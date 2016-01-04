Почему на Украине не будет ни "советского", ни "шампанского"

Правообладатель иллюстрации sekt.kiev.ua Image caption Название "Советовское шампанское" понравилось далеко не всем на Украине

По любимому новогоднему напитку "советских людей" - "Советскому шампанскому" - на Украине нанесен двойной удар: слово "советское" запрещает украинский закон о декоммунизации, а "шампанское" - соглашение о свободной торговле с ЕС.

В конце 2015 года Киевский завод шампанских вин сообщил, что меняет название известного с советских времен напитка с "Советское шампанское" на "Советовское шампанское".

Переименование одного из самых дешевых новогодних алкогольных напитков в компании объяснили выполнением закона об осуждении коммунистического и нацистского режимов и пропаганды их символики.

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что еще два завода Украины выпускают напитки с таким названием и должны их "декоммунизировать".

В то же время соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, которое вступило в силу с 1 января 2016 года, запрещает название "шампанское", но дает предприятиям переходный период.

"Декоммунизированное" шампанское

Изменение названия шампанского Киевского завода шампанских вин вызвало большой резонанс сразу после Нового года, хотя на этикетке название было другим уже с ноября прошлого года.

Завод стал едва ли не первым предприятием, который выполнил закон о декоммунизации и сменил название известного советского бренда.

"Отныне известная всем марка называется "Советовское шампанское", - заявили в пресс-службе Киевского завода шампанских вин. Другие производители, выпускавшие шампанское под названием "Советское", вынуждены теперь придумывать другие названия.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Для советских граждан новогодние праздники без "Советского шампанского" было представить невозможно

В социальных сетях переименование вызвало неоднозначную реакцию.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович приветствовал шаг Киевского завода шампанских вин, хотя новое название ему и не понравилось.

"В связи с законом о декоммунизации шампанское переименовали в "Советовское шампанское". Убейтесь об стенку", - написал в "Фейсбуке" директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, курирующий "декоммунизацию" на Украине.

"Лента переполнена критикой "Советовского" шампанского. Согласен, название не слишком благозвучное. Но Киевский завод шампанских вин сделал то, что надо", - признал Вятрович.

Пользователи соцсетей критиковали не только сам процесс декоммунизации, но и специфическое название "советовское", поскольку, по мнению некоторых из них, шампанское было бы "более логично назвать светским".

Но как объяснил Вятрович, бренд "Светское" уже зарегистрирован другой фирмой, поэтому Киевский завод не мог его использовать.

Принятый еще в апреле 2015 закон о декоммунизации требует переименовать не только улицы и города, названия которых связаны с советским режимом и его деятелями, но и названия предприятий и товаров.

Правообладатель иллюстрации istock Image caption Некоторые украинские пользователям соцсетей считают, что название "светское" более подходящее для шампанского, чем "советовское"

По словам Вятровича, на Украине есть и другие заводы, выпускающие игристые вина под маркой "Советское шампанское", и еще не сменившие этикетку.

"Давайте направим свою сокрушительную критику тех, кто до сих пор не выполнил закон - Харьковский и Измаильский заводы ", - призвал чиновник.

На сайте Харьковского завода шампанских вин указано, что они выпускают игристые вина под названием "Советское шампанское". В праздничные дни связаться с представителями предприятия и узнать их позицию по декоммунизации не удалось.

Связаться с представителями Измаильского винного завода во время праздников также не получилось. На своем сайте компания, однако, не заявляет о производстве игристых вин под названием "Советское шампанское".

Без "шампанского"

Кроме запрета на использование в названии слова "Советское" из-за закона о декоммунизации, вскоре на Украине запретят и использование слова "шампанское" для описания игристых вин.

Согласно международному праву, использование названия "шампанское" закреплено за производителями игристого вина только во французской Шампани.

Именно поэтому даже в советские времена "Советское шампанское" на экспорт отправлялось под названием Soviet Sparkling ("Советское игристое").

Украина, заключая соглашение об ассоциации с ЕС, также взяла на себя обязательства придерживаться международных стандартов региональных названий, в том числе и шампанского.

Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, которое вступило в силу 1 января 2016 года, предусматривает, что у украинских производителей в запасе 10 лет переходного периода, чтобы даже на внутреннем рынке не продавать игристые вина под названием "шампанское".

Похожие требования касаются коньяка, отдельных видов вина и некоторых видов сыров.

Украинские производители "шампанского" заранее подготовились и уже придумали замену запрещенным названиям.

Харьковский завод шампанских вин выпускает несколько видов "Советского игристого", а их киевские коллеги и конкуренты - "Украинское игристое" и "Киев. Игристое".

Один из крупнейших заводов шампанских вин на Украине - завод в Артемовске, Донецкой области, - в названиях своих игристых вин уже давно не использует ни слово "советское", ни слово "шампанское". Этот завод экспортирует часть своей продукции.

Артемовскому заводу, возможно, придется изменить название самого завода, если изменится название города Артемовск, который в результате декоммунизации могут переименовать в Бахмут.

Пострадают ли производители?

Профильная ассоциация виноделов Украины не видит особых проблем в результате переименования шампанского.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption После аннексии Крыма Россией Украина закрыла свой рынок для крымских производителей

Однако ее руководитель Сергей Михайлечко считает, что в 2016 году "производители пострадают из-за повышения акциза на игристые и газированные вина на 100%". В среднем такие вина подорожают на 4-5 гривен (12-15 рублей) за бутылку.

В ассоциации также пояснили, что существенного вреда от переименования производители не почувствуют, ведь переговоры с ЕС длились давно, и все начали процесс смены наименований своей продукции.

С другой стороны, как указывают в ассоциации, аннексия Крыма Россией закрыла украинский рынок для производителей шампанского из Крыма, увеличив рынок для других украинских производителей игристых вин, поэтому данный сегмент производства находится на подъеме.

В соседней с Украиной Польшей, которая в 1990-х годах проводила декоммунизацию, сейчас достаточно популярны вариации на тему "Советского", но без "шампанского".

К примеру, водочная компания Bartex в дешевом сегменте вин выпускает "Советское игристое", которое со своим кириллическим названием является довольно популярным новогодним напитком.

Несмотря на нынешний запрет советского символа в названии "Советское шампанское", есть вероятность, что частично закон о декоммунизации в этой части еще изменят.

Дело в том, что в недавнем решении Венецианская комиссия назвала такое требование для частных предприятий слишком суровым.

Вице-спикер украинского парламента Андрей Парубий 21 декабря пообещал, что парламент изменит ряд положений закона о декоммунизации, но коснется ли это советских названий в продукции частного бизнеса, неизвестно.

Пока же, как указано в законе, за нарушение его норм и пропаганду символов советского режима на Украине грозит наказание вплоть до тюремного заключения сроком на 5 лет.