США в ожидании битвы Трампа и Клинтон

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обозреватели не решаются предсказать победителя в битве между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон

Как предсказывал на прошлой неделе публицист Майкл Уолш, "в отсутствие вторжения инопланетян, зомби-апокалипсиса или внезапной мексиканской аннексии Калифорнии, Дональд Трамп будет кандидатом Республиканской партии в президенты".

То же самое можно сказать и о Хиллари Клинтон: в отсутствие какого-то маловероятного катаклизма она будет кандидатом на ту же должность от демократов США.

Хотя у их соперников еще могут теплиться надежды на чудо, наблюдатели практически единодушно исходят из того, что на ноябрьских выборах столкнутся именно Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, которую часто называют просто Хиллари, хотя Трампа редко называют просто Дональдом.

До того, как он выдвинулся в президенты, его иногда иронически называли the Donald. Определенный артикль показывал, что этот тот самый Дональд, единственный и неповторимый, чье имя носят большие дома и казино. Сейчас the звучит все реже.

Предсказывают, что избирательная кампания будет стоить им на двоих как минимум миллиард долларов, а кто-то говорит, что гораздо больше.

На первый взгляд, этим деньгам следовало бы найти иное применение, поскольку почти всё говорит за неминуемую победу Хиллари.

Отрицательный рейтинг

Взять хотя бы то, что Трамп крайне непопулярен среди значительных групп избирателей. Например, среди афроамериканцев его отрицательный рейтинг достигает 91%. Среди женщин – 75%. Среди латиноамериканцев – 81%. Среди избирателей от 18 до 39 лет – 74%. Наконец, среди избирателей вообще – 67%.

Хиллари тоже непопулярна – настолько, что, по словам бюллетеня Cook Political Report, она "весьма уязвима и, скорее всего, проиграла бы большинству других республиканцев".

Но с отрицательным рейтингом дела у Трампа обстоят гораздо хуже.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Трампу советовали быть осторожнее в выражениях, но он решил не отказываться от привычного имиджа

Притом неясно, как оба политика могут улучшить свой имидж. Они давно и хорошо известны в стране, поэтому их образ уже сложился и трудно поддается изменению, по крайней мере, в лучшую сторону.

В случае Трампа эта проблема усугубляется тем, что он, похоже, пока не собирается ничего радикально менять.

Нанятый им известный политтехнолог Пол Манафорт советовал Трампу выбирать выражения и вообще присмиреть и заверил республиканский партактив, что тот будет стараться.

Трамп попробовал стать мягче и пушистее, тут же понял, что его выступления стали от этого намного скучнее, и решил работать в прежнем стиле, благо он до сих пор хорошо ему служил.

Его любимым приемом было давать прозвища своим соперникам. Джеб Буш был "Квёлый", Марко Рубио – "Маленький Марко", а Тед Круз – "Лживый Тед". Сейчас Трамп хочет обозвать свою соперницу "Жуликоватой Хиллари".

"Может, большинство американцев недолюбливают её, но говорят, что боятся его, - пишет перед битвой New York Times. – Чтобы иметь шанс на победу, он должен это изменить".

Но совет Манафорта, который тоже так считал, был отвергнут.

До всеобщих выборов, которые состоятся 8 ноября, еще полгода, так что все еще может измениться, но пока Хиллари находится в куда более выгодном положении, чем Трамп.

Он отстает от нее даже в тех штатах, в которых республиканец Митт Ромни четыре года назад победил, например, в Северной Каролине, Миссури, Аризоне и твердокаменно республиканской Юте, где на 11 последних президентских выборах демократы не смогли набрать и 35% голосов.

Хиллари ведет даже в тех избирательных когортах, которые благоволят не ей, а вермонтскому социалисту Берни Сандерсу. Тот наголову разбивает ее среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет. Но Хиллари набирает среди них больше очков, чем Трамп.

Молодежь вообще больше тяготеет к демократам, чем к республиканцам. Но Трамп также непопулярен среди белых женщин и белых избирателей с высшим образованием, большинство которых завоевал в 2012 году не Барак Обама, а Митт Ромни.

