Афганистан: в чем причина роста влияния талибов?

Афганская армия вместе с силами НАТО и США вот уже 14 лет ведет борьбу с движением Талибан. Несмотря на гибель тысяч талибов, радикальное движение распространяет свое влияние на всё новые районы страны.

Причин возросшего влияния талибов в регионе по меньшей мере три.

Во-первых, вывод к концу 2014 года большей части сил международной коалиции под командованием НАТО и американских сил из Афганистана привел к уменьшению военного давления на Талибан.

Талибы воспользовались также тем, что внимание международной общественности было отвлечено событиями в Сирии, Ираке и на Украине.

