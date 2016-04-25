Снос исторического центра Душанбе: актеры драмтеатра против властей

Image caption Актеры называют свой театр "последним островком русской культуры"

Творческий коллектив Русского драмтеатра имени В. Маяковского, а также весь его технический состав написали заявление об увольнении в знак протеста против планов властей Душанбе снести здание старейшего в Таджикистане драматического театра.

О своем решение актеры сообщили зрителям после окончания спектакля. "Коллектив театра переживает черные дни, потому что наш театр сносят. Мы хотим попросить вас, дорогие зрители, чтобы вы поддержали нас. [...] Мы пытаемся достучаться до властей, но пока нет никакой реакции. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, потому что мы фактически последний островок русской культуры", - обратились со сцены актеры драмтеатра к зрителям.

Ранее столичные власти заявили о планах в ближайшее время снести исторический центр Душанбе, где находятся архитектурные памятники советского времени, в том числе старейший Русский драматический театр имени В. Маяковского и первое здание президентской администрации, где раньше располагался ЦК компартии Таджикистана.

Правообладатель иллюстрации Teatr Mayakovskogo Image caption Здание Русского драматического театра имени В. Маяковского было построено в 1928 году

Власти также рассматривают возможность сноса знаменитой в Таджикистане чайханы "Рохат" - одной из достопримечательностей Душанбе, а также здания нынешней мэрии и Таджикского академического театра имени Лахути.

Все эти строения появились в советские годы.

"Мы-то знаем, что денег нет"

Руководство Русского драмтеатра имени В. Маяковского уже получило уведомление о предстоящем сносе и переезде.

Им рекомендовано до 1 мая этого года освободить здание театра и переселиться со всей труппой в кинотеатр "Таджикистан", расположенный на окраине Душанбе.

"Нам предложили переехать на окраину города, в здание, построенное в 70-е годы прошлого века, совершенно не приспособленное под театр. Чиновники из министерства культуры нам сказали, что придется ждать два года, в течение которых они планируют завершить ремонт помещения. Но мы-то знаем, что денег нет. И никакого ремонта не будет", - рассказала актриса Марина Ярмолик Русской службе Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Marina Yarmolik Image caption Марина Ярмолик говорит, что многие актеры не смогут работать в других театрах

По словам Ярмолик, в министерстве культуры актерам предложили выступать со своими спектаклями на сценах других театров, пока будет продолжаться ремонт.

"Но что нам делать с декорациями, костюмами? Актеры лишаются единственного места работы. Ведь многие из нас не смогут работать на таджикской сцене, потому что мы не владеем языком. Искать подработку и выступать на утренниках в детских садах. Что нам делать?", - задается вопросом актриса.

Не предавать огласке

Всего заявлений об уходе с работы написали 30 человек. Эти заявления министерство культуры пока принимать отказалось, настоятельно рекомендовав творческому коллективу театра не предавать огласке вопрос со сносом здания и переездом Русского театра в другое место. При этом чиновники пока отказываются встречаться с творческой труппой театра.

"Я отработал на сцене родного театра 22 года. Вся моя жизнь прошла здесь. Для меня наше выселение равносильно выселению из родного дома. Играть мы на новом месте не будем. Нашу публику мы потеряем", - говорит актер Вадим Чумаченко.

Правообладатель иллюстрации Vadim Chumachenko Image caption Актер Вадим Чумаченко: "Для меня наше выселение равносильно выселению из родного дома"

Мы используем переезд только для того, чтобы перевезти все декорации и костюмы в здание кинотеатра, которое станет складом для хранения наших реквизитов, но не местом работы", - пояснил он.

В министерстве культуры Русской службе Би-би-си отказались комментировать детали предстоящего переезда, заявив, что пока точно не определились с судьбой Русского драмтеатра имени Маяковского. Однако поспешили заверить, что Русский театр не будет закрыт: по словам властей, он переедет в новое здание, которое будет соответствовать современным стандартам.

"Я ничего не могу сказать точно. Пока мы не определились ни с чем. К месту, куда планируют переселить Русский драмтеатр, выехали представители министерства. Руководству театра Маяковского предложено составить смету расходов", - заявили в министерстве культуры Таджикистана.

Ранее в Душанбе началось строительство национального театра, который, по задумке властей, должен стать одним из самых больших и вместительных во всей Центральной Азии. На закладку символического камня будущего театра приезжал президент Эмомали Рахмон.

Однако сейчас строительство из-за отсутствия средств фактически заморожено.

Историческое наследие или ностальгия по советскому прошлому?

Несмотря на неоднократные заявления таджикских властей о приверженности сохранению культурного наследия, в последние годы идет активное уничтожение памятников советской архитектуры.

Таджикская столица перестраивается в рамках принятого еще в годы СССР плана реконструкции, заявляют чиновники.

В комитете по архитектуре и строительству Русской службе Би-би-си сообщили, что под снос подпадают не имеющие особой ценности здания, вместо которых будут построены современные, красивые объекты.

Однако критики сноса исторического центра Душанбе считают, что таджикские власти таким образом борются с советским прошлым и ностальгией по советскому времени, которую испытывают все больше жителей страны, недовольных нынешним социально-экономическим положением в республике.

Кроме того, они полагают, что строительство новых жилых объектов в престижных районах приносит немалую прибыль, несмотря на кризис и падение цен на недвижимость.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Под снос может подпасть и чайхана "Рохат" - одна из достопримечательностей Душанбе

Большинство строительных фирм связаны с влиятельными правительственными чиновниками или членами их семей.

На месте сносимых зданий появляются новые помпезные объекты, к примеру - Национальная библиотека стоимостью в 40 млн долларов, один из самых высоких в мире флагштоков, а также строящаяся самая большая и вместительная в Центральной Азии мечеть.

Планы властей по изменению облика столицы вызвали острую реакцию со стороны жителей.

Тысячи человек подписали онлайн-петицию на имя президента страны Эмомали Рахмона и мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева с требованием остановить уничтожение исторического Душанбе.

"Сегодня, когда весь мир любыми путями пытается сохранить исторический облик городов, мы не имеем права уничтожать то, что было с такой любовью построено нашими отцами и дедами. Это не просто постройки, это история. [...] Санкт-Петербург и Москва, Лондон и Париж, Берлин и Рим обрели свой неповторимый облик именно благодаря тому, что сохранили вековые здания, ибо старина - это память, это история, это великое прошлое городов и народов", - говорится в петиции.