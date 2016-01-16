На Тайване возвели церковь в виде хрустальной туфельки

Правообладатель иллюстрации Southwest Coast National Scenic Area

Церковь в виде хрустальной туфельки построили на океанском берегу на юго-западе острова Тайвань.

Здание из 320 панелей голубого стекла, высотой 16 метров и стоимостью 23 миллиона долларов, откроется для публики 8 февраля, в Новый год по китайскому календарю.

Строительство началось в июне прошлого года по инициативе администрации популярного среди местных и иностранных туристов ландшафтного парка, на территории которого и находится небывалая церковь.

У людей западной культуры хрустальная туфелька, естественно, вызывает мысль о Золушке, но церковь воздвигли в память о другой истории, реальной и куда более грустной. Жившая в тех краях в 1960-е годы бедная девушка по имени Вонг из-за тяжкой болезни подверглась ампутации обеих ног, ее уже запланированная свадьба разладилась, и она провела всю жизнь при местном храме.

Регулярных служб в новой церкви не будет. Она предназначается исключительно для свадебных церемоний, и вообще, по замыслу создателей, для привлечения романтически настроенных туристов, точнее, туристок.

Правообладатель иллюстрации Southwest National Scenic Area

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Мнения интернет-пользовательниц с Тайваня и из материкового Китая разошлись. Одни находят идею пошлой, другие оригинальной, и шутят, что, если туфелька впору, то почему бы ее и не примерить.