Скандал с секс-видео в Грузии грозит продолжением

Правообладатель иллюстрации SAMANTHA SIN Getty Image caption Скандальные видеокадры появились в YouTube в пятницу

Грузия обратилась к компетентным органам США за правовой помощью в связи с распространением в интернете скандальных видеокадров личной жизни предположительно представителя оппозиции, заявили в главной прокуратуре Грузии во вторник.

Для установления страны, из которой 11 и 14 марта были загружены в интернет видеокадры, а также идентификации соответствующего пользователя, согласно прокуратуре, Грузия запросила информацию об IP адресах с серверов Youtube, Facebook и Google.

Кроме того, следственные органы надеются на помощь в установлении лица, отправившего пользователям с созданной в "Фейсбуке" страницы ссылки на опубликованный видеоматериал.

Видеоклип с интимными сценами, в которых участвует предположительно одна из видных оппозиционных деятелей, появились на портале YouTube в прошлую пятницу.

Доступ к видеоклипу был вскоре заблокирован, однако уже на третий день в интернете появилось очередное видео с угрозами о распространении новых видеокадров нескольких политиков и журналиста, в случае, если они не откажутся от своей профессиональной деятельности.

Власти обещают приложить все усилия для скорейшего расследования факта распространения скандальных кадров и наказания виновных, однако многие считают появление новых записей личной жизни очередным показателем существующих проблем с неприкосновенностью личной жизни в Грузии.

"Нет шантажу!"

Скандальные видеоматериалы не были опубликованы местными СМИ и были заблокированы вскоре после загрузки, но новость о появлении видеоклипа вызвала шквал негодования в Грузии.

Я - Инга Григолия, женщина, дочь, мать и друг. У меня есть необыкновенный возлюбленный, у меня есть секс и так и собираюсь продолжить свою жизнь! Инга Григолия, телеведущая

Вскоре после появления видеокадров в пятницу у здания правительственной канцелярии прошла акция "Нет шантажу!", на которой собрались представители неправительственных организаций, журналисты и правозащитники.

Телекомпания "Рустави-2" начала свой главный новостной выпуск с заявления протеста в связи с произошедшим, отмечая, что факты распространения скрытых записей до сих пор оставались безнаказанными.

"Мы обращаемся к правоохранителям с требованием о включении представителей СМИ и представителей гражданского сектора в процесс расследования, чтобы не осталось вопросов вокруг еще одного скандального дела", - зачитали обращение на фоне стоящих сотрудников телеканала ведущие.

После появления очередного видео с угрозами в понедельник, известная телеведущая Инга Григолия заявила, что она одна из тех, кому пригрозили публикацией видеоматериалов.

Президент: секс - это не постыдно

В ответ на угрозы в эфире телекомпании "TV Пирвели" Григолия заявила, что угрозы шантажа не смогут заставить ее замолчать.

"Я - Инга Григолия, женщина, дочь, мать и друг. У меня есть необыкновенный возлюбленный, у меня есть секс и так и собираюсь продолжить свою жизнь! А вам, тем, кто угрожает мне публикацией моей личной жизни, и требует, чтобы я покинула страну, обещаю, что пожертвую собой ради защиты своих прав и прав других людей, и сделаю все для того, чтобы вы оказались в тюрьме на многие годы", - заявила журналистка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Георгий Маргвелашвили заявил, что будет защищать своих сограждан, которые могут стать жертвами шантажа

Не поддаваться шантажу призвал и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который назвал распространения видеокадров попыткой террора со стороны темных сил.

"В первую очередь, хочу обратиться к тем людям, кому угрожают шантажом, и кому угрожает эта темная сила, - заявил Маргвелавшили. - Хочу обратиться к вам, мои сограждане, независимо от ваших политических взглядов или мировоззрения, я стою рядом с вами, всегда буду защищать вас и всегда буду солидарен в отношении тех людей, кого пытается кто-то угнетать".

Он заявил, что секс и сексуальная жизнь не являются постыдными.

"Лично у меня есть сексуальная жизнь, была очень богатая сексуальная жизнь и будет в будущем, и знайте, что я всегда буду защищать вас, и всегда буду избавлять эту тему от бессмысленной, мрачной стигмы", - заявил президент.

По его словам, вся государственная система мобилизована и скоординировано работает, и преступление может быть раскрыто очень скоро.

Обыски и допросы

Согласно прокуратуре, для установления и задержания лиц, распространивших видеокадры, создана специальная следственная группа с участием сотрудников МВД, прокуратуры и службы госбезопасности.

По данным следственных органов, обыск был проведен в шести жилых квартирах и десять человек были допрошены, в том числе и те журналисты, кому была послана информация о видеокадрах.

Кроме того, во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного преследования в отношении пяти лиц в связи с посягательством на личную или семейную тайну.

Речь, согласно следствию, идет о видеоматериале, который с целью распространения был представлен директору "Медиа холдинг Хроника+" Элисо Киладзе в конце декабря.

По данным следствия, изъятые видеоматериалы были созданы до смены правительства Грузии в 2012 году.

Киладзе ранее сама признала, что ей был предложен видеоматериал, который касался чужой личной жизни, от распространения которого она отказалась.

"Это касается тебя!"

Распространение видеокадров вызвало новую волну обвинений в адрес властей.

В партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" заявили, что фабрикация и распространение записей личной жизни стало орудием властей в борьбе с оппонентами, и такие факты остаются безнаказанными.

Представители правящей коалиции, со своей стороны, напомнили оппонентам, что практика создания скрытых записей с целью шантажа широко применялась до смены власти в Грузии.

Часть записей сцен личной жизни, сделанных при прежних властях, была публично уничтожена осенью 2013 года, но власти заявляли, что не исключено, что копии записей имеются у представителей прежних властей.

Между тем, представители неправительственного сектора считают последний факт распространения видеокадров показателем проблем с неприкосновенностью личной жизни в Грузии и ошибок, допущенных властями.

"Это [распространение тайно снятых видео и угрозы] является очень серьезным ударом как по равной предвыборной среде, так и в общем по демократической среде в этой стране", - заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили.

По ее словам, представители гражданского сектора, объединенные в кампанию "Это касается тебя!", считают необходимым создание специального формата для расследования факта распространения скрытых записей с подключением опытных представителей из других стран, так как особого доверия к проводимому прокуратурой расследованию в обществе нет.

Представители гражданского общества обещают продолжить борьбу за изменение законодательства для обеспечения неприкосновенности личной жизни и намерены провести в субботу в Тбилиси широкомасштабную акцию, чтобы выразить протест тайной слежке в Грузии.