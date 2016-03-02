Идея отмены наказания за потребление марихуаны в Грузии провалилась

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Законопроект, предусматривающий упразднение тюремного заключения и снижение штрафов за изготовление, потребление, приобретение или хранение конопли и марихуаны в небольших объемах, не смог набрать всего трех голосов грузинских депутатов. За него в среду проголосовали 47 депутатов против 21.

Инициатором поправок в уголовный и административный кодекс, смягчающих ответственность для любителей легкого наркотика, стал депутат, бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили и один из основателей Нового политического центра "Гирчи" Гога Хачидзе.

Сейчас за потребление или хранение марихуаны в небольших дозах нарушитель выплачивает административный штраф в размере 500 лари (около 200 долларов), а в повторном случае подлежит уголовной ответственности, предусматривающей либо штраф, либо тюремное наказание сроком на один год.

Минимальное требование

По словам Хачидзе, изначально инициатива предусматривала полную декриминализацию употребления марихуаны, но в дальнейшем он согласился оставить уголовную ответственность, упразднив лишь лишение свободы как меру наказания - чтобы добиться поддержки законодателей.

Депутат предлагал снизить штраф с 500 до 100 лари за первое нарушение - потребление и хранение до пяти грамм марихуаны или конопли, а также сокращение штрафа до 300 лари в случаях повторного нарушения.

"Мы требуем, по идее, только того, чтобы людей не сажали в тюрьму за потребление марихуаны в малых объемах до пяти грамм", - говорит Хачидзе.

По словам депутата, им была выбрана пошаговая стратегия, чтобы добиться хоть какого-то прогресса в смягчении законодательства.

"Никакая статистика не указывает на то, что тюрьма является выходом, наоборот, это ведет к ухудшению ситуации. Наркополитика в стране должна быть радикально пересмотрена, нынешняя наркополитика является репрессивной и неправильной, - заявил он bbcrussian.com. - Но наша тактика была в том, чтобы пошагово двигаться вперед. Парламент настолько неинформирован, что если бы речь шла о чем-то большем, нас бы обвинили в борьбе за геноцид нации".

Все зависит от объема

Вопрос о декриминализации марихуаны периодически становится темой горячих споров в Грузии. Яркие акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии ежегодно 2 июня в течение последних лет, став уже определенной традицией.

Image caption Акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны проводятся в Грузии ежегодно 2 июня в течение последних лет

Новую волну протеста вызвало задержание в 2014 году сотрудника одной из неправительственных организаций Беки Цикаришвили по обвинению в приобретении и хранении 69 грамм марихуаны для личного пользования.

Цикаришвили удалось избежать длительного тюремного срока. 24 октября 2015 года Конституционный суд признал содержание правовой нормы, допускающей лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования, неконституционным.

Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны, в котором обвиняли Цикаришвили, само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта, и лишение свободы за такое деяние является негуманным, жестоким и нарушающим достоинство обращением, которое противоречит конституции.

На фоне уже принятого решения Конституционного суда Хачидзе считает отказ депутатов поддержать его законодательную инициативу полным абсурдом.

По его словам, после решения Конституционного суда в стране создалась ситуация, когда за хранение 70 грамм марихуаны нарушителя не могут посадить за решетку или оштрафовать, а вот в случае, когда речь идет о малых объемах, лицо уже подпадает под другую статью.

"То есть если я приду в парламент с 69 граммами сухой марихуаны, мне ничего не грозит, а вот если меня задержат с пятью граммами, меня могут оштрафовать или посадить",- говорит депутат.

По словам Хачидзе, после того как депутаты провалили законопроект, он намерен идти в Конституционный суд.

"Пол-Грузии ходили обкуренными"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Депутат-консерватор Гига Букия: "Я хорошо помню 1993-95 годы, когда в Грузии были плантации марихуаны и пол-Грузии ходили обкуренными"

Депутаты правящей коалиции в ходе обсуждения законопроекта в парламенте не раз напоминали автору, который в прошлом состоял в Национальном движении экс-президента Михаила Саакашвили, что именно при прежних властях была введена нулевая толерантность к потребителям наркотиков и многие из них оказывались за решеткой.

Ярыми противниками декриминализации потребления марихуаны выступили представители входящей в правящую коалицию Консервативной партии.

"Я хорошо помню 1993-95 годы, когда в Грузии были плантации марихуаны, и пол-Грузии ходили обкуренными. Мы этого не хотим, и ни за что мы, консерваторы, не поддержим это", - заявил депутат Гига Буки.

Он заявил, что в Грузии одно из самых либеральных законодательств, и статистика, по его словам, указывает на то, что лишь 3% нарушителей попадает в тюрьмы.

Популизм?

По мнению нарколога, доктора медицинских наук Зураба Сихарулидзе, представленный законопроект является скорее популистским шагом, и "в таком выпотрошенном виде никакого смысла не имеет".

"Приняв этот закон, правительство может потом вообще ничего не принять по декриминализации, потому что требовать декриминализации только марихуаны неправильно. Если рассматривать, то нужно рассматривать пакет декриминализации всех наркотиков для того, чтобы людей, которые потребляют их, не сажали в тюрьмы, - заявил он Русской службе Би-би-си. - Я думаю, этот законопроект был внесен не столько для внесения изменений, сколько преследовал популистские цели".

Представители неправительственного сектора и специалисты не раз отмечали , что наркополитика в Грузии ориентирована больше на наказание, нежели на лечение наркозависимости.

Однако замминистра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе в эфире телекомпании "Имеди" заявил, что в 2015 году ни одному из попавшихся повторно за потребление наркотиков и не совершивших в прошлом уголовного преступления не было назначено лишение свободы.

Он отметил, что были отменены требования к врачам скорой помощи в случае поступления пациента с передозировкой наркотиков вызывать полицию.

По словам Сихарулидзе, после смены власти в Грузии в 2012 году отношение к наркозависимым действительно стало мягче, но он считает, что этого недостаточно.

"Тут надо принять политическое решение [о том, что потребители наркотиков не должны оказываться в тюрьме], но правящая коалиция боится принять такое решение. Они боятся брать на себя ответственность за принятие такого решения, потому что они могут потерять какое-то определенное количество электората ", - говорит нарколог.