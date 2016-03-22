Уроки Germanwings: как решить проблему двери в кабину пилотов

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Авиакомпании теперь требуют, чтобы в кабине пилота всегда находились не менее двух человек

Прошел год с катастрофы рейса 9525 компании Germanwings, в которой погибли все находившиеся на борту авиалайнера. Тогда выяснилось, что второй пилот запер дверь в пилотскую кабину и не открыл, несмотря на требования командира.

Год назад борт компании Germanwings следовал из Барселоны в Дюссельдорф. Когда самолет пролетал над французскими Альпами, командир экипажа ненадолго вышел из кабины пилотов.

Когда командир вернулся и попытался открыть дверь кабины, та оказалась запертой.

Читайте также:

На записи бортового регистратора слышны удары в дверь и приглушенные крики. Самолет в тот момент находился под управлением второго пилота Андреаса Любица, который перевел самолет в режим снижения.

Через десять минут авиалайнер врезался в склон горы. Все 150 пассажиров и членов экипажа на его борту погибли.

Обстоятельства катастрофы привлекли внимание общественности. Родственники погибших заявили, что такое не должно повторяться. В частности, задавались вопросы о конструкции двери в пилотскую кабину, которую можно было запереть изнутри.

Что изменилось

Изменилось ли что-нибудь с тех пор в порядке работы летчиков гражданской авиации в Европе?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Конструкцию дверей изменили с тем, чтобы они всегда оставались запертыми и были практически неприступными

Командир не мог проникнуть в кабину по единственной причине: из-за выводов, сделанных после событий 11 сентября 2001 года в США. Тогда террористам легко удалось захватить все три самолета, ворвавшись в пилотские кабины.

После это конструкцию дверей на всех самолетах изменили с тем, чтобы они всегда оставались запертыми и были практически неприступными.

Второй пилот Любиц воспользовался этим. Хотя дверь можно открыть снаружи, введя на находившейся в салоне клавиатуре секретный код, пилот мог помешать этому, переведя самолет в режим снижения.

После катастрофы звучали предложения ввести какую-то форму отмены распоряжений пилота в кабине, но тогда же отмечалось, что такая система теоретически может быть использована террористом.

Вместо этого авиакомпании по всему миру изменили правила работы своих экипажей.

Lufthansa, которой принадлежит компания Germanwings, переименованная теперь в Eurowings, требует, чтобы в кабине самолета всегда находились минимум два пилота в качестве меры предосторожности.

Практически все европейские авиаперевозчики последовали ее примеру, а некоторые из них придерживались этого правила уже давно.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Катастрофа рейса Germanwings привела к принятию новых правил работы экипажей

Европейское агентство по авиационной безопасности теперь приняло рекомендацию, согласно которой "авиаперевозчики должны обеспечить присутствие не менее двух членов экипажа, включая по крайней мере одного квалифицированного пилота, в пилотской кабине на протяжении всего рейса или принятие иных эквивалентных мер предосторожности".

Агентство только что завершило опрос авиакомпаний, пилотов и членов экипажей, целью которого является оценка эффективности введенных мер. Результаты опроса будут опубликованы в течение ближайшего месяца.

Новые правила для экипажа

Однако наличие двух членов экипажа в пилотской кабине не может гарантировать невозможность попытки самоубийства со стороны пилота. Известен ряд авиакатастроф, когда пилот уничтожал самолет и себя, несмотря на наличие в кабине других членов экипажа.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Наличие двух членов экипажа в пилотской кабине не может быть гарантией невозможности попытки самоубийства со стороны пилота

Рейс ATR-42 марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, который разбился в Атласовых горах в 1994 году, был сознательно переведен в режим пикирования одним из пилотов. Тогда погибли 44 человека.

За 12 лет до этого рейс 350 японской компании Japan Airways потерпел авиакатастрофу после того как его командир Сейджи Катагири направил самолет в море, не долетев 510 метров до посадочной полосы в Токио. Несмотря на попытки второго пилота отклонить штурвал на себя, Катагири до конца отжимал штурвал обеими руками.

"Простое наличие в кабине самолета двух людей не означает гарантии безопасности, особенно если один из них стремится покончить жизнь самоубийством или, что еще хуже, является террористом", - говорит Филип Баум, автор книги "Насилие в небе: история угонов и взрывов в самолетах".

Катастрофа рейса Germanwings привела к изменению правил работы экипажей.

Однако за полтора года до этого произошла другая, очень похожая катастрофа, не повлекшая за собой подобных последствий. Это был мозамбикский авиалайнер, командир которого вышел из кабины, а второй пилот взял управление на себя и погубил всех 33 человек, находившихся на борту самолета.

Такие летные происшествия чрезвычайно редки. По данным организации Aviation Safety Network, зафиксировано всего 14 происшествий, вызванных намеренными действиями пилотов гражданской авиации.

Однако далеко не все согласны с новыми правилами. Требование наличия в пилотской кабине двух членов экипажа является панической и в высшей степени безответственной реакцией, считает Филип Баум.

По его мнению, такое требование подразумевает столь же строгий отбор всех членов экипажа, включая стюардов, что и пилотов.

Предложенное решение не является совершенным и по другой причине. В авиации действует неписаное правило, согласно которому, говорит Баум, дверь в пилотскую кабину должна открываться не более чем на три секунды, что должно предотвратить проникновение в кабину террористов.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Еще в 2001 году были проведены испытания новых дверей в пилотскую кабину, которые могли выдержать удар пули

С другой стороны, если дверь открывается снаружи для входа в кабину, и для выхода из нее изнутри, на несколько секунд она остается открытой.

Но вот израильская авиакомпания El Al имеет специальный туалет при пилотской кабине, и ее пилоты вообще не выходят в салон.

"По какой-то причине это дешевое и эффективное решение не нашло поддержки в отрасли", - отмечает Баум.

В основе - экономика

В экипажах многих авиакомпаний раньше был третий человек - авиамеханик, находившийся в пилотской кабине. Именно исчезновение этой роли в составе экипажа и привело к возникновению нынешней ситуации, считает Норман Шэнкс, ведущий курс по вопросам авиационной безопасности в университете Ковентри.

"Эта проблема имеет экономическую основу, ее изначальная причина - сокращение числа людей в кабине с трех до двух. Мы все как пассажиры требуем дешевых цен на билеты, поэтому все ответственны за это".

Были предложения ввести дистанционное управление замками двери с земли, однако опасения относительно надежности такого способа и его защиты от кибертеррористов помешали их принятию.

На прошлой неделе французские следователи призвали принять новые правила психиатрического освидетельствования пилотов, которые опирались бы на менее строгие нормы конфиденциальности. Филип Баум выступает в поддержку этих предложений.

"Страшно вспомнить, как много было указаний на угрожающее состояние психики Любица. Была масса врачей, к которым он обращался, и которые не передали начальству информацию о нем. Если такой человек представляет опасность для себя, а главное - для других, врачи просто обязаны извещать об этом компанию", - говорит он.

В конечном итоге в отрасли сочли, что угроза извне представляет для нее большую опасность, чем угроза изнутри.