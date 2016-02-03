США: закат "прачечной" Liberty Reserve

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Артур Будовский признал себя виновным в отмывании денег

42-летний Артур Будовский, выданный в США из Испании, признал себя виновным в отмывании денег через основанную им платежную систему Liberty Reserve, через которую, по выкладкам федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, было прокачано около 6 млрд долларов.

Как заявил главный прокурор округа Прит Бхарара, значительную часть этих денег составляли барыши от незаконной деятельности, включавшей киберпреступления, махинации с кредитными картами, инвестиционные аферы и торговлю наркотиками. В расследовании участвовали правоохранительные органы 17 стран, отметил Бхарара.

В 2006 году Будовский организовал свою первую платежную систему, которая носила название GoldAge Inc. и использовала виртуальную валюту E-Gold. Проект оказался неудачным, а Будовский был осужден судом штата Нью-Йорк за перевод денег без надлежащей лицензии.

Пять миллионов пользователей

Наученный горьким опытом, Будовский зарекся иметь дело с американским правосудием, отказался в 2011 году от гражданства США и поселился в Коста-Рике, где основал Liberty Reserve вместе с другим советским эмигрантом Владимиром Кацем.

Их система позволяла клиентам регистрироваться анонимно или под вымышленными именами. Когда американские власти наконец прикрыли ее в мае 2013 года, у Liberty Reserve было более 5 млн пользователей по всему миру, в том числе более 600 тысяч аккаунтов в США.

Image caption Манхэттенская тюрьма МСС

Признавая себя виновным, Будовский официально признался в отмывании более 250 млн долларов. Теоретически ему грозит до 20 лет тюрьмы, но федеральная судья Дениз Коут учтет его признание при вынесении приговора, которое назначено на 6 мая.

После освобождения Будовский, скорее всего, будет депортирован из США.

Четверо его подельников – Кац, Аззеддин Эль-Амин и Марк Мармилев и Максим Чухарев, признали себя виновными раньше.

Мармилев получил пять лет тюрьмы, а Чухарев – три. Кац и Эль-Амин ожидают приговора. Еще двое фигурантов объявлены в розыск.

Действия защиты

Буквально накануне его признания защитники Будовского отчаянно пытались добиться отсрочки процесса, который должен был начаться в этот понедельник.

В середине января они заявили судье, что у их клиента нет условий ознакомиться в тюрьме со всеми вещественными доказательствами, которые по закону должна была предоставить ему прокуратура. По словам защитников, речь шла о 32 накопителях, содержащих в общей сложности 66,4 терабайтов информации.

Прокуратура парировала, что Будовскому следует винить лишь самого себя, поскольку, когда ему предложили прислать доказательства в испанскую тюрьму, где он ждал экстрадиции в США, он отказался.

31 декабря Будовскому было обещано, что он сможет работать у компьютера 50 часов в неделю в специально отведенном помещении манхэттенской тюрьмы МСС, куда ему будут доставлять еду и лекарства. Адвокаты жаловались, что администрация тюрьмы не выполняет обещания в полной мере.

Они также просили, чтобы на процессе не упоминалась его судимость 2007 года в связи с GoldAge, поскольку эта информация помешает присяжным судить Будовского беспристрастно.

Последний раз адвокаты пытались добиться отсрочки процесса в прошлую среду, объясняя, что они только что получили от властей электронную переписку Будовского в тюрьме и записи его тюремных телефонных разговоров и никак не успеют их изучить до начала процесса.

В тот же день судья Коут постановила, что кандидатов в присяжные нельзя будет спрашивать о том, могут ли их взгляды на гомосексуализм помешать им смотреть на дело Будовского беспристрастно. Судья имела в виду, что присяжные могут узнать в ходе процесса, что подсудимый – гей. Защита просила, чтобы их об этом не спрашивали.