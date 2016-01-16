В Бруклине арестован криминальный лидер Борис Найфельд

Image caption Федеральная КПЗ Metropolitan Correctional Center, где содержатся Найфельд и Котлярский

В Бруклине арестован по обвинению в вымогательстве Борис Найфельд по кличке Биба.

68-летний уроженец Гомеля является видным представителем первого поколения "русской мафии" в Америке и входил в близкое окружение ее крестного отца Евсея Агрона, которого он назвал вашему корреспонденту "человеком с большой буквы".

"Старый мужик, а все блатует!" - изумленно заметил мне, узнав о новом аресте Найфельда, один бывший подельник Вячеслава Иванькова ("Япончика"), который писал свою фамилию как Иванков.

Найфельд был арестован в 1994 году по грандиозному делу о контрабанде эмигрантами товарных количеств героина из Юго-Восточной Азии в Польшу и Бельгию, а оттуда – в США. Он сотрудничал со следствием и отделался сравнительно легко.

В 2008 году Биба проходил в Бруклине по делу польского уроженца Рикардо Фанчини, бывшего владельца антверпенской экспортно-импортной компании M&S International, через которую провозился в Европу вышеуказанный героин.

Бибе вменялось много чего, но он признался в контрабанде сигарет, и прокуратура этим удовольствовалась. Судья отказался засчитать прежние услуги Найфельда перед правосудием и дал ему 5 лет тюрьмы, выйдя из которой Биба исчез из вида. Оказалось, что не навсегда.

Фанчини получил больше него и освободится 18 июня этого года.

"Русь" и "Петр Великий"

Вместе с Бибой ФБР арестовало сейчас его ровесника, бывшего киевлянинна Бориса Котлярского, имеющего в Америке судимость за отмывание денег и мало известного в кругах бруклинской профессиональной преступности.

По словам общих знакомых, он работал в Киеве на заводе "Радиоприбор", эмигрировал в Америку в середине 1970-х, но преуспел лишь в начале перестройки, когда купил на взятые в долг 30 тысяч долларов 30 компьютеров Hyundai 287, отвез на родину и выгодно там сбыл.

На вырученные деньги Котлярский зафрахтовал теплоход "Русь" и начал возить по Волге иностранных туристов, беря за путевку по 500 долларов и выше. Друзья говорят, что в первый год он продал 2 тысячи путевок и сделался миллионером.

Котлярский создал компанию "Петр Великий" и возил туристов лет десять. Он был арестован в 1998 году вместе с большой группой советских эмигрантов. Прокуратура утверждала, что он был связан с русской мафией, и доказывала это обильными прослушками.

Котлярский признал себя виновным, но по выходе из тюрьмы заявил, что признался под давлением, и с тех пор продолжал доказывать свою невиновность.

В пятницу днем оба Бориса прошли первоначальное оформление в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка на Манхэттене и были отведены по подземному переходу в КПЗ Metropolitan Correctional Center (МСС), расположенную через дорогу.

Инкриминируемое им деяние в сжатой форме описывается в 7-страничном документе, который в пятницу представил в суд следователь ФБР Лук Хардисон.

Сделка под контролем ФБР

По его словам, расследование завязалось в ноябре прошлого года.

21 октября Котлярский, согласно судебным документам, встретился в бруклинском ресторане с потерпевшим и сообщил ему, что некий русский бизнесмен "заказал" его Найфельду, посулив Бибе 125 тысяч долларов.

Имя потерпевшего скрывается, но Хардисон сообщает, что что он владелец грузовой компании в Нью-Джерси. По его словам, Котлярский вызвался устроить потерпевшему "стрелку" с Найфельдом и попробовать убедить его не выполнять заказ. Потерпевший, недолго думая, связался с властями, и дальнейшее происходило под контролем ФБР.

3 декабря потерпевший опять встретился с Котлярским в бруклинском ресторане и потом разговаривал с ним по мобильнику между 23 декабря и 13 января. Наружное наблюдение снимало встречу на видеокамеру, а телефонная компания записывала разговоры.

7 января Котлярский сообщил, что на следующий день потерпевший может встретиться с Найфельдом. Он или придет на встречу и "решит проблему" или скажет Найфельду, что занят и не придет.

Если потерпевший придет и договорится с Бибой, то тот не возьмет у заказчика деньги и пошлет его подальше.

Встреча состоялась и проходила ресторане, где Котлярского и Найфельда сопровождал мужчина, которого Хардисон закодировал как СС-1, то есть co-conspirator, "сообщник". Представив потерпевшего Найфельду, Котлярский и СС-1 отсели за соседний столик.

Найфельд сообщил потерпевшему, что кровожадный бизнесмен уже перевел ему авансом 50 тысяч долларов. По его словам, он сказал заказчику, что работа потребует двух киллеров и будет стоить четверть миллиона долларов.

Однако если потенциальная жертва заплатит Найфельду 125 тысяч долларов, то тот не будет выполнять заказ. Первые 50 тысяч следовало занести к пятнице, 15 января.

В четверг потерпевший попросил каких-то гарантий, и Найфельд согласился позвонить заказчику. Потерпевший набрал номер бизнесмена на своем мобильнике и протянул его Найфельду. Тот сказал, чтобы заказчик не трогал потерпевшего, а то ему не поздоровится.

Тут потерпевший подписал чек на 50 тысяч долларов, оставив пустой графу с именем получателя, и вручил его Найфельду. Биба вышел из ресторана и был арестован. Он выругался матом, отмечает следователь Хардисон, и порвал чек.

Вскоре ФБР взяло под стражу и Котлярского.