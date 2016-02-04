С НАТО или без - Швеция и Финляндия хотят защититься от России

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Шведские военные возвращаются на Готланд. Финские - готовятся к размещению на демилитаризованных Аландских островах.

Эти территории долгие годы были вдалеке от очагов напряженности, но теперь Балтика, на четверть века забывшая о холодной войне, похоже, опять становится местом противостояния России и Запада.

В докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2015 года говорится, что за последние три года Россия провела как минимум 18 крупномасштабных учений, в каждом из которых участвовало до 100 тысяч военных.

В ходе некоторых из учений отрабатывался ядерный удар по союзникам и партнерам НАТО, говорится в докладе. В качестве примера приводится как раз отработка военных действий против Швеции.

В России, в свою очередь, говорят, что эти страны стремительно сближаются с блоком НАТО, который в Кремле снова считают главной угрозой.

На случай войны

Разговоры о движении Швеции и Финляндии в направлении НАТО идут уже несколько лет.

В апреле 2014 года скандинавские страны - Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия - подписали документ о более тесном военном сотрудничестве.

Этот документ не имеет статуса соглашения, обязательного к выполнению, но уже тогда заговорили о сближении двух нейтральных стран, Швеции и Финляндии, с Североатлантическим альянсом, в котором состоят остальные подписанты этой декларации.

Милитаризация островов в Балтийском море двумя нейтральными государствами обсуждается формально в рамках укрепления национальной обороны.

Более того - там не планируется размещать крупные силы, но в случае угрозы гарнизоны можно быстро пополнить.

Многие эксперты считают, что, учитывая подписанную декларацию, а также участие Швеции и Финляндии в различных учениях в рамках Альянса, в случае войны эти страны как минимум предоставят свою территорию, военные объекты для войск НАТО.

Угроза с Запада

В России НАТО официально считается главной угрозой безопасности страны. Этот тезис содержится в утвержденной Владимиром Путиным в последний день 2015 года обновленной стратегии национальной безопасности.

В начале декабря, выступая на расширенной коллегии в министерстве обороны, министр Сергей Шойгу сразу же заговорил об опасности расширения НАТО.

"Только за этот год в странах Балтии, Польше, Румынии натовский контингент увеличился по самолетам в 8 раз, а по количеству военнослужащих - в 13", - сказал министр.

По его словам, сегодня активно готовятся к вступлению в блок Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Украина.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Финляндия, как и Швеция, участвует не только в натовских маневрах, но также готовится самостоятельно оборонять свою территорию

Отдельно министр обороны России упомянул Финляндию, Швецию, Сербию и Молдавию, которые, по его словам, вовлекаются в сферу интересов альянса.

В январе стало известно, что Западном военном округе Россия создаст еще три новые дивизии в дополнение к 1-й танковой армии, которую также создают на этом направлении.

Нервозность в отношениях Москвы и Стокгольма из-за сотрудничества Швеции с Альянсом проявилась в начале сентября. Тогда представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, предупредив Швецию о возможных последствиях.

"Присоединение Швеции к НАТО имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали бы необходимых ответных шагов с российской стороны, - заявила она, - Мы по-прежнему рассматриваем политику неучастия Швеции в военных блоках как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы".

В ответ шведский МИД вызвал российского посла в Стокгольме, где ему было заявлено, что подобные угрозы российских властей абсолютно неприемлемы.

"Мы являемся суверенным государством и самостоятельно принимаем решения относительно нашей политики в области безопасности", - сказала министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

Под впечатлением от Крыма

Хотя Швеция и Финляндия по сей день не являются членами НАТО, с Североатлантическим союзом их связывает тесное сотрудничество.

Обе страны в 2015 году участвовали в двух крупных учениях НАТО, Швеция предоставляла воздушное пространство для еще одного.

И Финляндия, и Швеция крайне серьезно относятся к возросшей активности российских вооруженных сил на северо-востоке Европы, однако сильным импульсом для собственных действий по укреплению обороны стала внезапная аннексия Крыма.

"Мы предвидели возможность аннексии Крыма? Мы понимали, что они собирались начать что-то на востоке Украины?" – задавал риторические вопросы в интервью Би-би-си верховный командующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.

Комментируя в конце июля решение о размещении войск на Аландских островах, министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё сказал, что это происходит в связи с изменением геополитической ситуации на Балтике, украинским кризисом и аннексией Россией Крыма.

Жесткая сила убеждения

Но уж если России так не нравится то, как страны, традиционно нейтральные, стали вести себя по отношению к ней, мог ли Кремль как-то их успокоить, сделать так, чтобы ни Стокгольм, ни Хельсинки не чувствовали опасность со стороны Москвы?

По мнению военного обозревателя Ленты.Ру Ильи Крамника, в России не видят никакого смысла пытаться снизить напряженность в отношениях со Швецией и Финляндией, поскольку там считают, что эти страны в любом случае будут плотно сотрудничать с НАТО.

"Все эти [постсоветские] годы и шведы и финны активно участвовали в учениях НАТО, когда через их территорию пролетали натовские самолеты или просто развертывались на их аэродромах, финские и шведские корабли участвовали в натовских маневрах. Так какая разница? Так или иначе, они там будут. Так и мы будем из этого исходить в планировании наших учений", - сказал он.

По словам военного обозревателя Александра Гольца, Россия неспособна более гибко проводить политику в отношении этих стран.

"У России абсолютно отсутствует то, что в политологии называется "мягкой силой". Единственный инструмент, которым Россия может действовать, это сила жесткая, военная сила. И единственный метод убеждения, это попытка кого-то запугать", - считает эксперт.