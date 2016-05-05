Гергиев и Ролдугин выступили с концертом на руинах Пальмиры
Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева провел концерт на руинах сирийской Пальмиры.
Симфонический оркестр, в составе которого выступил и виолончелист Сергей Ролдугин, сыграл на площадке древнего амфитеатра.
В марте Пальмира была освобождена от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" сирийскими вооруженными силами при поддержке российской авиации.
Дирижер и художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев - активный сторонник президента Владимира Путина. В 2012 году он выступал доверенным лицом Путина в ходе президентской кампании, а в 2014-м подписал обращение деятелей культуры в поддержку внешней политики президента на Украине.
В августе 2008 года Гергиев дирижировал оркестром на фоне Дома правительства отколовшейся от Грузии Южной Осетии.
Сергей Ролдугин известен как давний друг президента и крестный отец его старшей дочери. Его имя упоминается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, проводившими сомнительные сделки.
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Сам Владимир Путин высоко оценил акцию Мариинского театра, выразив благодарность музыкантам по видеосвязи из своей сочинской резиденции.
"Знаю, что сегодняшняя акция сопряжена для всех её участников с большими бытовыми неудобствами и опасностью пребывания в воюющей стране, да еще и при непосредственной близости от непрекращающихся боевых действий", - цитирует Путина "Интерфакс".
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Анализ: Стив Розенберг, Би-би-си, Москва
Это гораздо больше, чем музыка.
Организовав концерт на руинах Пальмиры, Россия хочет показать миру, что вносит позитивный вклад в разрешение сирийского кризиса: принесла стране мир и стабильность и, в случае с Пальмирой, спасла памятники всемирного наследия ЮНЕСКО.
Москва надеется, что музыканты, играющие классическую музыку в Сирии, убедят остальные страны в благих намерениях России.
Такое музыкальное послание будет хорошо воспринято и дома: последние несколько месяцев российское телевидение убеждает зрителей в том, что российское военное вмешательство в Сирии привнесло вклад в борьбу с терроризмом.
Однако власти Запада все еще относятся к намерениям России с подозрением. Москву обвиняют в том, что она недостаточно сделала для сдерживания военной кампании сирийских правительственных сил. Россия это отрицает и обвиняет США в том, что Вашингтон не использовал свое влияние на сирийскую оппозицию, чтобы остановить бои.
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За 10 месяцев оккупации Пальмиры боевики ИГ разграбили и разрушили множество древних построек, входивших в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Группировка, запрещенная во многих странах, в том числе в России и Великобритании, считает древние храмы, статуи и гробницы "вредными идолами".
Джихадисты, в частности, взорвали храм Баал-Шамина и храм Бэла, однако большая часть руин Пальмиры осталась нетронутой.