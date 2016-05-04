У республиканцев в США не осталось альтернатив Трампу

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Тед Круз сказал, что приостанавливает кампанию с тяжелым сердцем, но с безграничным оптимизмом

Нью-йоркский бизнесмен Дональд Трамп разгромил соперника Теда Круза на праймериз в Индиане и тем самым практически гарантировал себе выдвижение в качестве официального кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США.

Выступая в Индианаполисе, сенатор от штата Техас признал, что больше не имеет реальной перспективы добиться номинации своей партии и приостанавливает кампанию.

"Мы вложили в эту кампанию себя полностью, но избиратели выбрали иной путь", - с печальным видом объявил Круз.

Формально в праймериз еще продолжает участвовать губернатор Огайо Джон Кейсик, однако он далеко отстает от Трампа по числу делегатов и практически не имеет шансов его догнать.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Берни Сандерс пока не намерен сдаваться, хотя он далеко отстает от Хиллари Клинтон

На параллельных праймериз Демократической партии в Индиане Берни Сандерс обошел Хиллари Клинтон, однако бывшая госсекретарь по-прежнему далеко опережает вермонтского сенатора-социалиста по общему числу делегатов.

Сандерс настаивает, что борьба за демократическую номинацию еще не окончена, но аналитики уверены в том, что в итоге за Белый дом будут состязаться Трамп и Клинтон.

Несмотря на практически гарантированную победу в праймериз, Трамп, никогда прежде не избиравшийся ни на какую-должность, по-прежнему вызывает глубокое неприятие у многих республиканцев.

Незадолго до того, как стали известны результаты голосования в Индиане, Круз назвал Трампа "патологическим лжецом", несоответствующим требованиям к должности президента, "абсолютно аморальным" и "серийным нарушителем супружеских обетов".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Дональд Трамп продолжает вызывать глубокое неприятие у многих республиканцев

На эту инвективу Трамп лишь заметил, что в Крузе говорит отчаяние перед неминуемым провалом его кампании.

Когда Круз признал все же поражение, Трамп отозвался о нем как об "умном, жестком сопернике".