Как Украина проиграла референдум в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации epa Image caption По данным официального подсчета голосов, большинство участников референдума выступили против соглашения ЕС с Украиной

Проигрыш Украиной референдума по соглашению об ассоциации с ЕС в Нидерландах был ожидаемым, хотя до последнего сохранялась интрига относительно явки, которая могла нивелировать результат.

Официальные итоги референдума избирательная комиссия Нидерландов объявит 12 апреля, но предварительные подсчеты телевещателя NOS свидетельствуют, что противники ассоциации с Украиной набрали 61%, а явка достигла 32%.

Сама избирательная комиссия советует учитывать эти данные, которые вряд ли могут уже существенно измениться.

Хотя референдум является консультативным, при необходимой явке в 30% власти должны еще раз рассмотреть ратификацию соглашения, хоть и не обязаны делать именно так, как скажет большинство избирателей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже заявил, что в течение следующих недель политики будут искать выход из ситуации и могут пересмотреть ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной.

Референдум не по Украине?

"Многие даже мои знакомые будут голосовать "против" соглашения. Но с Украиной это не связано - просто сейчас есть возможность сказать "нет" власти и ЕС", - рассказывает студент Ябб из Амстердама.

Он подрабатывает барменом и учится на факультете политологии.

Ябб очень просто объясняет ситуацию: десять лет назад Нидерланды сказали "нет" новому соглашению о функционировании ЕС на референдуме, но к их мнению власть не прислушивалась и ратифицировала документ.

"Теперь будет реванш", - прогнозировал победу противников соглашения с Украиной Ябб за несколько дней до референдума.

Новый закон о консультативном референдуме вступил в силу в Нидерландах 1 июля 2015 года, и так случилось, что первым документом, на котором можно было "обкатать" механизм пересмотра закона плебисцитом, стала ратификация соглашения с Украиной.

"Нам даже жаль, что, решая свои проблемы в ЕС, мы можем помешать чьим-то мечтам, но так получилось, что по закону мы могли первыми вынести на референдум именно этот вопрос", - пояснил еще до голосования один из инициаторов референдума Барт Нейман из GeenPeil.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте агитировал "за" ассоциацию

Именно эта группа активистов, которая вышла из сатирического блога GeenStijl, инициировала волеизъявление и собрала необходимые 300 тысяч подписей.

Эксперты указывают, что в самом начале референдум был совсем не по Украине.

"Они хотели найти способ выплеснуть антиевропейские настроения. Они признают открыто, что выступают против ЕС, он для них - бюрократический проект, который постоянно разрастается и создает все новые проблемы", - рассказывает голландский политолог Тони ван дер Тохт.

Уже позже к кампании против соглашения присоединилась Партия социалистов, а также их антагонисты из праворадикальной Партии свободы. В кампании "против" активное участие приняли и "зеленые".

Четкую позицию "за" сразу же заняла проевропейская партия D66, а уже к концу кампании Украину четко и открыто поддержали партии правящей коалиции - Народная партия свободы и демократии и Партия лейбористов.

Мигранты, визы, Россия и Украина

"Ой, а что, у нас референдум в среду?" - удивился водитель такси в Амстердаме, который, как и многие горожане, ничего не знал о голосовании.

Он специально сделал громче радио, где как раз шли дебаты про Украину.

"Здесь рассказывают, что из-за соглашения с Украиной в Нидерланды приедет много дешевых работников под видом туристов, ведь вам через соглашение дадут безвизовый режим", - переводил главные тезисы программы таксист, искренне удивляясь, что для Украины до сих пор существуют визы.

Следует объяснять, что безвизовый режим и ассоциация - совершенно разные вещи.

Убеждение, что соглашение предусматривает безвизовый режим для украинцев - это далеко не последнее недоразумение или сознательная подмена понятий агитационной кампании референдума. Большое количество голландцев совсем ничего не знали об Украине, а потому прислушивались даже к невероятным аргументам.

Среди аргументов противников ассоциации было даже утверждение, что сами украинцы не хотят заключать это соглашение, а их заставляет ЕС.

Image caption Один из постеров, который агитировал против ассоциации с Украиной

На последних дебатах перед голосованием в Амстердаме представитель Социалистической партии Яспер ван Дайк хорошо показал весь спектр причин, почему надо голосовать против.

"Вспомним прецедент 2005 года, когда к результату не прислушались, а теперь у нас есть реальный шанс исправить парламент. Даже не так важна тема, важен инструмент демократии", - пояснил представитель социалистов молодым студентам.

