Экс-премьер Израиля Ольмерт начал отбывать тюремный срок

Правообладатель иллюстрации JACK GUEZ AFP Image caption Эхуд Ольмерт (на снимке - в центре) войдет в историю Израиля как первый бывший премьер-министр, оказавшийся за решеткой

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в понедельник начал отбывать тюремное наказание. Согласно приговору суда по громкому коррупционному делу, 70-летний Ольмерт был осужден на 19 месяцев тюрьмы за получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме, а также воспрепятствование отправлению правосудия.

Правообладатель иллюстрации Israel Prison Service Image caption В тюрьме "Маасиягу" отбывают сроки за "преступления белых воротничков"

Ровно в 10 утра Ольмерт переступил порог тюрьмы "Маасиягу", находящейся в 20 километрах к югу от Тель-Авива. В Израиле этот момент назвали историческим. Несмотря на то, что с декабря 2011 года семилетний срок за изнасилование отбывает экс-президент страны Моше Кацав, премьер-министры в тюрьме еще не бывали.

Учитывая высокий уровень секретной информации, которой владеет Эхуд Ольмерт, в Управлении тюрем Израиля был разработан специальный план по обеспечению охраны бывшего главы государства. В остальном условия содержания экс-премьера будут такими же, как и для других заключенных.

Высокая цена

Правообладатель иллюстрации Israel Prison Service Image caption Так выглядят коридоры тюрьмы "Маасиягу", где бывшему премьеру предстоит провести 19 месяцев

За несколько часов до прибытия в тюрьму Эхуд Ольмерт записал специальное видеобращение. В трехминутном ролике бывший политик обратился к нации и попытался в последний раз убедить израильтян в своей невиновности.

"Для меня было большой честью служить обществу, будь то в качестве депутата Кнессета, министра, мэра Иерусалима или премьер-министра Израиля. Мне довелось принимать ряд важных и интересных решений, которые оказали влияние на израильское общество, - заявил Ольмерт. - Все эти годы меня сопровождало чувство глубокой гордости и удовлетворения за мою работу. Не скрою, мною были допущены и ошибки. На мой взгляд, эти ошибки не стоит считать уголовным преступлением. Но сегодня мне приходится за них платить высокую цену, я бы сказал, очень высокую цену".

Свой последний день на свободе экс-политик провел в окружении семьи. Близкие Ольмерта отмечают, что его телефон не переставал звонить. Многие люди хотели выразить ему свою поддержку. Есть такие, кто уверен, что уголовные дела против бывшего премьера были сильно раздуты, и что на самом деле Ольмерт оказался жертвой большого политического заговора.

Правда, доказательства подобным утверждениям никто не представляет, при этом есть однозначные судебные решения сразу по нескольким коррупционным делам, в которых замешано имя Эхуда Ольмерта.

В эти дни Верховный суд страны рассматривает апелляцию по так называемому "делу о конвертах" - о денежных средствах, которые Ольмерт получал от бизнесмена Моше Талански. Если судьи в Иерусалиме оставят приговор окружного суда в силе, то Ольмерту добавят дополнительные семь месяцев за решеткой.

"Белые воротнички"

Правообладатель иллюстрации JACK GUEZ AFP Image caption В тюрьме "Маасиягу" перед прибытием Ольмерта был сделан ремонт на 1 млн долларов

Тюрьма "Маасиягу" была основана в 1956 году. Она считается наименее строгой из всех действующих тюрем в стране. Расположенная недалеко от Тель-Авива, с виду она напоминает обычную армейскую базу: там нет больших бетонных заборов, а колючая проволока и вовсе теряется на фоне красивой аллеи эвкалиптовых деревьев.

Известно, что в "Маасиягу" отбывают наказание 1300 заключенных. Около половины из них сидят в основном за экономические преступления – так называемые "преступления белых воротничков". Средний срок от 3 до 5 лет. Всего в тюрьме 12 отделений. Одно из них предназначено специально для заключенных, соблюдающих религиозные традиции. В декабре 2011 года туда по собственной просьбе был направлен экс-президент Израиля Моше Кацав.

