Крымский референдум: два года спустя

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Резолюцию Генассамблеи ООН 27 марта 2014 года, в которой крымский референдум квалифицируется как не имеющий законной силы, поддержали 100 государств

Два года назад в Крыму в присутствии вооруженных "вежливых людей" состоялся референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации.

По официальным данным, более 95 процентов жителей проголосовало за присоединение к России, что можно было бы считать безоговорочной победой, если бы не последовавшие в ответ на аннексию западные санкции против Москвы. Большинство стран-членов ООН не признало крымский референдум, а Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о незаконности изменения статуса полуострова.

Украина намерена всеми имеющимися средствами добиваться возврата Крыма, хотя его добровольное возвращение Россией представляется маловероятным.

Вдобавок, Крым весьма недешево обходится российской казне.

Что дальше?

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Михаил Смотряев: Добрый вечер, шестнадцатое марта, среда. Сегодня американское руководство в очередной раз заявило о том, что не намерено отменять санкции в отношении Крыма и России, несмотря на все недавние события в Сирии. Мировое сообщество присоединение Крыма в результате референдума не признало по ряду причин. Россия пыталась апеллировать, ссылаясь на признание Косово, которое тоже объявило о независимости в одностороннем порядке, но этого никто не послушал. Представляло ли российское руководство, в какую авантюру оно ввязывается?

Виктор Мизин: Представляло. Рейтинг подскочил, все кричали, что Крым наш, и там никогда не будет натовских баз. Это выражение той новой российской политики, которая началась в 1995 году, с приходом Примакова на пост министра иностранных дел. Экономическая ситуация в Крыму ужасная, как она там всегда была, перебои с водой и электричеством, но это никого не волнует, главное, что там нет натовских баз.

И все равно 90% населения России считает, что все было отлично и великолепно. Украинские военные и морские базы были разгромлены, защищать их было некому, спасибо Ющенко, а теперь создается какая-то национальная гвардия, чтобы отвоевывать Крым, это смешно. И все больше западных политиков признает, что Крым – это российская территория, хотя жаль, что Украина свою территорию не отстояла. И за Донбасс надо было бы побороться.

М.С.: За Донбасс борьба еще не закончена, и, если верить заявлениям украинских официальных лиц, не закончена борьба и за Крым. Что именно они собираются делать – это другой вопрос. Опрос, проведенный на Украине, показал, что 70% людей считают, что Россия добровольно Крым никогда не отдаст, 11% - может быть, если на Россию оказывать постоянное политическое и экономическое давление, и около 14% - когда-нибудь, может быть, Крым станет украинским. Насколько это настроение простых людей совпадает с тем, что думают в Киеве?

Владимир Фесенко: В Киеве думают разное, вообще настроения на Украине разные. Сегодня сторонников интеграции с Россией на порядок меньше, чем было до крымских событий, Крым стал водоразделом в отношениях Украины и России. Прежних отношений с Россией уже не будет.

Крым останется психологической и политической травмой для Украины надолго. 80% украинцев не признают аннексию Крыма, осуждают ее. Раскол существует в том, как быть по отношению к Крыму. Некоторые выступают за жесткую блокаду – крымские татары, которые были вынуждены уехать и болезненно переживают ситуацию, представители радикальных националистических организаций. Другие выступают за гибкую политику. Крымскую тему предъявляют в качестве претензии к тем политикам, которые были у власти в 2014 году, и к тем, кто у власти сейчас. Тема эта конфликтная, и таковой останется надолго.

М.С.: Хорошо было кричать "Крым наш", когда нефть стоила 120. Теперь она стоит 35, и так будет долго. Простят ли россияне Крым Кремлю, Путину через 5-10 лет?

В.М.: У жены много родственников в Крыму, я ее спрашивал, почему Украина не воевала за Крым. Она отвечала, что нечем было воевать. А в России позиция – "мы отстояли нашу российскую землю, которую кто-то по глупости отдал". По мере того, как мы наблюдаем "успехи" импортозамещения это будет угасать, но определенный уровень патриотизма останется. Но и на Украине творится безобразие. И тема Крыма уже не так остра, как была.

М.С.: Довольно много заявлений, приуроченных к годовщине, что украинская власть сама в этом виновата. Такие заявления делали и достаточно серьезные аналитики. А можно ли было избежать такого развития событий?

В.Ф.: Скорее всего, нет. Каждый год перед годовщиной идет дискуссия – почему не воевали за Крым, можно ли было его оставить? В тот момент силовые структуры были деморализованы, либо разобраны, новое правительство только было создано, новая власть не была готова к сопротивлению.

Нынешний секретарь Совета обороны Турчинов сделал утечку – опубликовали протокол заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, из которого ясно, как принималось решение по Крыму. Там было сказано и о звонке Нарышкина, который угрожал, что в Киеве будут российские десантники, если будет убит хоть один россиянин, Киев жестоко поплатится. И были советы западных союзников, которые говорили, что в Крыму не должно быть ни одного выстрела.

