Как мир реагирует на "панамский слив": от замалчивания до расследований

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Офис юридической фирмы Mossack Fonseca находится в Панаме

В разных странах мира власти по-разному реагируют на просочившиеся в прессу 11 млн конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, раскрывающих схемы того, как офшоры используются для сокрытия состояний.

Документы рассказывают о том, как компания помогает своим клиентам отмывать деньги, обходить санкции и уклоняться от налогов.

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Mossack Fonseca заявляет, что в течение 40 лет работала в полном соответствии с законами и никогда не обвинялась в каких-либо злоупотреблениях.

После того, как в воскресенье вечером были впервые обнародованы документы компании, власти нескольких стран начали расследования, в том числе – Австрии, Нидерландов и Австралии.

Документы касаются 12 нынешних и бывших глав государств и по меньшей мере 60 человек, связанных с нынешними или бывшими главами государств.

Порошенко отослал к юристам

В Кремле пока не видят смысла подавать судебные иски в связи с публикацией документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, нынешнее расследование не представляет собой ничего конкретного или нового лично о президенте Путине. "Пока это спекуляции", - сказал Песков.

В документах указываются компании, которые, как утверждается, связаны с банком "Россия" и близкими знакомыми российского президента, в том числе давним другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным. В частности, последний указан в качестве официального владельца двух офшорных компаний, проводящих сомнительные сделки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям", - сообщил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на публикацию "панамских документов", согласно которым на него зарегистрирована незадекларированная офшорная компания, заявил, что уже не управляет своими активами.

"Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы", – написал Порошенко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Личное дело семьи

Пресс-служба премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона отказалась комментировать заявления журналистов о возможной причастности его покойного отца к созданию офшорной фирмы, фигурирующей в так называемых "панамских документах". Отвечая на вопрос журналистов, инвестирует ли сейчас семья Кэмерона в офшорный фонд, представитель премьера заявила, что это "его личное дело".

Согласно "панамским документам", Иэн Кэмерон возглавлял созданный в 1980-х годах офшорный фонд, через который уклонялись от налогообложения состоятельные британцы.

Британская налоговая служба тем временем заявила, что получила "большое количество информации об офшорных компаниях", проводит проверку и попросила Международный консорциум журналистов-расследователей поделиться с ней всей имеющейся у него информацией.

Президент Франции Франсуа Олланд пообещал расследовать все случаи, связанные с публикацией "панамских документов", и заявил, что их обнародование поможет добиться уплаты налогов от компаний, пытавшихся скрыть доходы. Министерство финансов Франции заявило, что хотело бы получить оригиналы обнародованных документов для проведения собственного расследования.

Буря в Исландии

В Исландии "панамские документы"вызвали политическую бурю. Премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона обвиняют в сокрытии миллионных инвестиций в исландских банках, прошедших через офшор. Исландская оппозиция призвала премьер-министра и правительство уйти в отставку и провести в стране досрочные выборы. Гюннлейгссон заявил, что в отставку не собирается.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон заявляет, что не нарушал никаких правил или законов

Налоговая служба Австралии сообщила, что проводит проверку в отношении 800 лиц, упомянутых в "панамских документах". Как говорится в заявлении австралийского ведомства, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые.

"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - цитирует Рейтер сообщение ведомства.

Представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева, дети которого упомянуты в качестве владельцев офшорных компаний, заявил, что подобная практика "не запрещена никаким законом" и добавил, что они "взрослые граждане Азербайджана".

Регулятор австрийских финансовых рынков заявил, что начал расследование деятельности двух банков на предмет нарушения закона об отмывании денег в связи с тем, что эти банки были упомянуты в "панамских документах".

Хуссейн Наваз Шариф, сын премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который, согласно документам, владеет недвижимостью, зарегистрированной в офшоре, заявил, что "в это нет ничего плохого".

Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с "панамскими документами", в которых упомянуты члены семей руководства страны. Эти обвинения игнорируются и основными китайскими СМИ. Китайские власти, по некоторым признакам, подвергают цензуре посты в соцсетях, упоминающие о "панамских документах".