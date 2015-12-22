Принц датский спасен у берегов Австралии

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Королевская семья Дании: кронпринц Фредерик, кронпринцесса Мэри и их дети - принц Кристиан и принцесса Изабелла

10-летнего принца Кристиана, следующего в очереди на датский престол, пришлось спасать у берегов Австралии, после того как волна стащила его с доски для серфинга.

Инцидент произошел на знаменитом австралийском побережье Gold Coast на прошлой неделе, однако королевский двор Дании сообщил об этом лишь накануне.

В официальном заявлении дворца говорится, что наследник престола чувствует себя хорошо и ему ничего не угрожает.

Отец юного серфингиста, кронпринц Дании Фредерик, лично поблагодарил спасателя Ника Малколма, пришедшего на помощь его сыну.

Начальник Малколма Стюарт Кий, под чьим руководством работает бригада спасателей на пляже Mermaid Beach, сказал, что ситуация была очень серьезной, и мальчик мог погибнуть.

По словам спасателей, его доска попала в сильное течение.

"Мы подоспели вовремя, но сам бы он не выплыл", - заявил Кий.

Коллеги Ника Малколма говорят, что он не знал, кого спасает, а просто выполнял свой долг, и что его смущает повышенное внимание, обрушившееся на него после этой истории.

Королевская семья Дании периодически отдыхает в Австралии, так как это родина супруги кронпринца Фредерика Мэри.