Голландский суд в среду огласит решение о $50 миллиардах ЮКОСа

Окружной суд Гааги в среду огласит решение о правомерности вердикта международного арбитража, два года назад обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.

Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2014 года решила, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев.

Россия обжаловала это решение в окружном суде Гааги. В этом процессе представлявшие Россию адвокаты доказывали, в частности, что многомиллиардные налоговые претензии, посредством которых власти обанкротили и отобрали ЮКОС, были начислены правомерно, поскольку владельцы компании занимались уклонением от налогов в особо крупных размерах.

