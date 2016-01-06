Чем угрожает миру водородная бомба КНДР?

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Жители Северной Кореи уверены, что в условиях военной угрозы, нависшей над их страной, проведенные испытания - необходимый и правильный шаг

В среду Северная Корея объявила о проведении успешного испытания водородной бомбы – первого в своей истории. За несколько часов до объявления по государственному телевидению КНДР в районе одного из северокорейских ядерных полигонов на северо-востоке страны Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 5,1.

"Это испытание означает выход ядерных сил КНДР на новый уровень", - говорится в заявлении Пхеньяна, которое цитируется официальными северокорейскими СМИ.

Это "событие, потрясшее мир, которое будет занесено в историю нации [...], которое приблизит победу революционных идеалов чучхе", говорится в этом заявлении.

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Новый уровень

Насколько мир потрясен, станет ясно после завершения экстренно созванного заседания Совбеза ООН, которое пройдет в Нью-Йорке в среду. Пока большинство стран выступили с резким осуждением действий Пхеньяна.

Единственное, в чем международные эксперты согласны с властями КНДР, это в том, что страна, действительно, вышла на новый технологический уровень.

"Вообще-то заставить сработать атомную бомбу не так-то просто. Шансов, что она не сработает в нужный момент больше, чем наоборот. В свете этого, если испытания Северной Кореи прошли успешно, это означает, что они перешли на новый технологический уровень и что они могут использовать свои технологии в военных целях. Иными словами, в том, что касается ядерных технологий, они теперь сидят на одном диване с большими парнями", - считает профессор Майкл Кларк, бывший генеральный директор Британского королевского института оборонных исследований (RUSI).

Водородная бомба меньше обычной атомной, ее проще разместить в боеголовках ракет. А эффект от термоядерного взрыва, говорит Кларк, куда внушительнее:

"Мощность взрыва атомной бомбы составляет несколько мегатонн, а водородная бомба в три-четыре раза мощнее. То есть мы говорим о силе взрыва в 50-60 мегатонн, а может и больше. Безопасность проведения взрыва такой мощности зависит от местных условий".

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Мир в опасности?

Означает ли это, что над миром нависла новая угроза, о которой мы и не подозревали, ложась накануне вечером спать? Насколько более опасной стала Северная Корея?

"Стратегически большой разницы нет. Просто Северная Корея научилась делать термоядерное оружие, как и многие страны, у которых есть ядерный потенциал. Теперь у них есть то же самое, – считает Кларк. - Опасность состоит не в том, насколько мощным был взрыв, который они произвели, а в их способности использовать это в военных целях: в боеголовках ракет или в виде бомб, сбрасываемых с самолета".

"Любой взрыв, влекущий за собой толчок магнитудой больше 5,1 - опасен. Такой взрыв [какой провела Северная Корея] способен стереть с лица земли целый город, и это заставляет беспокоиться", - говорит бывший посол Великобритании в КНДР Джон Эверард.

Эверард проработал в Северной Корее два года. В своих оценках он основывается на личных наблюдениях и полагает, что руководство КНДР может всерьез рассматривать применение ядерного оружия.

Он объясняет это тем, что северокорейцы ощущают себя жертвами, они считают себя непонятыми и уверены, что извне к ним относятся враждебно.

"В северокорейцах сильно развит воинственный дух, и они скорее предпочтут погибнуть в сражении, чем позволят поглотить себя Южной Корее или согласятся играть по правилам, навязанным некими мирными договоренностями", - считает дипломат.

В мире достаточно стран, которые продолжают наращивать свой ядерный потенциал, есть и те, кто, наоборот, призывает к разоружению и делает шаги в этом направлении. При этом подавляющее большинство уверено, что начать ядерную войну может только безумец, так как будет уничтожен и сам зачинщик.

Однако Джон Эверард не уверен, что северокорейцы думают так же.

"В Северной Корее создана тоннельная система защиты, по сравнению с которой Тора Бора (пещеры, укрепрайон и подземная крепость в Афганистане – прим. Би-би-си) выглядит детской песочницей. Если они уверены в том, что смогут спрятаться в своих тоннелях и переждать там ядерный взрыв, опасность ядерного удара сохраняется".

Китай больше не указ

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Следующий резонный вопрос - может ли что-нибудь или кто-нибудь сдержать Пхеньян. Возможно, Китай?

Однако судя по тому, что официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выступила с резким осуждением проведенных испытаний и призналась, что Пекин не был предупрежден о запланированном испытании, этот мощный сосед и сильный союзник, похоже, тоже больше не указ для молодого Ким Чен Ына.

Джон Эверард полагает, что, судя по всему, контроль потерян:

"В октябре нам была продемонстрирована большая любовь между Китаем и Северной Кореей. Пятый в партийной иерархии Китая человек приехал на празднование годовщины правления коммунистической партии КНДР. И многие думали, что зарождается новая эра, при которой Китай будет оказывать Пхеньяну экономическую помощь, но взамен ожидать более сдержанное поведение, чем в предыдущие годы. Однако месяц назад мы стали свидетелями любопытного происшествия. Северокорейский женский ансамбль "Миранбон" приехал на гастроли в Китай, но прервал турне, не успев дать ни одного концерта".

Аналитики полагают, что ситуация возникла из-за отказа председателя Китая Си Цзиньпина присутствовать на концерте группы. А ранее он неодобрительно высказывался о ядерных амбициях КНДР.

Жажда признания

Эверард отмечает, что отношения Пекина и Пхеньяна покатились под откос очень быстро. К тому же Китай дал понять, что намерен сотрудничать с международным сообществом в вопросе демилитаризации Корейского полуострова.

"Я уверен, что на заседании Совбеза ООН, Китай займет совершенно иную позицию, чем занимал раньше", - говорит Эверард.

В свою очередь профессор Майкл Кларк предполагает, что, возможно, Северная Корея удовлетворилась бы просто всеобщим признанием:

"В то время как другие страны проводят свои ядерные разработки относительно секретно, КНДР размахивает ядерным оружием как знаменем и требует, чтобы ее признали ядерной державой. Они объявили о проведении испытания, еще даже не зная, будет ли оно успешным. То, с какой готовностью они об этом говорят, свидетельствует об их видении мировой политики. Они хотят встать в один ряд с США, Китаем и другими, и чтобы мы все это признали. Возможно, для нас это выглядит абсурдно, но для них нет".