Станцию на месте башен-близнецов сравнивают с динозавром

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Под определенным углом крыша станции в тени новой Башни Свободы может напоминать взлетающую птицу. Но критики смотрят с других сторон, и им видятся куда более приземленные твари

С восточной стороны мемориала жертвам теракта 11 сентября 2001 года с шестилетним опозданием открылся величественный транспортный узел, крыша которого из белых стальных балок напоминает взлетающую птицу.

Как говорит испанский архитектор Сантьяго Калатрава, по проекту которого строился этот хаб в южной части Манхэттена, он вдохновлялся образом голубя мира, вылетающего из детских рук.

Нью-йоркская пресса восприняла его детище по-разному.

Циникам его внешний вид напомнил скорее скелет динозавра. Критик New York Times Майкл Киммельман заметил, что "крылатый голубь Сантьяго Калатравы был укреплен по соображениям безопасности и превратился в остов динозавра", которого Киммельман на американский манер сократил до "дино".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эти перекрытия сравнивают со скелетом то рыбы, то стегозавра

Вера Хэллер из Los Angeles Times называет конкретный вид динозавра. Она пишет, что не все видят здание так, как Калатрава: "Часто его сравнивают не с птицей в полете, а со стегозавром".

Этого травоядного ящера позднеюрского периода упоминает и Джули Ловайн из Wall Street Journal, добавляющая, что новый транспортный узел сравнивают также с ежом.

Бородатый прохожий в редкой в этих краях ушанке заметил вашему корреспонденту, что здание напоминает ему рыбий скелет.

Самая дорогая станция метро

Либеральная Daily News обратила внимание на то, что открытие хаба не сопровождалось торжественной церемонией. На него не пришли отцы города, которые обычно не упускают случая покрасоваться перед телекамерами.

Газета объяснила это неловкостью, которую они должны были испытывать в связи с тем, что строительство длилось бесконечно долго и более чем вдвое превысило смету, обойдясь более чем в 4 млрд долларов.

Транспортный узел Калатравы обошелся примерно во столько же, сколько исполинская Башня Свободы, построенная рядом с ним вместо башен-близнецов Всемирного торгового центра.

В числе прочего, строительство затруднялось и удорожалось ураганом Сэнди, затопившем в 2012 году это район Манхэттена, и тем, что под стройплощадкой находится действующая станция метро.

Критики отмечают, что никакого транспортного узла на самом деле пока нет. В настоящий момент в здании работает лишь станция метро PATH, которое соединяет Манхэттен с близлежащими районами штата Нью-Джерси.

Старая станция была разрушена обломками башен-близнецов и снова вступила в строй через два года после трагедии, унесшей почти три тысячи жизней. Через какое-то время новая будет соединена подземными переходами с 11 линиями нью-йоркской подземки и тогда действительно превратится в траспортный узел.

Сейчас же готова лишь часть здания, поэтому местные шутники говорят, что в Нью-Йорке открылась самая дорогая в мире станция метро.

Это 18-я по числу пассажиров станция метро в городе. Ежедневно ею пользуются около 50 тысяч человек. Для сравнения: Пенн Стейшен, один из двух нью-йоркских железнодорожных вокзалов, пропускает 600 тысяч человек в день.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новая станция начала привлекать туристов

Сердцем нового здания является циклопический зал, отделанный белым итальянским мрамором. Скептики предупреждают, что для его постоянного мытья потребуется специальная команда, которая тоже будет стоить недешево.

Изнутри зал напоминает собор. Начинающиеся от мраморного пола белые стальные балки сходятся на потолке на высоте 120 метров, но не вплотную: между ними остается стеклянный просвет, через который видно Башню Свободы.

Зал, называющийся Oculus (Око), пока тоже не достроен. В нем предполагается разместить рестораны и магазины, в частности компании Apple. Поскольку в нескольких кварталах находится большой торговый центр, это намерение вызывает нарекания скептиков.

Калатрава и руководство Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, финансирующего проект, убеждены, что со временем жители проникнутся к зданию и перестанут видеть в нем доисторическое животное.

И к нему не будет зарастать народная тропа туристов со всего мира. В день его открытия я объяснял дорогу туда заезжей английской паре.