Далее он доказывал участникам дебатов, что Украина сначала сама бы провела референдум, чтобы узнать, поддерживают ли соглашение украинцы. На что сразу же получил ответ о более чем 60% сторонников документа на Украине.

Потом политик доказывал, что ЕС захватит рынки Украины, и от этого пострадают простые украинцы, страна расколется пополам, ведь именно из-за соглашения, по его мнению, "на войне погибли десять тысяч украинцев". Кроме того, он ссылался на 30% русскоязычных на Украине, которые из-за языка могут не хотеть сотрудничества с ЕС.

Противник ассоциации настаивал, что соглашение еще больше разозлит Владимира Путина, на которого ЕС "не очень разумно" давит.

Кстати, один из лидеров социалистов Гарри ван Боммель во время кампании также призвал не раздражать Путина: "Россия видит, что ЕС и НАТО идут на восток, но так и есть, и надо понять Путина".

Хотя противники ассоциации все же осуждали аннексию Крыма Россией.

Еще один популярный аргумент противников - права животных, которых на украинских фермах якобы содержат в ужасных условиях.

"Зеленые" даже расклеивали в транспорте специальные наклейки, на которых показывали, в какой "тесноте" живут куры на украинских птицефабриках.

Еще ярче был выпуск за средства государственного гранта туалетной бумаги сине-желтого цвета в рамках кампании против ассоциации Украины с ЕС.

Коррупция, офшоры Порошенко и Brexit

В течение двух дней перед голосованием с каждого экрана, в каждой газете голландцам рассказывали об офшорном скандале вокруг президента Украины Петра Порошенко.

Еще до этого, согласно опросам общественного мнения, не самым главным аргументом для противников ассоциации была коррупция на Украине. Неудивительно, что скандал с офшорами мог еще больше повлиять на голландцев.

За день до голосования в Амстердаме одна пожилая женщина пожаловалась, что планировала голосовать "за", но, услышав об офшорах Порошенко, передумала.

Правообладатель иллюстрации president.gov ua Image caption Утечка "панамских документов", в которых упоминается имя украинского президента, была одним из аргументов в кампании "Нет"

"Не может бороться с коррупцией человек, замешанный в таком скандале", - сказала жительница Амстердама.

Другой собеседник, напротив, убеждал, что именно ассоциация поможет лучше бороться с коррупцией.

"Панамские офшоры, наоборот, настраивают голосовать "за", чтобы помочь украинцам, несмотря на то, кто у власти", - доказывал мужчина, назвавшийся Андреасом.

Трудно сказать, насколько существенно на результат повлиял скандал, однако во время дебатов в последний день перед голосованием эта тема аудиторию почти не волновала.

В столице страны могло сложиться впечатление, что Украина этот референдум может и выиграть - большинство опрошенных здесь решительно выступали за соглашение, несмотря на общий негативный настрой по стране. Сами амстердамцы объясняли этот феномен своим "либерализмом".

Голосование подтвердило этот тезис: в столице сторонники Украины все же составили большинство - 52%.

Еще один весомый аргумент против Украины, который пришлось услышать, - Brexit, возможный выход Великобритании из ЕС.

Вообще многие голландцы были убеждены, что соглашение об ассоциации - это уже почти вступление Украины в ЕС.

Поэтому кроме страха перед наплывом "новоиспеченных членов ЕС", голландцы замечали, что для Украины сейчас "неудачное время".

"Нам надо разобраться с Brexit, посмотреть, чем там все закончится, перед тем, как кого-то другого брать", - объяснял свою позицию "против" житель Амстардама, назвавшийся Дэвидом.

Агитаторы "против" сознательно убеждали, что голосование "за" соглашение означает зеленый свет членству Украины в ЕС.

"За Украину" и стратегия не голосовать

Правообладатель иллюстрации epa Image caption Если бы явка оказалась ниже 30%, результат референдума не имел бы значения

Социологические опросы свидетельствовали, что с отрывом в 7-15% все же побеждают противники ассоциации.

Еще несколько месяцев назад разрыв был еще больше, однако в последние недели украинские политики, активисты и нидерландская украинская диаспора развернули в стране большую активность.

Сначала страну на несколько дней с агитационным туром посетили Виталий и Владимир Кличко.

Затем в Нидерландах побывали главы почти всех религиозных конфессий Украины, а местная община организовала ряд книжных выставок, просмотров фильмов и просто интересных событий - например, велопробег с участием главы МИД Павла Климкина.

Также были агитационные туры, к которым привлекли молодых украинских политиков.

Правообладатель иллюстрации epa Image caption Акция сторонников ассоциации в Амстердаме

Однако большинство собеседников признавало: поражение лагеря "за" Украину неизбежно.

