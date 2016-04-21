Мэтт Дэймон о съемках нового Борна: это было жестко

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Мировая премьера "Джейсона Борна" запланирована на 27 июля, в России фильм выйдет 1 сентября

В четверг кинокомпания Universal Pictures выпустила первый трейлер к новому фильму о приключениях агента ЦРУ Джейсона Борна с одноименным названием.

В интервью Би-би-си исполнитель главной роли, американский актер Мэтт Дэймон признался, что возвращение в необходимую для съемок физическую форму далось ему нелегко.

С момента выхода предыдущего фильма с участием Дэймона - "Ультиматум Борна" - прошло уже девять лет, а первая картина "Идентификация Борна" - вышла на экраны в 2002 году.

"В первом фильме о Борне мне было 29 лет, и тогда я думал, что мне тяжело быть в необходимой форме. Но сейчас мне 45, и это очень жестко. Мы снимали сцену драки как раз на мой день рождения, и мне было трудно. Я был на строгой диете и много времени провел в спортзале", - рассказал Дэймон.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption В фильм "Джейсон Борн" Мэтт Дэймон уже в четвертый раз играет роль бывшего агента ЦРУ

"Возможно, в следующем фильме о Борне мой герой будет толстым, счастливым и старым", - пошутил актер.

В новом фильме опять сошлись пути Мэтта Дэймона и британского режиссера Пола Гринграсса, снимавшего "Идентификацию Борна" и "Ультиматум Борна", а также боевик "Не брать живым", где Дэймон сыграл главную роль.

Лауреат "Оскара" за фильм 1997 года "Умница Уилл Хантинг" и номинант премии этого года за лучшую мужскую роль Дэймон отметил, что сотрудничество с Гринграссом очень важно для него.

"Съемки этого фильма - это одна из тех вещей, которую мы оба хотели сделать, потому что нам нравится этот персонаж. И для Пола, и для меня фильмы о Борне - это значительная часть карьеры и профессионального успеха, который позволил нам сделать и много других проектов", - сказал Дэймон.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Мэтт Дэймон пошутил, что в следующем фильме о Борне его герой будет старым и толстым

Ни Дэймон, ни Гринграсс не участвовали в создании фильма "Эволюция Борна" с Джереми Реннером в главной роли, который вышел на экраны в 2012 году.

В новом фильме о Борне, мировая премьера которого назначена на 27 июля, сыграют Джулия Стайлз (исполнила роль Ники Парсонс в первых трех фильмах), а также Томми Ли Джонс, Алисия Викандер и Венсан Кассель.

Съемки нового фильма проходили на острове Тенерифе в Испании, а также в Лондоне, Берлине, Лас-Вегасе и Вашингтоне.