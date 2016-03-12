Умер клавишник ELP Кит Эмерсон

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Кита Эмерсона считают одним из лучших клавишников в истории рок-музыки

Умер знаменитый музыкант, легенда прогрессив-рока, клавишник группы ELP (Emerson, Lake and Palmer) Кит Эмерсон.

По информации, которую подтвердила полиция в Санта-Монике, штат Калифорния, Эмерсон умер в результате огнестрельного ранения головы. Полиция сказала Би-би-си, что основная версия следствия - самоубийство.

Полиция рассказала, что его тело было обнаружено утром в пятницу.

"С прискорбием сообщаем, что Кейт Эмерсон скончался минувшей ночью в своем доме в Санта Монике, Лос Анжелес, в возрасте 71 года", - написали на официальной странице группы в фейсбуке участники ELP.

В сообщении ELP музыканты попросили уважать личную жизнь и горе семьи умершего.

ELP

Кит Эмерсон прославился как один из лучших клавишников своего времени, а группа, в составе которой также играли гитарист и вокалист Грег Лейк и барабанщик Карл Палмер - одной из самых знаменитых в прогрессив-роке.

Группа оказала большое влияние на многих исполнителей, причем в самых разных жанрах, включая тяжелый металл.

Группа ELP выпустила девять альбомов, плюс еще один с барабанщиком Кози Пауэллом (сокращенное название менять не пришлось, поскольку первые буквы фамилий у Палмера и Пауэлла совпадали).

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption ELP образовалась в Лондоне в 1970 году

Кроме того, перед ELP Эмерсон играл в группе The Nice.

Бывший барабанщик ELP Карл Палмер написал в своем фейсбуке: "Я глубоко опечален вестью о смерти моего близкого друга и брата по музыке Кита Эмерсона".

"У Кейта была нежная душа, чья любовь к музыке и страсть к игре на клавишных останутся непревзойденными еще долгие годы", - написал Палмер.

Череда смертей

В последние несколько недель умерло несколько всемирно известных рок-музыкантов и музыкальных деятелей.

За день до Кита Эмерсона скончался бывший продюсер The Beatles Джордж Мартин, которого часто называли "пятым битлом".

4 февраля скончался основатель группы Earth, Wind & Fire Морис Уайт.

28 января в Сан-Франциско в возрасте 74 лет умер американский рок-музыкант Пол Кантнер, гитарист и один из основателей группы Jefferson Airplane.

Британский музыкант Колин Вирнкоумб, более известный под псевдонимом Black благодаря хиту "Wonderful Life", скончался через две недели после автомобильной аварии, в которую он попал в Ирландии 10 января.

18 января не стало гитариста The Eagles Гленна Фрая, автора многих хитов этой группы, включая Hotel California, написанную вместе с барабанщиком Доном Хенли.

11 числа того же месяца умер один из самых известных исполнителей в рок-музыке Дэвид Боуи.

Незадолго до нового года - 29 декабря умер Лемми Килмистер, лидер и основатель британской рок-группы Motorhead.