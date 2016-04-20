Почему суд в Гааге поддержал Россию в споре о 50 млрд долларов ЮКОСа

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Потери бывших владельцев ЮКОСА арбитраж оценил в 50 млрд. Окружной суд решил, что арбитраж не имел права оценивать.

Россия одержала локальную победу над бывшими акционерами ЮКОСа: окружной суд Гааги признал неправомочным решение международного арбитража, два года назад обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.

Окружной суд Гааги решил, что Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) не имела оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСА, представленных в суде тремя их фирмами, зарегистрированными на Кипре и острове Мэн.

Международный арбитраж в июле 2014 года решил, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев.

Решение Окружного суда Гааги может быть обжаловано в апелляционной инстанции, а затем в Верховном суде Нидерландов.

Тим Осборн, глава компании GML Ltd. - бывшей Group Menatep Ltd., которой принадлежал контрольный пакет акций ЮКОСа - ранее сказал Би-би-си, что этот процесс может занять до двух лет.

Вопрос подсудности

Окружной суд, судя по информации из Гааги, согласился с доводами российской стороны о том, что на Россию не распространяется соглашение об арбитраже в рамках Договора Энергетической Хартии, так как Россия его не ратифицировала. На Договор Энергетической хартии ссылались бывшие акционеры ЮКОСа и опирался арбитраж в своём решении в 2014 году.

"Российская Федерация возражала против подсудности вопроса арбитражному трибуналу, собранному в Гааге. Арбитры отклонили возражения Российской Федерации. Но теперь, сегодня, мы имеем решение голландского суда, расположенного в том же месте, где и арбитраж - этот суд аннулировал вердикт арбитров и постановил, что Российская Федерация не связана соглашением об арбитраже в рамках Договора Энергетической хартии, - сказал в среду журналистам голландский юрист Альберт Ян ван дер Берг, представляющий в судах Россию. - И причина в том, что Российская Федерация подписала Договор Энергетической хартии, но не ратифицировала его".

Россия также доказывала, что Договор Энергетической хартии не касается случая ЮКОСа, поскольку он защищает права иностранных инвесторов, а владельцы компании таковыми не являлись.

"Три компании, которые выиграли арбитражное решение в суде - это известные компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum - являются офшорными компаниями, которые на самом деле контролируются российскими гражданами, поэтому суть спора - это спор между российским государством и российскими гражданами. Договор Энергетической хартии, который был использован для подачи иска против России, создавался не для того, чтобы преследовать государство, которое имеет законные налоговые претензии к собственным компаниям", - сказал ранее Би-би-си Андрей Кондаков, глава "Международного центра правовой защиты", который координирует действия России во всех зарубежных тяжбах с бывшими владельцами ЮКОСа.

Арбитраж в 2014 году решил, что компании, зарегистрированные в странах Энергетической хартии (в данном случае на Кипре и острове Мэн), подпадают под определение инвестора в Договоре Энергетической хартии.

Последствия для других судов

Решение Окружного суда Гааги может быть обжаловано в двух инстанциях, и представители акционеров ЮКОСа намерены это сделать.

"Мы обжалуем это неожиданное решение Гаагского суда, и мы полностью уверены, что закон и справедливость восторжествуют", - говорится в заявлении Тима Осборна для прессы.

Опираясь на решение голландского суда, Россия сможет доказывать свою правоту в других странах, где акционеры ЮКОСа после решения арбитража инициировали процесс конфискации российского государственного имущества. Это Франция и Бельгия, где были заморожены некоторые активы российских государственных структур, а также Великобритания, Германия и США.

"Последствия этого решения таковы, что компенсация больше не имеет юридической силы в Нидерландах, она не может быть взыскана, и она не может быть взыскана в 156 других странах мира, согласно договору о взыскании присуждённых арбитражом компенсаций, который называется Нью-Йоркской конвенцией 1958 года [...] Так что, процесс взыскания должен быть остановлен во всём мире", - уверен Альберт Ян ван дер Берг.

Юрист Каролин Лэмм из фирмы White&Case, представляющей Россию в федеральном суде округа Колумбия в США, заявила, что и этот суд должен отклонить их иск.

"Решение гаагского суда означает, что у арбитража не было основания судить по Договору Энергетической Хартии. Это означает, что суд в США должен прийти к выводу, что взыскание ему неподсудно, так как Российская Федерация не отказывалась от суверенного иммунитета", - сказала Лэмм журналистам.

Другие доводы

Адвокаты, представлявшие Россию в Окружном суде Гааги, также доказывали, что многомиллиардные налоговые претензии, посредством которых власти обанкротили и отобрали ЮКОС, были начислены правомерно, поскольку владельцы компании занимались уклонением от налогов в особо крупных размерах.

Российская сторона доказывала, что и приватизация ЮКОСа в ходе залоговых аукционов была мошеннической.

Владельцы ЮКОСа и их представители все эти годы доказывали, что они действовали в рамках тогдашних законов. По их словам, так же действовали другие компании, но наказали только ЮКОС - избирательно и по политическим мотивам.

"Трибунал [третейский суд в Гааге] внимательно рассмотрел этот вопрос и пришёл к выводу, что это не был налоговый спор, это была экспроприация с применением налогов как орудия", - сказал Би-би-си Тим Осборн на этой неделе.

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге объявила о решении взыскать с России беспрецедентную сумму в 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Кипрские фирмы Hulley Enterprises и Veteran Petroleum должны получить 39,9 млрд и 8,2 млрд долларов соответственно, а зарегистрированная на острове Мэн компания Yukos Universal - 1,8 млрд долларов.

Этими компаниями, по сведениям российской стороны в тяжбах, владеют бывшие топ-менеджеры ЮКОСа во главе с Леонидом Невзлиным.

Михаил Ходорковский официально отношения к этим тяжбам с российским государством не имеет.