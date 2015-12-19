"Мисс мира" - 2015 стала испанка Ройо, россиянка Никитчук - вторая

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Титул "Мисс Мира" достался испанке Мирейе Лалагуне Ройо (в центре), вице-мисс - россиянка София Никитчук (слева), третье место у карасавицы из Индонезии Марии Харфанти

Испанка Мирейя Лалагуна Ройо стала победительницей конкурса "Мисс Мира", который проходил на курорте Санья на китайском острове Хайнань.

Россиянка София Никитчук стала второй, а третье место получила участница из Индонезии Мария Харфанти.

22-летняя Никитчук, студентка института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета, завоевала титул "Мисс Россия" 19 апреля 2015 года.

В мае Никитчук попала в поле зрения правоохранительных органов из-за обложки журнала "Стольник", посвященного Дню Победы, на которой она, обнаженная, была завернута в материю в цветах российского флага. Прокуратура Свердловской области начала проверку по запросу местного жителя, который посчитал, что фотографию можно расценить как осквернение флага России.

Однако по итогам проверки прокуратура не нашла нарушений.

Конкурс "Мисс мира" в этом году оказался в центре скандала, после того как одной из участниц - родившейся в Китае "Мисс Канада" Анастэйше Лин - не позволили сесть в самолет, летевший на Хайнань из Гонконга. Китай отказал девушке в визе.

Лин является последовательницей религиозного течение Фалуньгун, которое было признано незаконным в Китае в 1999 году. Она переехала в Канаду в 2003 году и регулярно выступала с критикой в отношении ситуации с правами человека в Китае, в частности, осуждая преследование Фалуньгун. Китайские власти считают это религиозное течение сектой.