил на Асвани санкции ещё весной этого года.

Россия

Минобороны и генштаб на брифинге в Москве предъявили журналистам материалы, которые, по словам российских военных, доказывают участие Турции в торговле нефтью из "Исламского государства".

Военные показали спутниковые снимки, на которых, по их словам, зафиксированы сотни бензовозов, идущих с территории, подконтрольной ИГ, к турецким портам. "По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено высшее политическое руководство страны – президент Эрдоган и его семья", - заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

Каких-либо аргументов, которые бы позволяли связать спутниковые снимки бензовозов с бизнесом семьи турецкого президента, предложено не было.

Правообладатель иллюстрации ministry of defence Image caption Минобороны России утверждает, что на этих снимках - автоцистерны, везущие нефть и нефтепродукты в Турцию

3 декабря

Турция

Президент Эрдоган в Анкаре вновь призвал Россию не разжигать страсти и вновь упомянул имя Асвани.

Россия

Президент Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию пригрозил Турции некими новыми наказаниями.

"Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив её разума и рассудка [...] Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. [...] Они не раз пожалеют о содеянном", - заявил президент России.

Поздним вечером представители Иракского Курдистана заявили, что нефтевозы, которые российское минобороны приписало экстремистской группировке "Исламское государство", на самом деле принадлежат им.