Чем соглашение Сайкса-Пико обернулось для Ближнего Востока

Правообладатель иллюстрации National Archive Image caption Карта Сайкса-Пико 1916 года с их подписями

16 мая исполняется 100 лет со дня подписания тайного соглашения Сайкса-Пико между правительствами Великобритании, Франции, Росиии и позднее Италии, в котором были разграничены сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой мировой войны. Сегодня наследие этого раздела подвергается критике со всех сторон.

В то время как Ирак все глубже погружается в хаос, курдские лидеры уже автономного севера страны угрожают объявить полноценную независимость.

Боевики из группировки, называющей себя "Исламским государством" (ИГ, признана террористической и запрещена во сногих странах), которые в июне 2014 года снесли бульдозером границу между Ираком и Сирией, объявили о своем намерении со временем стереть все границы в регионе, похоронив таким образом соглашение Сайкса-Пико.

Какая судьба бы ни была уготована ИГ, будущее Сирии и Ирака - двух ключевых стран в соглашении Сайкса-Пико - висит в воздухе.

По большому счету ни одна из границ современного Ближнего Востока не была прочерчена в тайном документе, подписанном 16 мая 1916 года британским и французским дипломатами Марком Сайксом и Франсуа Пико.

Иракско-сирийская граница, уже стертая боевиками ИГ, возможно пролегала в нескольких сотнях километров от знаменитой "линии на песке", прочерченной Сайксом и Пико. Эта линия шла практически от начала персидской границы на северо-востоке к Мосулу и Киркуку, пересекала пустыню, выходя к Средиземному морю, и оттуда, поворачиваясь на север, шла до верхней части Палестины.

Современные границы Ближнего Востока появились после долгих сложных переговоров, конференций, сделок и конфликтов, последовавших после распада Османской империи в конце Первой мировой войны.

Однако дух Сайкса-Пико, направляемый интересами и бессовестными амбициями двух соревнующихся колониальных держав, возобладал в этом длинном переговорном процессе и отложил отпечаток на долгие десятилетия, включая Суэцкий кризис в 1956 году и другие события.

Час курдов?

Соглашение Сайкса-Пико, которое стало олицетворением концепции тайных колониальных разделов, стало символичным для всей эпохи.

Эпохи, в которой внешние державы навязывали свою волю другим странам, прочерчивали границы, сажали в руководящие кресла других государств "надежных людей", играя в макиавелливское "разделяй и властвуй" с местным населением и в "короля горы" со своими колониальными соперниками.

Правообладатель иллюстрации IS Image caption В июне 2014 года ИГ опубликовала видео, на котором видно, как джихадисты сносят бульдозером сирийско-иракскую границу

В результате этих игр современный Ближний Восток унаследовал государства, чьи границы были проведены, не принимая во внимание ни этнические, ни религиозные, ни родоплеменные, ни лингвистические факторы.

Часто эти государства - своего рода лоскутный ковер, сотканный из меньшинств. Естественный ход вещей в таких странах ведет к неминуемому распаду, только если страной не правит диктатор с железной хваткой или в них нет мощного центрального правительства.

Ирония заключается в том, что две самых влиятельных силы, в открытую разрушающие наследие Сайкса-Пико, держат друг друга за глотки. Это боевики ИГ и курды, воюющие на севере Ирака и Сирии.

В обеих этих странах курды стали самыми эффективными союзниками западной коалиции в борьбе с "Исламским государством". Но при этом и курды, и боевики ИГ хотят перекроить карту Ближнего Востока.

"Соглашение Сайкса-Пико больше не действует, это в прошлом, и не я один так думаю", - сказал в интервью Би-би-си глава иракского автономного курдского региона Масуд Барзани.

"Региону необходима новая формула. И я оптимистично настроен на то, что внутри этой новой формулы курды получат свое историческое право на независимость", - продолжил он.

"Мы прошли через горький опыт после образования Ирака по окончании Первой мировой войны. Мы старались сохранить единство Ирака, и мы не несем ответственности за распад страны - другие раздробили ее. Мы не хотим быть частью хаоса и проблем, которые окружают Ирак со всех сторон", - сказал Барзани.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер иракских курдов Масуд Барзани считает, что курды должны провести референдум, если переговоры о независимости провалятся

По словам Барзани, курды совершенно серьезно настроены на обретение независимости и подготовка к этому уже идет полным ходом.

По его словам, первым шагом на пути к этому должны быть серьезные переговоры с центральным правительством в Багдаде, в ходе которых курды надеются достигнуть соглашения и то, что они называют "полюбовным расставанием".

Но если переговоры окажутся безрезультатными, курды, как считает Барзани, должны провести референдум о независимости.

"Это необходимый шаг, потому что все предыдущие попытки и эксперименты провалились", - говорит Барзани.

Иракские курды не имеют выхода к морю, их соседи - Сирия, Турция, Иран и Ирак - страны, которые традиционно подавляли стремления курдов к независимости.

Находясь под угрозой боевиков ИГ, курды все больше зависят от западных держав, которые настоятельно советуют им оставаться в составе Ирака.

Достигнут иракские курды в ближайшем будущем полноценной независимости или нет - вопрос открытый. Но уже сейчас у них есть территория с границами, флаг, международные аэропорты, парламент, правительство и собственные силы безопасности - в общем все, кроме паспортов и собственной валюты.

В этом смысле курды уже перекроили карту. По соседству, на севере Сирии, сирийские курды делают то же самое: контролируют и управляют огромными пространствами земли на границе с Турцией, называя все это "самоуправлением".

Перекройка будущего

Что касается ИГ, их территориальные завоевания лишь увеличиваются. Хаос в Ираке и Сирии, который и создал предпосылки для успешного продвижения боевиков-исламистов, неизвестно когда завершится. Один из результатов - отчуждение иракских суннитов и курдов и раздробление Сирии в жестокой межконфессиональной гражданской войне.

Идет негласная борьба за новые решения в области того, как будут дальше сосуществовать различные этнические группы на Ближнем Востоке - в пределах старых границ, созданных историей XX века, или понадобятся новые границы, чтобы удовлетворить желания разных групп.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Курды в Сирии провозгласили "федеральную систему" на территории, которую они контролирют

"Соглашение Сайкса-Пико приказало долго жить, все сейчас висит в воздухе, и потребуется много времени, чтобы понять, каков будет результат", - говорит лидер ливанских друзов Валид Джумблат.

Соглашение Сайкса-Пико шло вразрез с обещаниями свободы, данными британцами арабам в обмен на их поддержку против распадавшейся Османской империи.

Соглашение также противоречило видению тогдашнего президента США Вудро Вильсона, который выступал за самоопределение народов, высвободившихся из-под гнета Османской империи.

Советник Вильсона по внешней политике Эдвард Хаус был проинформирован о подписании соглашения Сайкса-Пико британским министром иностранных дел Артуром Балфуром, который 18 месяцев спустя поставил свою подпись под декларацией, имевшей еще более судьбоносное значение для Ближнего Востока.

Хаус написал: "Все это плохо, и я сказал об этом Балфуру. Они создают гнездо, откуда выйдет будущая война".