Как сесть на 15 лет за комментарий "понятно" на "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несколько недель назад полиция задержала Патнари Чанкидж

В Таиланде власти обвиняют женщину в оскорблении монархии за то, что она в ответ на чей-то пост на "Фейсбуке" оставила комментарий на тайском: "Ja", то есть "ок", "хорошо, понятно". Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Однако, как передает из Таиланда корреспондент Би-би-си Джонатан Хед, по словам самой женщины, дело не в ее комментарии, а в том, что ее сын – политический активист.

40-летняя вдова Патнари Чанкидж живет на окраине Бангкока в тесном доме вместе с двумя детьми. Здесь она время от времени стирает белье для других людей, чтобы свести концы с концами.

В другое время она подрабатывает уборщицей.

Как и во многих домах в Таиланде, на стенах ее дома висят портреты короля Пхумипона Адульядета.

Страшная статья тайского УК

Патнари считает себя верноподданной гражданкой королевства и, по ее словам, никогда не говорила ничего негативного про королевскую семью.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После военного переворота два года назад давление на оппозиционеров усилилось

Однако несколько недель назад ее задержала полиция, обвинив в оскорблении монархии – самом серьезном преступлении, согласно тайскому уголовному кодексу.

Аресты по этой статье значительно участились, после того как два года назад в стране произошел военный переворот.

С тех пор по этой статье были обвинены более 60 человек. Слушания по таким делам проходят в военных судах, часто в закрытом режиме: если журналисты и узнают о вердикте, то лишь несколько недель спустя.

В прошлом году мать двоих детей посадили на 56 лет за ее комментарии на "Фейсбуке", которые власти расценили, как оскорбление монархии. После того как женщина признала свою вину, срок сократили вдвое.

Так что же сделала 40-летняя уборщица Патнари Чанкидж?

Как говорит ее адвокат, единственное доказательство, предоставленное полицией, - это обмен комментариями на "Фейсбуке" между Патнари и одним политическим активистом. Она лишь ответила "ок" на пост активиста. Полиция назвала ее вроде бы безобидный комментарий клеветой.

Как говорят в полиции, она должна была осудить слова политактивиста.

Чтение Оруэлла и салют из "Голодных игр"

Однако сама Патнари считает, что дело вовсе не в ее комментарии, а в том, что ее сын – политический активист. Он изучает политологию в университете, но за последние два года он стал одним из лидеров студенческого протестного движения, выступающего против военной хунты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сирават и многие другие считают, что его мать обвинили не из-за комментария на "Фейсбуке", а из-за политической деятельности сына

Сразу после военного переворота два года назад ее сын Серавит присоединился к антиправительственным протестам. Протестующие читали в общественных местах культовый роман Джорджа Оруэлла "1984" и при случае салютовали тремя пальцами, как в фильме "Голодные игры".

Группа протестующих студентов, к которой принадлежит Серавит, называет себя "Новым демократическим движением".

В прошлом году они, например, провели шуточные выборы в одном из арт-центров Бангкока. Несмотря на то что их демонстрации немногочисленны, они единственные кто сейчас в открытую осмеливается бросать вызов военным.

Время от времени военные задерживают активистов, на некоторых из них были заведены уголовные дела. На счету Серавита несколько задержаний и два обвинения - правда, пока его ни за что не осудили.

Новая конституция или 10 лет тюрьмы

Сейчас военное правительство работает над новой конституцией, которая закрепит во власти военных на многие годы. Согласно новой конституции, новые выборы могут состояться уже в следующем году.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Военные на улице Таиланда теперь не редкость

Военные лидеры пообещали 7 августа провести референдум по новой конституции, однако запретили оппозиции проводить какие-либо кампании.

Любому, кто попытается воздействовать на общественное мнение, грозит до 10 лет тюрьмы.

В то же самое время тысячи чиновников прошли подготовку с тем, чтобы агитировать народ за новую конституцию.

Проигрыш на референдуме нанесет удар по хунте, которая настаивает, что большинство поддерживает планы военных по реформированию страны.

Такие активисты, как Сират, не вписываются в стратегию военных, поэтому за несколько месяцев до референдума, солдаты удвоили свое рвение и пытаются любыми способами заглушить голоса несогласных.