Голландский суд в среду огласит решение о $50 миллиардах ЮКОСа

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Арбитраж в Гааге оценил потери акционеров ЮКОСа в 50 млрд долларов. Окружной суд в той же Гааге решит, вправе ли они вообще были их оценивать. Фото 2004 года.

Окружной суд Гааги в среду огласит решение о правомерности вердикта международного арбитража, два года назад обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.

Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2014 года решила, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев.

Россия обжаловала это решение в окружном суде Гааги. В этом процессе представлявшие Россию адвокаты доказывали, в частности, что многомиллиардные налоговые претензии, посредством которых власти обанкротили и отобрали ЮКОС, были начислены правомерно, поскольку владельцы компании занимались уклонением от налогов в особо крупных размерах.

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"Нам удалось открыть [...] акты массированного ухода от налогов, создания шестисот офшорных компаний, как внутри России, так и за рубежом. Вычерчена вся схема. Раньше её не было. Сейчас эта схема выглядит фантастически, в красках сделана и находится в судах соответствующих юрисдикций, включая Гаагский окружной суд. И у нас появились очень детальные письменные показания бывших высокопоставленных сотрудников ЮКОСа, которые по указанию олигархов исполняли все эти схемы", - сказал Би-би-си Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты, представляющего Россию во всех тяжбах с бывшими акционерами ЮКОСа.

Российская сторона доказывает, что и приватизация ЮКОСа в ходе залоговых аукционов была мошеннической. Владельцы ЮКОСа и их представители все эти годы доказывали, что они действовали в рамках тогдашних законов. По их словам, так же действовали другие компании, но наказали только ЮКОС - избирательно и по политическим мотивам.

"Трибунал (третейский суд в Гааге - Би-би-си) внимательно рассмотрел этот вопрос и пришёл к выводу, что это не был налоговый спор, это была экспроприация с применением налогов как орудия", - сказал Би-би-си Тим Осборн, глава компании GML Ltd. - бывшей Group Menatep Ltd., которой принадлежал контрольный пакет акций ЮКОСа.

Вопрос подсудности

Доводы о незаконности приватизации активов ЮКОСа в девяностых Осборн тоже отметает, ссылаясь на выводы арбитража: "Акции были приобретены на залоговом аукционе. Эти аукционы были организованы Российской Федерацией, а не ЮКОСом. Российская Федерация устанавливала стартовые цены. Российская Федерация решила, что в аукционах не будут участвовать иностранцы. Российское государство знало, кто будет участвовать, согласилось с ценами и отказалось возвращать кредиты, когда у него были на это деньги".

Россия также доказывает в Гааге, что Договор Энергетической хартии, на который опирался арбитраж, не касается случая ЮКОСа, поскольку он защищает права иностранных инвесторов, а владельцы компании таковыми не являлись.

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"Три компании, которые выиграли арбитражное решение в суде - это известные компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - являются офшорными компаниями, которые на самом деле контролируются российскими гражданами, поэтому суть спора - это спор между российским государством и российскими гражданами. Договор Энергетической хартии, который был использован для подачи иска против России, создавался не для того, чтобы преследовать государство, которое имеет законные налоговые претензии к собственным компаниям", - говорит Андрей Кондаков.

"Этот вопрос трибунал изучил очень тщательно и в ходе слушаний о подсудности пришёл к выводу, что наши компании соответствуют определению инвестора в Договоре (Энергетической хартии). В Договоре ясно сказано, что нужно быть компанией, созданной в стране-участнице Договора Энергетической хартии, и мы таковыми является: две кипрские, одна британская", - возражает Тим Осборн.

"Никаких внесудебных урегулирований"

Эти же доводы Россия приводит и в судах других стран, где бывшие акционеры ЮКОСа подали иски о конфискации денег и имущества российского государства в счёт оплаты 50-миллиардной компенсации. Это Франция и Бельгия, где в качестве обеспечительной меры заморожены некоторые российские активы, а также США, Великобритания и Германия.

"Если мы проиграем в Нидерландах, Российская Федерация, несомненно, обратится во все эти национальные суды с просьбой приостановить исполнительные процедуры, и нам придётся оспаривать эту просьбу. Но мы не ожидаем проигрыша", - сказал Би-би-си Тим Осборн.

Обе стороны могут обжаловать решение окружного суда Гааги в апелляционном суде и затем в Верховном суде Нидерландов.

Андрей Кондаков заверил Би-би-си, что российская сторона обязательно подаст апелляцию, если решение окружного суда её не устроит.

"Ни о каких внесудебных урегулированиях речи не идёт. Мы считаем, что у нас позиция крепкая, юридически обоснованная, и мы будем отстаивать её до конца", - сказал Кондаков.

По оценке Тима Осборна, весь этот процесс может занять около двух лет.

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила о решении взыскать с России беспрецедентную сумму в 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Кипрские фирмы Hulley Enterprises и Veteran Petroleum должны получить 39,9 млрд и 8,2 млрд долларов соответственно, а зарегистрированная на острове Мэн компания Yukos Universal - 1,8 млрд долларов.

Этими компаниями, по сведениям российской стороны в тяжбах, владеют бывшие топ-менеджеры ЮКОСа во главе с Леонидом Невзлиным.

Михаил Ходорковский официально отношения к этим тяжбам с российским государством не имеет.