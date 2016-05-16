Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Европе многие опасаются массового наплыва мигрантов

Бывший глава британской разведывательной службы МИ6 Ричард Диерлав заявил, что Европе угрожают "популистские волнения" в случае отказа от принятия мер по ограничению миграции.

Он также высказался против снятия визовых ограничений на въезд в Европу с турецких граждан, сравнив эту меру с хранением бензина у открытого огня.

Ранее известная американская киноактриса Анжелина Джоли-Питт, имеющая статус специального посла ООН, предупредила, что система гуманитарной помощи беженцам находится на грани коллапса.

Она говорила о страхе перед волной мигрантов, который побуждает правительства разных стран принимать всё более строгие меры по ограничению числа принимаемых беженцев.

Если Европе не удастся совместными усилиями убедить значительное большинство населения в своей способности взять под контроль миграционный кризис, то ЕС будет отдан на милость популистского бунта, признаки разгорания которого уже заметны Ричард Диерлав, экс-глава МИ6

Эти выступления звучали в рамках программы Би-би-си "Мир в движении", посвященной проблеме миграции и ее воздействию на весь мир.

По словам бывшего шефа британской разведки, счет мигрантов, прибывающих в Европу, в ближайшие пять лет, вероятно, будет измеряться миллионами.

Этот кризис может привести к полному изменению геополитического ландшафта на континенте, предупредил Диерлав.

"Если Европе не удастся совместными усилиями убедить значительное большинство населения в своей способности взять под контроль миграционный кризис, то Евросоюз будет отдан на милость популистского бунта, признаки разгорания которого уже заметны", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Признаки назревающего взрыва видны уже сейчас, предупреждает экс-глава разведки Британии

Он назвал предстоящий в конце июня референдум о членстве Британии в ЕС первым ходом в более крупной геополитической партии.

Говоря о соглашении ЕС с Турцией, согласно которому в обмен на меры по контролю за движением мигрантов Турции обещан безвизовый режим для въезда ее граждан в ЕС, он назвал его страшной ошибкой и сравнил с тушением пожара при помощи бензина.

В настоящее время переговоры между Турцией и ЕС по этому соглашению зашли в тупик в связи с отказом Турции изменить свои антитеррористические законы.

По словам бывшего шефа британской разведки, 1,8 млрд евро, выделенные ЕС для ликвидации причин миграции в африканских странах, имеют гораздо больший смысл, чем сделка с Турцией, но эта сумма слишком мала.

Диерлав считает, что единственным выходом является более массированные действия этого типа в сочетании со значительно более энергичеными действиями по всему побережью Северной Африки.

Однако он оговорился, что полностью закрывать двери для мигрантов было бы неверно.

"В реальном мире нет чудодейственных решений в стиле Джеймса Бонда, - сказал он. - Приливным волнам людским масс противиться невозможно, можно лишь попытаться устранить ту притягивающую силу, которая тянет их прочь из дому".

Правообладатель иллюстрации bbc Image caption Анжелина Джоли выступила по радио Би-би-си с призывом реформировать систему оказания помощи мигрантам

Ранее в своем выступлении по радио Би-би-си Анжелина Джоли сказала, что в мире насчитывается более 60 миллионов мигрантов - больше, чем когда-либо за последние 70 лет.

"Это значит, что мир и безопасность во всем мире поставлены под угрозу. В настоящее время человек, вынужденный покинуть свою страну, в среднем остается на положении перемещенного лица в течение 20 лет", - сказала она.

По словам кинозвезды, число конфликтов и масштабы миграции настолько возросли, что система по защите и возвращению беженцев перестала действовать.