Ну и в Крыму тоже были неоднородные настроения. Часть населения поддерживало идею ухода в Россию. Это был единственный регион Украины, где этнические русские составляли большинство. Крымские татары и часть украинцев пытались сопротивляться, но, увидев бездействие киевских властей, тоже сникли. Это все предопределило исход.

М.С.: Россия за Крым от западного сообщества получила санкции, которые не снимаются до сих пор. А что за это получила Украина? Все настроения последних лет на Украине, и политические кризисы, не в последнюю очередь вызывались проевропейским выбором, который среди простых украинцев мало кто понимал, как выглядит?

В.Ф.: Наиболее серьезные санкции против России со стороны Запада не за Крым, а за сбитый "Боинг". По Крыму санкции скорее символические, персональные, индивидуальные. Но важно, что есть ограничения, связанные с экономической активностью Запада в Крыму. Но пытаются искать лазейки, и та же Турция до возникновения конфликта с Россией имела активные экономические контакты с Крымом – и паромы ходили, и торговали. А компенсации Украина не получила, не та ситуация.

Нам обещают экономическую помощь, чтобы держать нас на плаву, чтобы не случилось дефолта, хотя тоже не просто так. И есть сотрудничество по проведению реформ. А компенсаций за Крым никто не обещал и не обещает. Крым показал, что Будапештский меморандум, то есть гарантии территориальной целостности Украины, не сработал, хотя нам это обещали, когда мы отдавали ядерное оружие. На саммите по ядерной безопасности в США Украина будет эту тему поднимать.

М.С.: Международные обязательства не сработали. Это один из главных итогов, если посмотреть шире?

В.М.: Я недавно вернулся из Европы, не в обиду коллеге будет сказано, уже надоела всем Украина. В Европе понимают, в отличие от Польши и Прибалтики, что это какая-то бездна коррупции. Это, наверное, и сами украинцы понимают. В Германии говорят о том, что деньги кидаются в черную дыру, и ничего не делается. Для США это, может быть, геополитика, а в Европе есть уже усталость, и это работает на имидж России, даже если она ничего не делает в этом направлении.

В свое время были всякие резолюции по Прибалтике, но СССР развалился не от этого. При всей моей любви к Украине, Крым туда не вернется, что бы там ни делали. Надо жить, исходя из этих реалий, к сожалению. Люди в Еврокомиссии, в Европарламенте ничего хорошего в происходящем на Украине не видят.

М.С.: Это понятно, но система соблюдения международных договоров поставлена под угрозу. Конечно, не только Россией – посмотрите, что делает Китай со своими искусственными островами. Но получается, что принципы нерушимости послевоенных границ и их обеспеченность честным словом государства внезапно оказались под сомнением. А Европа воевать не хочет.

В.М.: А в Ливии, Афганистане кто воюет?

М.С.: Одно дело воевать с бедуинами в Ливии, а другое дело – с Китаем или Россией.

В.М.: То, что Россия сделала в Сирии и, кстати, в Крыму – все внутри страны стали орать, что мы опять великая держава и плевать хотели на международное право.

М.С.: Не представляет ли это опасности для мира в дальнейшем?

В.М.: Как политолог скажу, что мир сползает в хаос. Но посмотрите на наши отношения с НАТО. Люди понимают, что есть сдержки и противовесы.

В.Ф.: Крым не был первой конфликтной ситуацией, коллизии и противоречивое отношение к нормам международного права имели место. Но в Крыму международное право было просто растоптано. Проблема не только в Будапештском меморандуме. Был договор между Украиной и Россией о стратегическом партнерстве. В нем Россия признавала Крым украинской территорией. Он был подписан при Ельцине, и никто от него не отказывался, хотя призывы пересмотреть его звучали.

Возможно, придется проводить некое обновление системы международного права, выстраивать новые системы международной и региональной безопасности. Крымская тема, как тема разделенной Германии у немцев, будет фигурировать и во внутренней политике, будет использоваться украинскими радикалами.

М.С.: Нормализация отношений Украины и России, даже прохладная, при нынешнем статус кво в отношении Крыма возможна?

В.М.: Нам очень трудно будет стать опять братьями, хоть кто-то и говорит, что мы – один народ. Умные украинцы понимают, что Крым не вернуть, но это будет незаживающая рана.

М.С.: Но жить в состоянии перманентной гибридной войны не получится?

В.М.: Не очень понятно, куда эти отношения придут, хотя друг от друга нам не улететь. Но вы видите, что пока творится в российских СМИ, что там говорится о фашистском режиме, так что пока примирения не видно.

М.С.: Пока пути решения этой проблемы, действительно, не наблюдается.