Как показал недавний опрос телекомпании Эй-би-си и газеты Washington Post, первые отрицательно относятся к Трампу в пропорции 68% к 29%, а вторые – 74% к 23%.

Наконец, хотя Трамп без особого труда разгромил всех своих соперников-республиканцев, за него пока проголосовали, по разным выкладкам, всего от 3% до 4,6% американских избирателей.

Отнестись серьезно

Казалось бы, его сопернице не о чем беспокоиться.

Однако последняя неделя принесла немало статей с заголовками типа "Вот вам семь причин, по которым Дональд Трамп может победить в ноябре".

Материал под таким названием напечатал на либеральном сайте Huffingtonpost известный комментатор Ховард Файнман, который за Трампа определенно не болеет.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Многие в США считают Хиллари Клинтон символом истеблишмента

Сайт болеет за Трампа еще меньше. На всякий случай он счел необходимым сопроводить статью Файнмана редакционным комментарием, что "Трамп регулярно выступает в роли вдохновителя политического насилия и является серийным лжецом, ярым ксенофобом, расистом, женоненавистником, распускает слухи о месте рождения президента Обамы и неоднократно обещал закрыть въезд всем мусульманам, то есть 1,6 млрд представителей целого вероисповедания".

"Нам нужно отнестись к Трампу серьезно", - заявил автору сенатор-демократ Боб Кейси, который предупреждает, что в штатах к западу от его родной Пенсильвании живет масса избирателей, в прошлом известных как "рейгановские демократы".

Многие из них живут в городах, которые еще до конца не оправились от экономического спада, и с неприязнью относятся к Вашингтону и элитам обоих побережий Америки. Это потенциальные избиратели Трампа, их немало.

Хиллари Клинтон постоянно превозносит Барака Обаму и, по сути дела, обещает избирателям его третий срок в Белом доме.

В последний раз политик сменил там своего однопартийца в 1988 году, когда Джордж Буш-старший заступил на место Рейгана.

"Недаром 74-летний социалист из Вермонта добивается таких успехов, - говорит советник Сандерса Тэд Девайн. – Недовольство истеблишментом зашкаливает, а она (Хиллари) есть его символ".

"Надеюсь, что не прав"

Не удивительно, что Трамп в последнее время дает понять, что они с Сандерсом – родственные души. Оба снова победили во вторник, на сей раз в Западной Вирджинии, чьи шахтеры не забыли опрометчивого обещания Хиллари оставить их без работы и посула Трампа не закрывать шахты и открывать новые.

Напоминают, что первое время практически никто из обозревателей не относился к кандидатуре Трампа серьезно. Комментатор Washington Post Дейна Милбэнк заявил, что если Трампа выдвинут в президенты от республиканцев, то он съест свою напечатанную колонку на эту тему.

12 мая Милбэнку приготовят ее в вашингтонском ресторане Del Campo.

Соперники Трампа относились к нему как к шуту гороховому, пока он не начать пожирать их одного за другим.

Одно это сейчас заставляет наблюдателей предсказывать результаты ноябрьского голосования более осторожно, чем полгода назад.

"В эпоху интернета народ любил тролля", - замечает цитировавшийся выше Майкл Уолш, который пишет, что "народ устал от политиков, ему обрыдло приличное общество". Трамп предложил ему альтернативу.

Газета Indianapolis Star напечатала статью Мэтью Талли "На самом деле, Трамп может выйти в дамки".

После того, как автор в течение недели наблюдал, как он выражается, "политический балаган Дональда Трампа" в Индиане, он говорит, что у миллиардера есть два преимущества.

Во-первых, это крепкие незримые узы Трампа со многими его сторонниками, которые не дадут последним покинуть его, "какими бы пустопорожними ни были его политические посулы, и какой бы провокационной ни была его риторика".

Во-вторых, понаблюдавший за Трампом вблизи Талли пришел к выводу, что "многие недооценивают его мастерство и привлекательность".

Написав это, автор оговаривается: "Надеюсь, что я неправ. Господи, как я надеюсь, что не прав!"

Талли не предсказывает, что Трампа выберут президентом. Талли просто предупреждает, что недооценивать Трампа не стоит.