Власти Австралии планируют отстрел диких лошадей брамби

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption О диких австралийских лошадях написано множество стихов. Самые известные вышли из-под пера поэта Банджо Патерсона в 1890 году

Защитники природы назвали ужасающими планы властей по отстрелу знаменитых диких лошадей в районе Снежных гор в Австралии.

Власти штата Новый Южный Уэльс намерены истребить около 90% всех лошадей, которых также называют брамби. Среди ученых существует мнение, что они разрушают хрупкую экосистему региона и наносят вред дикой природе.

Брамби вошли в австралийский фольклор, о них снимают передачи и слагают стихи.

Дикие лошади даже приняли участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году.

Однако в Снежных горах их называют вредителями, которые разрушают естественную водную систему региона, на берегах которой обитают разнообразные виды, оказавшиеся на грани вымирания.

В ближайшие 20 лет правительство планирует постепенно снизить численность брамби в дикой природе с 6000 до всего 600 особей.

Часть истории и культуры

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Лошади появились в Австралии вместе с первыми переселенцами - в конце XVIII века

Выступая в воскресенье перед прессой, министр окружающей среды Марк Спикмен сказал, что это вопрос эмоциональный и сложный.

"Мнения в обществе настолько разделились, у многих такие непоколебимые взгляды, что возникли полярно противоположные группы активистов", - сказал министр.

"Однако совершенно ясно, что большая часть населения высоко ценит природные богатства национального парка Косцюшко", - добавил Спикмен, имея в виду, что большинство все-таки видит в лошадях угрозу окружающей среде.

Защитники животных считают отстрел лошадей ужасающей мерой.

По словам президента общественный организации по спасению лошадей, которая так и называется - "Спасти брамби", Джен Картер, дикие лошади являются неотъемлемой частью австралийской истории.

"Они наша культура, они наша легенда, и они заслуживают защиты. А кроме всего прочего они заслуживают гуманного отношения", - говорит Картер.

В проекте плана по сокращению численности брамби указаны методы, к которым собираются прибегнуть власти. Предполагается заманивать животных в ловушки, переселять в другие регионы, отстреливать на земле, а также контролировать размножение, для чего предлагается создать специальные загоны.

Отстрел с воздуха, а также объездка диких лошадей являются незаконными в национальных парках Нового Южного Уэльса, так как этот метод считается опасным как для наездников, так и для животных.