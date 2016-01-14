Умер актер театра и кино Алан Рикман

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Актерская карьера Алана Рикмана продолжалась более 40 лет

Британский актер Алан Рикман скончался в возрасте 69 лет после борьбы с раком, сообщили члены его семьи.

Алан Рикман родился 21 февраля 1946 года в лондонском районе Хаммерсмит в семье домохозяйки Маргарет Дорин Роуз и рабочего фабрики Бернарда Рикмана. Свою карьеру в сфере искусств он начал с дизайна, открыв студию в Сохо. Предприятие не было успешным, и Рикман решил стать актером.

В относительно позднем возрасте - в 26 лет - он был принят в Королевскую академию драматического искусства и начал актерскую карьеру, продолжавшуюся более 40 лет.

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Рикман сыграл много ролей в театре и кино. Перед американской публикой он впервые предстал в роли виконта де Вальмона в бродвейской постановке "Опасных связей" в 1987 году. Ту же роль в киноадаптации романа он не получил (в фильме сыграл Джон Малкович), однако Рикман исполнил роль злодея Ханса Грубера в блокбастере "Крепкий орешек".

С тех пор Рикман играл многих отрицательных персонажей, например в картине "Робин Гуд: Принц воров". В 1996 году Рикман сыграл главную роль в фильме "Распутин", за которую получил премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Молодому поколению он известен, прежде всего, как исполнитель роли профессора Снегга в экранизациях книг о Гарри Поттере.

Репертуар актера не ограничивался образами злодеев: он играл и романтических героев (например, полковника Брэндона в "Разуме и чувствах") и снимался в таких комедиях, как "Догма" и "Автостопом по галактике".

Рикман был известен своим низким, глубоким голосом. В 2008 году британские исследователи, занимавшиеся поиском "идеального голоса", пришли к выводу, что Рикман обладал именно таковым.

В 1965 году, в возрасте 19 лет, Рикман встретил 18-летнюю Риму Хортон, будущего политика в партии лейбористов и университетского преподавателя экономики, которая стала его первой девушкой. Пара жила вместе с 1977 года до самой смерти Рикмана.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Молодому поколению Рикман запомнился в роли профессора Северуса Снегга в фильмах о Гарри Поттере

В 2012 году Рикман и Хортон поженились - спустя почти полвека после знакомства.

Мировая реакция

О смерти Алана Рикмана в соцсетях написали тысячи людей - от знаменитостей до простых почитателей его таланта.

"Какая невероятно печальная новость об Алане Рикмане. Человек с таким талантом, озорным шармом и потрясающими появлениями как на экране, так и на сцене. Его будет очень не хватать", - написал в "Твиттере" актер Стивен Фрай.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в "Твиттере" не скрывала эмоций: "Нет слов, чтобы выразить, насколько мы шокированы и подавлены известием о смерти Алана Рикмана. Он был великолепным актером и прекрасным человеком".

На странице Русской службы Би-би-си в "Фейсбуке" теплые слова об ушедшем актере высказали наши читатели. "Мой любимый профессор Снейп, потрясающий Серафим. .. Ты жив в своих ролях и наших сердцах... Светлая память", "Отличный актер, харизматичный, с прекрасным чувством юмора, умный и обаятельный. Навсегда останется с нами в фильмах", "Рука не поднимается ставить " лайк". Очень жаль! Рано уходят лучшие!", - вот лишь некоторые из отзывов.