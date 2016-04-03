Азербайджан объявил о прекращении огня в Карабахе, Армения не верит

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Сайт минобороны Нагорного Карабаха утверждает, что на этом снимке - сбитый азербайджанский вертолет

Азербайджан объявил "об одностороннем прекращении огня" на севере Карабаха. Минобороны Армении не подтверждает сообщения. В возобновившемся в субботу конфликте в Нагорном Карабахе было убито 30 человек.

Представитель министерства обороны Азербайджана заявил, что таким образом страна вняла призывам международного сообщества остановить насилие. Азербайджан тем не менее пообещал возобновить военные действия, в случае если армянская сторона на поддержит перемирие.

"Взяв за основу миролюбие и призывы международных организаций, Азербайджан принял решение остановить в одностороннем порядке ответные военные операции и будет укреплять освобожденные накануне территории", - говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Карабахские военные и минобороны Армении утверждают со своей стороны, что бои в регионе продолжаются.

"Ожесточенные бои идут в юго-западном и северо-западном районах линии соприкосновения", - сказал представитель властей НКР Давид Бабаян агентству Франс пресс.

Армянские СМИ также цитируют другого представителя официального Еревана Сенора Астратяна, который заявил, что азербайджанские войска обстреливают северный район Карабаха Мардакерт с помощью тяжелой артиллерии и систем "Град".

Пресса Армении также сообщает, что в последние часы были ранены еще двое военнослужащих.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвала заявления азербайджанской стороны "информационной ловушкой".

"Заявление Азербайджана неверно и не означает прекращения огня", - написала пресс-секретарь в "Фейсбуке".

Подсчет потерь

В субботу утром Азербайджан и Армения сообщили о самых масштабных боях за 22 года с момента подписания соглашения о прекращении огня. Стороны обменялись взаимными обвинениями в обстрелах и наступательных действиях.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Армянские артиллерийские установки в городе Мардакерт в Нагорном Карабахе

"С момента восстановления режима перемирия в 1994 году это самые широкомасштабные боевые действия, которые попытался осуществить Азербайджан. Благодаря своевременным действиям армянских сил стало возможным не только взять ситуацию под контроль, но и нанести противнику существенные потери", - сказал в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности президент Армении Серж Саргсян.

С призывом к сдержанности обратились к конфликтующим сторонам среди прочего российский президент Владимир Путин и генсек ООН Пан Ги Мун.

Президент Турции Тайип Эрдоган со своей стороны сказал, что поддерживает в противостоянии Азербайджан.

Выступая накануне на закрытии международного саммита по ядерной безопасности, президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта, но с одним жестким условием.

"К сожалению, Армения постоянно выдвигает условия для освобождения оккупированных территорий. Мы будем продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта. Но конфликт должен найти решение на основе территориальной целостности Азербайджана", - заявил Алиев.

Азербайджанская сторона, по официальным данным, потеряла 12 военнослужащих убитыми, один сбитый вертолёт МИ-24 и подорвавшийся на мине танк.

Азербайджанские военные также сообщили об уничтожении армянских танков, артиллерийских установок и гибели 100 военнослужащих армянской армии, а также о занятии нескольких стратегических высот в Карабахе.

Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны о жертвах среди личного состава армянской армии и потерях военной техники. Президент Армении Серж Саргсян сообщил, что в результате столкновений погибли 18 военнослужащих, 35 получили ранения.

Армения в воскресенье утром заявила о возобновлении артиллерийских обстрелов Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана.

История конфликта

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.

В последние годы произошло несколько серьезных вооруженных столкновений на линии соприкосновения сторон.