Поэтому "спасительную соломинку" проукраинские активисты видели в 30%-ном барьере, без преодоления которого результаты референдума не имели бы никакого значения.

На предвыборных дебатах со сторонниками и противниками соглашения спорили и так называемые "абсентисты", которые призывали не идти на референдум, чтобы не поднимать явку.

Один из них, эксперт Михель Хулстоф аргументировал свою позицию просто: "Как мы можем голосовать "за" или "против" документа объемом более чем в 400 страниц, который никто не читал".

Сторонники такого подхода настаивали, что не надо соглашение с Украиной, которое специалисты готовили много лет, делать заложником истории отношений Нидерландов со своей властью и ЕС.

Многие голландцы просто не видели смысла в этом консультативном референдуме, на который выделили 30 млн евро.

Такую же позицию "не идти" разделяли и многие проукраинские активисты и сторонники Украины. Ведь для них очень серьезной была дилемма - быть или не быть.

Если идти голосовать "за", то повышается явка и легализуется результат.

А если не идти, то тогда победа противников будет убедительной.

Часть украинской общины, с которой довелось пообщаться, даже придумала специальную комбинацию - дождаться 20:00, когда должны были объявить предварительную явку, и если уже есть 30% - изо всех сил бежать на избирательные участки.

Избирательная система Нидерландов этому способствовала - голосовать здесь каждый может на любом участке в пределах своего города или села, и можно было собираться вместе группами и ждать явки. Участки открыты до 21:00.

Агитировать и публиковать данные опросов здесь можно и в день выборов, что все делали до самого закрытия участков.

Но такая стратегия сработала не до конца: ни в 20:00, как это было на предыдущих выборах, ни даже в 20:30 явку не огласили.

Хотя, учитывая, что явка на референдуме всего на несколько процентов превысила 30%-ный барьер, замысел не идти и помочь Украине имел шансы на успех.

"Я просто привык ходить и голосовать. Я проголосовал "за" Украину, а во все эти схемы с явкой я не играю. Это не мое", - пояснил ВВС Украина на выходе из избирательного участка 30-летний Питер, который проголосовал за полчаса до окончания голосования.

Именно в этот час и решилась судьба референдума, ведь, как указывали экзит-поллы, по состоянию на 20:00 явка составляла 29%. Эту цифру сначала и объявили по телевидению, дав надежду лагерю "за".

Переписать соглашение?

Правообладатель иллюстрации epa Image caption Акция противников ассоциации с Украиной

Еще в ходе дебатов перед голосованием противники соглашения очень неохотно отвечали на вопросы, а что будет, если народ скажет "нет".

С одной стороны, большинство политиков страны признавали, что мнение людей надо уважать.

С другой - если пересматривать соглашение с Украиной, то Нидерланды подорвут свой авторитет как партнера на международной арене, раз все обязательства страны может отменить референдум.

"Никто точно не знает, что будет, если проголосуют "нет", - признавал на дебатах социалист Яспер ван Дайк, предсказывая, что какие-то положения соглашения придется изменить - правда, не мог точно определить, какие именно.

Еще до голосования политологи предсказывали, что если разрыв между "за" и "против" будет незначительным, то даже с явкой 30% результат проигнорируют.

"Если голосов "против" будет не намного больше, чем "за", то парламенту будет легче проигнорировать результат, чем если подавляющее большинство "против", - прогнозировал эксперт Тони ван дер Тохт.

Однако разрыв оказался очень существенным - более 20%, а потому уже даже в правительстве заявили о готовности пересматривать подписанное с Украиной соглашение.

"Теперь политики должны что-то сделать", - повторял в ночь после референдума премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который агитировал "за" ассоциацию.

Он признает, что с такой явкой соглашение надо тщательно просматривать.

"Дождемся окончательных результатов, дальше будем обсуждать это в правительстве, потом в парламенте, а затем в ЕС", - заявил глава правительства.

По его словам, на поиск "решения" уйдет много времени, и страну ждут серьезные дебаты в правительстве, парламенте и Брюсселе.

Однако представитель социалистов Гарри ван Боммель уже успел заявить, что такой результат должен заставить власть отменить соглашение и возобновить переговоры по его содержанию.

Один из экспертов в ночь выборов допускал, что можно убрать из соглашения хотя бы часть о военном сотрудничестве с Украиной, которая не нравилась противникам ассоциации из-за конфликта в Донбассе.

Как это сделать с соглашением, которое уже подписано, ратифицировано Европарламентом, всеми странами ЕС и Украиной, пока в Нидерландах четко сказать никто не может. Таких прецедентов еще не было.