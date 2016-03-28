Прокуратура Швейцарии: Артем Чайка не замечен в отмывании денег

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Швейцарская юстиция не дала хода жалобе ФБК на Артема Чайку, заподозренного в отмывании денег

В Швейцарии завершилось рассмотрение жалобы Алексея Навального против Артема Чайки в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщили Би-би-си в швейцарской прокуратуре.

Жалоба поступила в декабре 2015 года после появления фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией о деятельности генерального прокурора России Юрия Чайки и его близких, в частности, сына Артема.

Проверка в Швейцарии не выявила фактов отмывания денег, связанных с именем Артема Чайки.

Швейцарская прокуратура не стала возбуждать против него уголовное дело, сообщается в заявлении надзорного ведомства, полученном Би-би-си.

Алексей Навальный возлагал определенные надежды на вероятное расследование в Швейцарии, которую он назвал "ключевым регионом" для высокопоставленных российских чиновников.

Проверка белизны воротничка

Прокуратура Швейцарии подтвердила, что Фонд борьбы с коррупцией 8 декабря 2015 года направил в генеральную прокуратуру Швейцарии жалобу против Артема Чайки, сына генпрокурора РФ.

Жалоба была составлена на основании подозрений в отмывании денег. Кроме Чайки, в ней упоминались другие фамилии и компании.

По указанию генеральной прокуратуры федеральная полиция Швейцарии провела проверку в отношении лиц, названных в жалобе, для выяснения всех сопутствующих обстоятельств.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алексей Навальный хотел открыть "второй фронт" против детей генпрокурора РФ в Швейцарии

Цель проверки, говорится в ответе генпрокуратуры Швейцарии на запрос Би-би-си, состояла в том, чтобы выявить возможную незаконную деятельность или конкретные указания на нее.

В документе ФБК, как сообщали швейцарские СМИ, упоминались сомнительные фирмы и банковские счета, с которыми, предположительно, были связаны сыновья генпрокурора РФ Артем и Игорь Чайки, а также вилла на берегу Женевского озера.

В ходе проверки подтвердился факт пребывания в Швейцарии названных в жалобе лиц, а также их связь с упоминавшейся в ней компанией.

Однако фактов отмывания денег выявить не удалось.

На этом основании генеральная прокуратура Швейцарии решила не возбуждать уголовное дело в отношении лиц, названных в жалобе.

Чтобы правонарушение, связанное с отмыванием денег, считалось совершенным, необходимы данные полицейского или уголовного расследования о преступном происхождении средств.

В данном случае, как установила проведенная проверка, преступление в форме отмывания денег не совершалось. Прокуратура распорядилась не давать хода жалобе, говорится в документе.

Анализ жалобы ФБК проводило подразделение по расследованию "беловоротничковой" преступности в Лугано.

Прокуратура сознательно возложила эту задачу именно на него, чтобы с самого начала исключить возможность предвзятого подхода к делу, говорится в заявлении, полученном Би-би-си.

В данное время подразделение швейцарской прокуратуры в Лугано не проводит уголовных расследований, связанных с Россией.

Попытка потревожить Чаек

Алексей Навальный 8 декабря 2015 года опубликовал в своем блоге пост "Второй фронт: как мы будем преследовать Чаек в Швейцарии".

Он сообщил, что ФБК направил в Швейцарию жалобу на Чаек и связанных с ними лиц, которые, как утверждалось в документе, не менее 10 лет отмывали в этой стране преступно нажитые средства.

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4 марта 2016 года Навальный сообщил, что Артем Чайка после непродолжительного пребывания в России вернулся в Цюрих.

В этот день Навальный поместил в своем блоге фото Чайки на паспортном контроле в аэропорту Цюриха. Ниже приводится снимок, на котором, как утверждается, изображена вилла сына генпрокурора РФ.

В январе 2016 года в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger Навальный повторил утверждения ФБК и свои собственные о том, что Артема Чайку нельзя отнести к обычным коррумпированным чиновникам.

Он утверждает, что Чайка через своих деловых партнеров и заместителей отца-генпрокурора связан с одной из самых страшных преступных группировок России – бандой Цапков.

Навальный выражал надежду на то, что "на этот раз у швейцарской юстиции есть основания начать расследование" в отношении Чайки.

Сам Юрий Чайка называл все обвинения ФБК в адрес его семьи лживыми и заказными.