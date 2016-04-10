Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подает в отставку

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Об уходе Яценюка с поста премьера на Украине говорили давно

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал на следующей неделе подать парламенту прошение об отставке. Причиной этого шага он назвал "искусствено созданный кризис" в стране.

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что надеется, что уже во вторник будет создана новая парламентская коалиция.

Политический кризис на Украине, который привел к расколу правящей коалиции в Раде и затормозил проведение реформ, необходимых для получения кредитов МВФ, длится уже несколько месяцев.

Отставки кабинета министров добивался президент Украины Петр Порошенко.

16 февраля украинские депутаты признали подавляющим большинством голосов работу правительства неудовлетворительной, но отказались выразить ему вотум недоверия и отправить в отставку.

Западные доноры Украины, среди которых ЕС и США, добиваются от Украины проведения реформ и преодоления коррупции.

Это является главной предпосылкой для выделения Украине следующего транша кредита МВФ на сумму 1,7 млрд долларов.

О решении уйти в отставку Яценюк сообщил в воскресенье в еженедельном телеобращении "10 минут с премьер-министром".

Искусственный кризис

"Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины. Во вторник, 12 апреля, представление будет внесено в Верховную раду", - заявил Яценюк. - Мое решение продиктовано несколькими причинами. Политический кризис в государстве искусственно развязан. Желание изменить одного человека ослепило политиков и парализовало их волю к реальным изменениям в стране".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Политический кризис на Украине длился уже несколько месяцев

"Нельзя допустить одного - дестабилизации исполнительной власти во время войны. Такая перспектива неизбежна, если после отставки не будет немедленно избрано новое правительство Украины. Я честно выполнял свою работу во главе правительства. Слагаю с себя обязанности премьер-министра", - добавил Яценюк.

По словам Яценюка, он собирается заниматься реализацией нового избирательного законодательства, конституционной и судебной реформ, а также будет способствовать усилиям по достижению членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Реакция фракций

Заявление премьер-министра Арсения Яценюка о предстоящей отставке является выходом из политического кризиса на Украине, сказал в воскресенье заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кандидат в премьеры от президентской фракции Владимир Гройсман сейчас является спикером Рады

"Это - выход из кризиса. Теперь мы можем создать новое правительство и избрать нового премьера", - цитирует Интерфакс Гончаренко.

"Я очень рада, что Арсений Яценюк пошел на этот шаг, на свою отставку, на перезагрузку правительства. Мы этого ждали с середины февраля. Мы говорили о том, что нас не устраивает работа правительства Яценюка. Я надеюсь, на этой пленарной неделе, завтра мы соберемся на согласительный совет, я надеюсь у Верховной рады хватит силы воли, чтобы назначить новое правительство и заставить выполнять коалиционное соглашение", - сказала депутат президентской фракции Ольга Червакова.

В конце марта президентская фракция "Блок Петра Порошенко" предложила на пост премьер-министра спикера Верховной рады Владимира Гройсмана.

"Во вторник мы должны иметь коалицию и прошение по премьеру, ожидаю, что это будет Гройсман", - сказал сам Порошенко в интервью украинским телеканалам, добавив, что готов работать с любым премьером.

Депутат фракции "Батькивщина" выразила сожаление, что Яценюк не пошел на этот шаг ранее.

"К сожалению, это произошло через два месяца, после того как это должно было произойти. Позицию Гройсмана мы будем рассматривать. Не простой будет разговор к нему. Для нас фамилия премьера не очень важна, нам важны его действия. Если он только изменит Яценюка, а дальше будет вести ту же политику, то извините - это шило на мыло", - высказала мнение депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель.

Представитель премьерской фракции сказал, что после отставки Яценюка с поста председателя кабинета министров ситуация будет более стабильной.

"Президент Петр Порошенко полтора года добивался, чтобы у него в руках было сосредоточено больше власти и больше полномочий. После заявления Арсения Яценюка о добровольном уходе в отставку президент получит больше полномочий, больше власти для своей команды. Будет ли он использовать эти полномочия и эту власть на благо Украины - время покажет", - прокомментировал в эфире телеканала "112 Украина" сообщение об отставке Яценюка депутат премьерской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

По словам Геращенко, "будет ситуация более стабильная, чем когда у нас была коалиция из пяти фракций, из которых четыре критиковали премьер-министра".

С подобным мнением не согласился украинский обозреватель Виталий Портников. "Политический кризис в стране не завершился с отставкой Арсения Яценюка. Политический кризис в стране только начинается с отставкой Арсения Яценюка - вот правильное определение", - считает эксперт.