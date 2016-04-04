Как скрывают активы и уходят от налогов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие фирмы, которые регистрировала Mossack-Fonseca, состояли лишь из юридического адреса для отправки корреспонденции

Миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, ставших достоянием гласности и проливающих свет на целую сеть близких к Владимиру Путину людей, которые подозреваются в отмывании денег, могут утопить читателей в море непонятных терминов и названий.

Хотя существуют вполне законные способы использования офшорных зон, которые именуются также "налоговым раем", по большей части то, о чем идет речь в этих документах, касается сокрытия истинных владельцев денег, происхождения самих этих денег и уклонения от уплаты налогов на эти деньги.

Будь вы богатым предпринимателем из Германии, который решил уклониться от уплаты налогов, международным наркобароном или главой репрессивного режима, методы будут более или менее похожими.

Фирма Mossack Fonseca утверждает, что всегда соблюдала международные нормы с целью удостовериться, что компании, которые она инкорпорировала, не используются для уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, финансирования террористов или в иных незаконных целях.

Компания-пустышка

Компания-пустышка внешне выглядит как законный бизнес. Но это лишь оболочка, которая управляет финансами, скрывая при этом, кому они принадлежат. Управляют этой компанией юристы, бухгалтеры и даже уборщики. При этом они лишь подписывают документы, и их имена значатся в этих документах.

Когда власти пытаются выяснить, кто владеет и распоряжается деньгами в такой компании, им говорят, что этим занимаются управляющие, но это лишь ширма.

Кто-то платит им, чтобы они могли укрывать деньги от властей или, как бывает в некоторых случаях, от бывших жен.

Компании-пустышки называют еще "почтовыми ящиками", потому что на самом деле они представляют собой лишь адрес, на который приходят все документы.

Офшорный финансовый центр

Если у вас есть компания-пустышка, вы не будете размещать ее в Лондоне или Париже, потому что тамошние власти при желании обычно могут выяснить, кому она принадлежит.

Вам нужен офшорный финансовый центр, или налоговый рай. Обычно такие центры находятся в небольших островных государствах с хорошо засекреченной банковской системой и очень низкими налогами или вообще без налогов на финансовые сделки.

Таких стран в мире немало, от Британских Виргинских островов и Макао до Багамских островов и Панамы.

Но даже в таких местах большая часть предоставляемых финансовых услуг абсолютно законна. Все дело в секретности, которая делает их столь привлекательными для мошенников и неплательщиков налогов со всего мира, особенно если регулирующие органы в этих странах слабы или закрывают глаза на нарушения.

Акции и облигации на предъявителя

Для тех, кому необходим дополнительный уровень анонимности и возможность легко перемещать крупные суммы денег, лучше всего подходят акции или облигации на предъявителя.

На каждой британской пятифунтовой банкноте имеется надпись: "обязуюсь выплатить предъявителю по требованию сумму в пять фунтов".

Это означает, что если банкнота у вас в кармане – она ваша. Владелец наличных может потратить их или сделать с ними все что угодно.

Акции и облигации на предъявителя работают точно так же. Лицо, у которого они лежат в кармане, чемодане или банковской депозитарной ячейке, владеет ими.

Только стоят они не пять фунтов. Обычно облигации на предъявителя оценивают в круглую сумму – 10 тыс. фунтов. Это очень удобно, если вам нужно перемещать крупные денежные суммы, и отлично, когда необходимо заявить, что вы не являетесь их владельцем.

Если такие облигации хранятся в юридической конторе в Панаме, кто узнает, что они принадлежат вам или вообще существуют в природе?

Вот почему правительство США в 1982 году перестало продавать облигации на предъявителя. Они были слишком удобны для мошенников.

Отмывание денег

Отмывание денег необходимо для того, чтобы можно было пользоваться незаконно полученными активами, не вызывая подозрений.

Если вы наркоделец, мошенник или, скажем, коррумпированный политик, у вас будет много наличности, которую вы не сможете потратить или припрятать на черный день без того, чтобы не выдать себя.

Для этого деньги необходимо отмыть. Вы можете отправить их в сомнительную фирму в офшорном финансовом центре, которая может помочь вам конвертировать их в облигации на предъявителя, которые принадлежат фирме-пустышке, о которой никто ничего не знает.

Затем на эти деньги можно купить неприметное жилье в Лондоне или на юге Франции на случай государственного переворота в вашей стране, оплатить образование детей или финансировать поездки двоюродной бабки в Париж за покупками...

Санкции и пути их обхода

Одним из способов наказания и попытки ограничения власти печально известных режимов во всем мире являются санкции.

Они могут заключаться в ограничениях на импорт вооружений и боеприпасов, запретах на экспорт нефти и иных товаров, а также в персональных санкциях, таких как закрытие банковских счетов диктаторов, членов их семей, друзей и сторонников.

В настоящее время действуют тысячи санкций, наложенных правительством Великобритании на разные страны, их компании, банки и многих отдельных представителей.

Но чем обременительнее санкции, наложенные на режим, тем больше денег можно сделать на нарушении или обходе таких санкций.

Доходы от предоставления секретных банковских счетов душегубам и убийцам, снабжения оружием одной или даже обеих сторон в гражданской войне или финансирования ядерных амбиций изолированных режимов могут быть огромны. И, разумеется, многочисленные тайные банковские счета и компании-пустышки, открытые в странах, где власти предпочитают не обращать на них внимания, являются ключом к тому, чтобы обход санкций был прибыльным и безопасным делом.

Директива ЕС о налогообложении сберегательных счетов

В попытке помешать гражданам укрывать деньги от налоговых органов, Европейский союз принял Директиву о налогообложении сберегательных счетов (ESD). По сути, банки стран ЕС собирают причитающиеся налоги с банковских счетов граждан других европейских стран.

То есть, если вы гражданин Ирландии и у вас есть счет в банке Нидерландов, вам не следует надеяться, что ирландские налоговые службы его не обнаружат и не снимут причитающийся налог.

Директива ESD заметно усложнила возможность спрятать деньги в Европе. Интересно, что когда эта директива обсуждалась и принималась, неожиданно резко возросло число людей, захотевших открыть банковские счета за пределами Европы, отсюда и повышенный интерес к таким местам, как Панама и Британские Виргинские острова.