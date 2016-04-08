Папа Франциск призвал к большей гибкости в вопросах семьи

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Папа римский поприветствовал молодоженов, посетивших Ватикан в марте

Папа римский Франциск опубликовал свое апостольское обращение - основополагающий документ, выражающий отношение Римско-католической церкви к вопросам семьи и брака. В нем проводится мысль о необходимости принимать во внимание современные реалии и проявлять меньше осуждения и больше понимания по отношению к людям в "неправильных" ситуациях.

Документ, озаглавленный "О любви в семье", не содержит пересмотра католической доктрины - на что, быть может, надеялись некоторые, - однако в нем говорится, что церкви следует проявлять больше понимания по отношению к реалиям современной семейной жизни.

Кроме того, он открывает возможность для епископов в каждой стране трактовать католическую доктрину в соответствии с местной культурой, сообщает корреспондент Би-би-си по религиозным вопросам Кэролайн Уайятт.

Документ в подробностях раскрывает отношение понтифика к семейной жизни, браку, контрацепции и воспитанию детей.

Трудные вопросы

Апостольское обращение - один из инструментов коммуникации между главой Римско-католической церкви и его паствой. Оно побуждает верующих к определенным действиям, однако не формирует вероучительную доктрину. Считается, что апостольское обращение имеет формально меньшую силу, чем папская энциклика, но более высокую по сравнению с другими церковными посланиями, апостольскими письмами и другими письменными обращениями понтифика.

Папа работал над этим документом в течение трех лет. Он основывается на двух синодах, посвященных этим вопросам, и его публикации с волнением ожидали более 1,3 млрд католиков по всему миру.

Правообладатель иллюстрации na Image caption Документ стал итогом двух синодов и трехлетних размышлений папы Франциска по проблемам семьи

На начальном этапе подготовки документа папа Франциск разослал анкету семьям по всему миру, в которой содержались вопросы об их надеждах и страхах.

Затем понтифик собрал кардиналов и епископов на два заседания синода, прошедших в Ватикане, в ходе которых призвал их к откровенным дебатам и даже высказыванию собственных возражений по вопросам, которые вызывают раздоры в католической церкви во многих странах.

Среди тем, вызывавших наиболее горячие споры, - вопросы допуска к причастию тех, кто развелся и снова вступил в брак, контрацепции и отношения к католикам-геям.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Более миллиарда католиков по всему миру с волнением ждали высказывания понтифика по вопросам семейных отношений

Как сообщает наш корреспондент, читая постсинодальное апостольское обращение, можно предельно четко понять позицию папы Франциска с того момента, как он вступил на минное поле католического учения по вопросу семьи и брака.

Либералы и консерваторы

Папа Франциск хочет, чтобы священнослужители проявляли более тонкую разборчивость в делах, как он выразился, уязвленных семей и были более сострадательными, нежели осуждающими. Он также критикует индивидуализм, который привел к тому, что многие на Западе ставят свое личное удовлетворение выше нужд своих супругов.

Папа говорит "да" половому образованию, однако настаивает, что оно должно проводиться в рамках учения о любви.

Через все 256 страниц послания настойчиво проводится мысль о большей чуткости со стороны пастырей: лучшей подготовки ко всем аспектам брака и большего понимания со стороны приходских священников и всех прочих к людским слабостям.

В то время как консерваторы в церкви не желали, чтобы понтифик вносил какие бы то ни было изменения в католическую доктрину по этому вопросу, либералы рассчитывали, что папа призовет церковь к более благосклонному отношению к тем, чья семейная жизнь не в полной мере соответствует эталонным церковным представлениям.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption Значительная часть документа посвящена мыслям понтифика о том, как воспитывать детей в католических семьях

Некоторые прогрессисты в церкви - например, влиятельный германский кардинал Вальтер Каспер - призывали предоставить возможность священнику или епископу решать в частном порядке и в каждом индивидуальном случае, можно ли восстановить в церкви в полной мере и допустить к причастию тех, кто развелся и повторно вступил в брак.

В то же время сторонники традиционного церковного уклада указывали, что подобный шаг девальвирует принципы, установленные Иисусом Христом, согласно которым брак является нерасторжимым.

Довольны почти все

Закрывая заседание синода в прошлом году, папа Франциск осудил церковных иерархов, которые, по его выражению, в этом вопросе прячут головы в песок. По словам понтифика, их непреклонная приверженность строгой доктрине возобладала над их заботой о страдающих семьях.

Как отмечает Кэролайн Уайятт, в итоге получился документ, в котором папа виртуозно проходит по натянутому канату, пытаясь не допустить отчуждения ни традиционалистов, ни тех, кто мечтал о радикальных переменах.

По мнению нашего корреспондента, сказанное папой, скорее всего, будет воспринято как победа с обеих сторон, ибо его обращение содержит слова, которые хотели услышать и традиционалисты, и либералы.

Впрочем, добавляет она, те католики-геи, которые рассчитывали на нечто большее, чем слова о большем пасторском понимании, по всей видимости, останутся разочарованы.