Эхуд Ольмерт не ведет религиозный образ жизни, поэтому он был направлен в отделение под номером 10. За несколько недель до его прибытия там был проведен капитальный ремонт. Приблизительная стоимость – 4 миллиона шекелей (один миллион долларов). В камерах были установлены системы наружного наблюдения, улучшены условия содержания, заменена мебель.

Правообладатель иллюстрации Israel Prison Service Image caption "Маасиягу" считается наименее строгой из всех тюрем в стране

Вместе с Ольмертом в этом отделении будут находиться 16 заключенных. Некоторые из них были приговорены судом по "делу Холилэнд". Имена других утверждали в Службе общей безопасности (ШАБАК).

Пройдя медицинскую проверку, Ольмерт получил тюремную робу и личный номер – 9032478. Ожидается, что в первые дни заключенный Ольмерт проведет встречи с психологом, социальным работником и командиром тюрьмы. В отличие от Моше Кацава, который демонстративно отказывался надевать тюремную одежду, Ольмерт намерен вести себя в рамках правил.

Одно из таких правил предусматривает ежедневный отбой в 22:00, утренний подъем в 5 утра и четырехразовую проверку перед сотрудником тюрьмы с целью избежать попыток побега или суицида.

Также сообщается, что Ольмерт не будет работать в тюрьме, у него будет возможность учиться, писать и смотреть телевизор в неограниченном количестве. Все это делается с целью сократить до минимума его общение с другими заключенными отделения номер 10. В Службе общей безопасности (ШАБАК) опасаются, что ввиду психологического состояния Ольмерта, вызванного резкой сменой обстановки и статуса, он захочет делиться секретной информацией с другими заключенными.

Гордость или позор?

Правообладатель иллюстрации GALI TIBBON AFP Image caption Сам Эхуд Ольмерт до сих пор настаивает на своей невиновности, но признает, что совершал ошибки

Полицейские расследования против Эхуда Ольмерта начались в 2007 году. За минувшие девять лет многие израильтяне уже успели забыть, с чего все начиналось. Словно в калейдоскопе, имя Ольмерта появлялось в разных делах и на самых разных судебных заседаниях. Ряд юристов полагает, что свое наказание Ольмерт и так уже получил – его политическая карьера была прервана и вряд ли когда-либо возобновится, а для общественного человека его уровня нет ничего хуже.

Еще израильтяне никак не могут определиться – как же следует реагировать на тот факт, что впервые за решеткой оказался бывший премьер-министр: радоваться за сильную юридическую систему, способную посадить самого главу государства, или стыдиться того, что такие люди становятся во главе нации, и за них голосуют на выборах?

Споры по этому поводу развернулись еще задолго до окончательного вердикта суда по делу Ольмерта и продолжаются по сей день.

Впрочем, сам Ольмерт уверен, что стал жертвой целенаправленной кампании, и что его преследовали по политическим мотивам.

"На протяжении долгих лет мне пытались приклеить ярлык коррупционного политика. Моя премьерская каденция была прервана многочисленными попытками очернить мое имя. Возможно, через некоторое время, когда буря вокруг меня успокоится, общество может иначе посмотреть на эту историю. Более взвешенно и объективно. Я верю, что в таком взвешенном подходе нуждается израильская демократия", - заявил Ольмерт в своем видеообращении.

В Израиле принято сокращать на треть срок тюремного заключения. Если Эхуд Ольмерт будет вести себя подобающе и раскается в содеянном, то не исключено, что уже в марте 2017 года он сможет выйти на свободу досрочно.

При этом о возвращении его в большую политику не может быть и речи. Приговор суда включает в себя запрет заниматься какой-либо общественной деятельности на протяжении семи лет с момента завершения отбытия тюремного наказания.