Гергиев и Ролдугин выступили с концертом на руинах Пальмиры

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Оркестром дирижировал Валерий Гергиев, активный сторонник Владимира Путина

Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева провел концерт на руинах сирийской Пальмиры.

Симфонический оркестр, в составе которого выступил и виолончелист Сергей Ролдугин, сыграл на площадке древнего амфитеатра.

В марте Пальмира была освобождена от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" сирийскими вооруженными силами при поддержке российской авиации.

Дирижер и художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев - активный сторонник президента Владимира Путина. В 2012 году он выступал доверенным лицом Путина в ходе президентской кампании, а в 2014-м подписал обращение деятелей культуры в поддержку внешней политики президента на Украине.

В августе 2008 года Гергиев дирижировал оркестром на фоне Дома правительства отколовшейся от Грузии Южной Осетии.

Сергей Ролдугин известен как давний друг президента и крестный отец его старшей дочери. Его имя упоминается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, проводившими сомнительные сделки.

Сам Владимир Путин высоко оценил акцию Мариинского театра, выразив благодарность музыкантам по видеосвязи из своей сочинской резиденции.

"Знаю, что сегодняшняя акция сопряжена для всех её участников с большими бытовыми неудобствами и опасностью пребывания в воюющей стране, да еще и при непосредственной близости от непрекращающихся боевых действий", - цитирует Путина "Интерфакс".

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Анализ: Стив Розенберг, Би-би-си, Москва

Это гораздо больше, чем музыка.

Организовав концерт на руинах Пальмиры, Россия хочет показать миру, что вносит позитивный вклад в разрешение сирийского кризиса: принесла стране мир и стабильность и, в случае с Пальмирой, спасла памятники всемирного наследия ЮНЕСКО.

Москва надеется, что музыканты, играющие классическую музыку в Сирии, убедят остальные страны в благих намерениях России.

Такое музыкальное послание будет хорошо воспринято и дома: последние несколько месяцев российское телевидение убеждает зрителей в том, что российское военное вмешательство в Сирии привнесло вклад в борьбу с терроризмом.

Однако власти Запада все еще относятся к намерениям России с подозрением. Москву обвиняют в том, что она недостаточно сделала для сдерживания военной кампании сирийских правительственных сил. Россия это отрицает и обвиняет США в том, что Вашингтон не использовал свое влияние на сирийскую оппозицию, чтобы остановить бои.

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Правообладатель иллюстрации AP Image caption Виолончелист Сергей Ролдугин также известен как давний друг Владимира Путина

За 10 месяцев оккупации Пальмиры боевики ИГ разграбили и разрушили множество древних построек, входивших в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Группировка, запрещенная во многих странах, в том числе в России и Великобритании, считает древние храмы, статуи и гробницы "вредными идолами".

Джихадисты, в частности, взорвали храм Баал-Шамина и храм Бэла, однако большая часть руин Пальмиры осталась нетронутой.