Журналисты возмущены утечкой личных данных работавших в ДНР коллег

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР не разрешают журналистам работать на подконтрольных им территориях без специальной аккредитации

Украинские и иностранные журналисты призвали сайт, называющий себя "Миротворец", удалить опубликованные на нем личные данные сотрудников СМИ, аккредитованных самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а украинские власти – расследовать эту публикацию и наказать нарушителей закона о персональных данных.

На днях сайт "Миротворец" опубликовал имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов 4500 журналистов, получивших аккредитацию в самопровозглашенных "народных республиках" на востоке Украины.

На сайте говорится, что эта база данных была получена с помощью хакеров, а саму публикацию "Миротворец" объясняет тем, что "эти журналисты сотрудничают с боевиками террористической организации" и информация о них является "общественно значимой".

"Миротворец", который позиционирует себя как "Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, безопасности человечества и международного правопорядка", уже больше года публикует данные о лицах, которые, согласно информации на сайте, сотрудничают с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Свою причастность к функционированию "Миротворца" публично признает депутат Рады от "Народного фронта" и бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который анонсировал публикацию базы данных журналистов в своем "Фейсбуке" и призвал украинские власти ввести контроль за аккредитацией журналистов иностранных СМИ.

"Аккредитация - это форма защиты"

В ответ несколько десятков украинских журналистов и их иностранных коллег, работающих или работавших на Украине, написали открытое письмо, в котором говорится, что "под удар попали украинские и зарубежные журналисты, которые, рискуя жизнью, объективно освещали события и рассказывали в украинских и мировых медиа, что происходило на оккупированных территориях".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Депутат Рады Антон Геращенко часто выступает от имени проекта "Миротворец"

"Подчеркиваем, что аккредитация не означает и никогда не означала сотрудничество журналистов с любой стороной конфликта. Аккредитация - это форма защиты и безопасности журналиста", - подчеркивают авторы письма, опубликованного, в частности, в "Украинской правде".

Подписавшиеся под заявлением - среди них журналист Vice News Саймон Островский, который был задержан сепаратистами в Славянске в апреле 2014 года, и корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, высланный из Донецка в июне 2015-го, - потребовали от властей Украины возбудить уголовное дело по факту нарушения законов и давления и угроз журналистам.

По их мнению, публикация подобных данных является нарушением конституции Украины, закона о защите персональных данных и Европейской конвенции по правам человека.

"СБУ не имеет никакого отношения"

В комментарии Украинской службе Би-би-си пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская не смогла прокомментировать информацию о публикации "Миротворцем" базы данных журналистов. При этом она подчеркнула, что "СБУ не имеет никакого отношения к сайту "Миротворец".

"Публикация базы данных, содержащей персональные контакты, является нарушением закона о защите персональных данных. Журналисты, чьи права были нарушены, могут обращаться в суд", - пояснил Украинской службе Би-би-си юридическую сторону дела руководитель киевского Института медиаправа Тарас Шевченко.

Однако, по словам Шевченко, когда речь идет о публикации информации на интернет-сайте, шансов на успех в суде мало: "Очень сложно установить ответственное лицо, против которого можно подать иск".

А по мнению директора киевского Института массовой информации Оксаны Романюк, "хакеры сайта "Миротворец" нанесли реальный удар по имиджу Украины сразу на нескольких уровнях".