Что нам известно об исчезновении рейса EgyptAir MS804?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Рейс MS804 пропал с радаров за полчаса до запланированного приземления в международном аэропорту Каира

Рейс MS804 авиакомпании EgyptAir, летевший в ночь на четверг из Парижа в Каир, пропал с радаров диспетчеров над восточной частью Средиземного моря. На борту лайнера находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Спасательные команды из Египта и Греции работают в районе, откуда экипаж в последний раз выходил на связь с землей.

В четверг во сторой половине дня в Средиземном море были найдены обломки. Сначала компания EgyptAir подтвердила, что обломки принадлежат потерпевшему крушение самолету. Однако позже греческие власти опровергли эту информацию. Вслед за этим EgyptAir тоже отозвала свои заявления. Пока так и не доказано, что найденные около греческого острова Карпатос обломки принадлежат самолету MS804.

Египетский министр заявил, что, вероятнее всего, причиной крушения стал теракт. К этой же версии склоняются и многие эксперты. Следствие, которое официально проводится Францией, пока не исключает ни одну из версий. Пока никто не взял на себя ответственность за крушение самолета EgyptAir MS804.

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Когда и где пропал самолет?

Рейс MS804 вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в среду в 23:09 по местному времени. По расписанию он должен был приземлиться в международном аэропорту Каира в 03:15 утра в четверг.

В 02:30 по египетскому времени с самолетом пропала связь. В тот момент он находился на высоте 11 тысяч метров в 280 километрах от египетского побережья.

Что произошло?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Родственники пассажиров пропавшего самолета EgyptAir жаловались, что египетские власти не дают никакой информации

Вскоре после того, как поступила информация о пропавшем самолете, премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил журналистам, собравшимся в аэропорту Каира, что пока рано что-либо утверждать относительно причин произошедшего.

Незадолго до этого компания EgyptAir написала в своем "Твиттере", что в 04:26 по египетскому времени, то есть через два часа после исчезновения с радаров, экипаж подавал сигнал бедствия.

Египетские военные, которые, по версии EgyptAir, слышали сигнал, это отрицают.

Агентство Франс пресс со ссылкой на источники в авиационных службах Греции сообщило, что самолет пропал с греческих радаров в 00:29 и упал в море примерно в 240 километрах от греческого острова Карпатос.

Позже греческие суда, ведущие поиск в Средиземном море, обнаружили у острова Карпатос пластиковые обломки бело-красного цвета.

Как сообщается, они могут принадлежать потерпевшему крушение египетскому самолету.

Бывший член Национального совета США по безопасности на транспорте Джон Гоглия полагает, что имеющиеся к этому моменту данные указывают на то, что причиной крушения был скорее взрыв бомбы, нежели структурные или механические повреждения воздушного судна.

"Учитывая тот факт, что он совершал эти резкие развороты, не передавая никаких сигналов бедствия, мне представляется, что на борту произошло нечто катастрофическое, вроде [срабатывания взрывного] устройства", - сказал он агентству АП.

По его словам, версия технической неисправности или структурного повреждения также имеет право на существование, но на данный момент она выглядит весьма маловероятной.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер говорит, что три причины могли привести к крушению авилайнера MS804:

катастрофические механические неполадки

нештатная ситуация в кабине пилотов

взрыв на борту

Кто был на борту?

По данным авиакомпании EgyprAir, на борту самолета находились 56 человек, включая одного ребенка и двух грудных младенцев, а также 10 членов экипажа.

Среди пассажиров были 30 граждан Египта, 15 французов, два иракца и по одному гражданину Великобритании, Бельгии, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады.

Государственное новостное агентство Египта "Аль-Ахрам" - единственное среди СМИ - опубликовало информацию о пилотах. По данным издания, капитана экипажа зовут Мохаммед Шокейр. Это опытный пилот, на счету которого более 6000 часов полетного времени. Второй пилот налетал более 2000 часов, его имя не называется.

Что известно о самолете?

Компания Airbus сообщает, что самолет, зарегистрированный под номером SU-GCC, был предоставлен авиакомпании EgyptAir прямо со сборочной линии в ноябре 2003 года.

За время эксплуатации судно провело в воздухе около 48 тысяч часов, оно было оснащено двигателями швейцарской компании International Aero Engines (IAE).

A320 впервые был введен в эксплуатацию в 1988 году.

По данным компании Airbus на апрель 2016 года, во владении различных авиакомпаний по всему миру находятся более 6700 самолетов А320. Суммарно они проделали более 98 миллионов рейсов, общая продолжительность которых составляет 180 миллионов часов.