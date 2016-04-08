Папа Франциск призвал к большей гибкости в вопросах семьи
Папа римский Франциск опубликовал свое апостольское обращение - основополагающий документ, выражающий отношение Римско-католической церкви к вопросам семьи и брака. В нем проводится мысль о необходимости принимать во внимание современные реалии и проявлять меньше осуждения и больше понимания по отношению к людям в "неправильных" ситуациях.
Документ, озаглавленный "О любви в семье", не содержит пересмотра католической доктрины - на что, быть может, надеялись некоторые, - однако в нем говорится, что церкви следует проявлять больше понимания по отношению к реалиям современной семейной жизни.
Кроме того, он открывает возможность для епископов в каждой стране трактовать католическую доктрину в соответствии с местной культурой, сообщает корреспондент Би-би-си по религиозным вопросам Кэролайн Уайятт.
Документ в подробностях раскрывает отношение понтифика к семейной жизни, браку, контрацепции и воспитанию детей.
Трудные вопросы
Апостольское обращение - один из инструментов коммуникации между главой Римско-католической церкви и его паствой. Оно побуждает верующих к определенным действиям, однако не формирует вероучительную доктрину. Считается, что апостольское обращение имеет формально меньшую силу, чем папская энциклика, но более высокую по сравнению с другими церковными посланиями, апостольскими письмами и другими письменными обращениями понтифика.
Папа работал над этим документом в течение трех лет. Он основывается на двух синодах, посвященных этим вопросам, и его публикации с волнением ожидали более 1,3 млрд католиков по всему миру.
На начальном этапе подготовки документа папа Франциск разослал анкету семьям по всему миру, в которой содержались вопросы об их надеждах и страхах.
Затем понтифик собрал кардиналов и епископов на два заседания синода, прошедших в Ватикане, в ходе которых призвал их к откровенным дебатам и даже высказыванию собственных возражений по вопросам, которые вызывают раздоры в католической церкви во многих странах.
Среди тем, вызывавших наиболее горячие споры, - вопросы допуска к причастию тех, кто развелся и снова вступил в брак, контрацепции и отношения к католикам-геям.
Как сообщает наш корреспондент, читая постсинодальное апостольское обращение, можно предельно четко понять позицию папы Франциска с того момента, как он вступил на минное поле католического учения по вопросу семьи и брака.
Либералы и консерваторы
Папа Франциск хочет, чтобы священнослужители проявляли более тонкую разборчивость в делах, как он выразился, уязвленных семей и были более сострадательными, нежели осуждающими. Он также критикует индивидуализм, который привел к тому, что многие на Западе ставят свое личное удовлетворение выше нужд своих супругов.
Папа говорит "да" половому образованию, однако настаивает, что оно должно проводиться в рамках учения о любви.
Через все 256 страниц послания настойчиво проводится мысль о большей чуткости со стороны пастырей: лучшей подготовки ко всем аспектам брака и большего понимания со стороны приходских священников и всех прочих к людским слабостям.
В то время как консерваторы в церкви не желали, чтобы понтифик вносил какие бы то ни было изменения в католическую доктрину по этому вопросу, либералы рассчитывали, что папа призовет церковь к более благосклонному отношению к тем, чья семейная жизнь не в полной мере соответствует эталонным церковным представлениям.
Некоторые прогрессисты в церкви - например, влиятельный германский кардинал Вальтер Каспер - призывали предоставить возможность священнику или епископу решать в частном порядке и в каждом индивидуальном случае, можно ли восстановить в церкви в полной мере и допустить к причастию тех, кто развелся и повторно вступил в брак.
В то же время сторонники традиционного церковного уклада указывали, что подобный шаг девальвирует принципы, установленные Иисусом Христом, согласно которым брак является нерасторжимым.
Довольны почти все
Закрывая заседание синода в прошлом году, папа Франциск осудил церковных иерархов, которые, по его выражению, в этом вопросе прячут головы в песок. По словам понтифика, их непреклонная приверженность строгой доктрине возобладала над их заботой о страдающих семьях.
Как отмечает Кэролайн Уайятт, в итоге получился документ, в котором папа виртуозно проходит по натянутому канату, пытаясь не допустить отчуждения ни традиционалистов, ни тех, кто мечтал о радикальных переменах.
По мнению нашего корреспондента, сказанное папой, скорее всего, будет воспринято как победа с обеих сторон, ибо его обращение содержит слова, которые хотели услышать и традиционалисты, и либералы.
Впрочем, добавляет она, те католики-геи, которые рассчитывали на нечто большее, чем слова о большем пасторском понимании, по всей видимости, останутся разочарованы.