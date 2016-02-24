Почему касты в Индии хотят быть признаны отсталыми?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Питьевую воду в Дели теперь завозят грузовиками

Десять миллионов жителей Дели оказались без питьевой воды после того, как демонстранты повредили оборудование на основном канале, поставляющем воду в столицу. На полное восстановление водоснабжения Дели может уйти до двух недель.

Протестовали таким образом люди из общины джатов, требовавшие, чтобы их общину включили в систему преференций для низших каст при приеме на государственную службу.

В результате беспорядков, сопровождавших демонстрации, были убиты 16 человек, сотни получили ранения.

Но чем недовольны джаты, и как они вписываются в кастовую систему Индии?

Что такое касты?

Индийские касты представляют собой систему социальной стратификации. Она уходит корнями в далекое прошлое, но на протяжении веков часто видоизменялась.

Идея касты вышла из индуизма, в ее основе лежит принцип разделения труда. Принадлежность к касте указывает, какой именно профессией должен заниматься человек.

Принадлежность к касте также наследуется. Это означает, что выбор профессии зависит не от талантов и способностей человека, а от того, в какой семье он родился.

Каста регулирует жизнь человека от рождения до самой смерти, она определяет его положение в обществе – от браминов на верхушке этой системы, до неприкасаемых в самом низу.

Часто можно узнать, какой касте принадлежит человек просто по его фамилии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В районах, где протестуют джаты, на улицы выведены войска

У членов высших каст социальный статус выше, чем у каст низших. Низшие касты часто подвергаются дискриминации.

Вплоть до недавнего времени к бракам между членами разных каст люди относились отрицательно, так как принадлежность к одной и той же касте считается указателем на совместимость семей. Согласно результатам опроса, проведенного в 2005 году, лишь 11% индийских женщин вышли замуж за человека из другой касты.

Однако в том, что касается браков, в последнее время ситуация меняется, и межкастовые узы заключается все чаще, в особенности в городах, где люди из разных каст регулярно общаются друг с другом либо в общественных местах, либо на работе.

Как функционирует кастовая система?

Кастовая система Индии основана на четырех основных изначальных классах или "варнах", соответствующих определенным профессиям.

В нисходящем порядке речь идет о браминах (людях, занимающихся изучением священных текстов и образованием); кшатриях (государственных служащих – от адвокатов до военных, и землевладельцев); вайшьях (торговцах или бизнесменах) и шудрах (неквалифицированные и полуквалифицированные рабочие).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один из авторов конституции Индии Бхим Рао Амбедкар, которого называли "мессией далитов", боролся за права низших каст.

Во времена британского правления брамины занимали важные посты в администрации, в результате чего со временем они стали доминировать в правительстве, науке и бизнесе.

Ниже этих каст находятся далиты (этот термин означает "угнетенные" или "подавленные"). Традиционно они исключены из системы варн, и занимаются работами, которые могут осквернить другие касты.

Далиты считались неприкасаемыми, и до независимости Индии в 1947 году им практически запрещалось образование или же занятие многими профессиями.

Но все эти группы не гомогенны: каждая каста делится на подгруппы, каждая со своей иерархией, которые менялись с течением времени.

Кроме того, в разных регионах Индии существуют разные касты.

Ставилась ли эта система под сомнение?

Вопросы о кастовой системе поднимались еще в V веке до нашей эры. Законы современной Индии запрещают дискриминацию по кастовому признаку.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестуют не только джаты: в прошлом сентябре община патель патидар в Ахмедабаде также требовала поблажек для своей касты

Конституция Индии запрещает неприкасаемость - практику, при которой члены высших каст не могли дотрагиваться ни до чего, что трогал далит из опасения, что это может их осквернить.

С 1980-х годов кастовая система играет ключевую роль в политике Индии, и многие региональные партии представляют интересы определенных каст. Политики из этих партий обещают своим кастам государственные услуги и рабочие места в обмен на их голоса на выборах.

Кроме того, индийское общество переживает значительные изменения.

В результате быстрого роста экономики за последние 10 лет значительно вырос средний класс. Эта новая для страны социальная группа самим своим существованием меняет отношение к кастам.

Кроме того, доступ к образованию, а также целенаправленная политика правительства, направленная на помощь низшим кастам, приводят к снижению межкастовых барьеров.

Какими поблажками пользуются низшие касты?

В ХХ веке правительство Индии регулярно принимало законы, направленные на улучшение условий жизни низших каст.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В штате Уттар-Прадеш студенты протестовали против практики квот для отсталых классов

Принятая в 1950 году конституция Индии установила в стране масштабную политику позитивной дискриминации, гарантирующую помощь и пособия кастам неприкасаемых и местным племенам.

В высших учебных заведениях определенный процент мест зарезервирован для студентов из низших каст. Эти квоты также распространяются на стипендии, рабочие места в государственном аппарате и на депутатов парламентов штатов.

Эти квоты были введены для того, чтобы помочь группам населения, страдавшим от дискриминации в течение тысячелетий.

Почему квоты вызывают разногласия?

К концу 80-х годов вопрос о квотах стал более политическим, после того как правительство решило распространить систему квот на большую часть населения, следую рекомендациям специальной комиссии, рассматривавшей вопрос кастовой дискриминации.

Новые квоты были распространены на так называемые другие отсталые классы – низшие и средние касты, которые были признаны отсталыми в связи с отсутствием у них статуса высших каст.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Касты часто требуют понижения своего статуса для того, чтобы получать преференции в рамках программы позитивной дискриминации

Чем больше людей стали конкурировать за все меньшее число рабочих мест в государственном аппарате или за доступ к университетскому образованию, тем чаще представители некоторых каст стали требовать признания своей отсталости, чтобы квоты распространялись на них тоже.

Некоторые ставят под вопрос справедливость политики квот, другие считают, что они помогают людям, поколениями страдавшим от дискриминации.

Число людей, на которых распространяется практика квот, разнится от штата к штату, но в некоторых местах, например в южном штате Тамилнад, до 70% рабочих мест в государственном секторе и в системе образования зарезервированы для представителей бедных и ущемленных каст.

Почему джаты недовольны?

Каста джатов относительно зажиточна. Большинство из них землевладельцы. Они живут в основном в штате Харьяна и в семи других штатах на севере Индии. Джаты пользуются значительным политическим влиянием: треть мест в парламенте Харьяны находятся в их руках, семеро из десяти премьеров Харьяны были джатами.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Джаты в течение недели блокировали главное шоссе, ведущее в Дели

Традиционно они считались одной из высших каст, однако протестующие демонстранты требуют включения джатов в программу квот для низших каст. Они хотят, чтобы их каста были признана низшей, чтобы они тоже могли получать социальные преференции, предназначенные для угнетенных слоев населения.

Джаты требуют этого уже более 20 лет. В марте 2014 года правительство согласилось включить джатов в список других отсталых классов, однако в прошлом году Верховный суд Индии постановил, что джаты не могут считаться отсталой общиной.

В связи с тем, что частный сектор создает все меньше рабочих мест, и тем, что доходы от сельского хозяйства падают, джаты решили возобновить демонстрации с требованиями понижения статуса своей касты.