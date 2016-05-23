Разгон протестов в Казахстане: рассказы очевидцев

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За последние недели в Казахстане прошла волна протестов против изменений в Земельный кодекс

В прошедшие выходные власти Казахстана попытались пресечь акции протеста против изменения в Земельный кодекс. В преддверии акций, которые планировались во многих городах Казахстана, были задержаны, по официальным данным, около 40 активистов.

Протестующие требуют отменить закон, который позволяет иностранцам арендовать землю сроком до 25 лет.

Власти страны жестко реагируют на это движение. Запросы на проведении демонстраций в прошедшие выходные были отменены. Более того, в день проведения митинга начались сбои в доступе к социальным сетям и месенджеру Whatsapp.

Люди, вышедшие на протест в Алма-Ате, столкнулись с ОМОНом и огромным количеством полицейских. Ниже приведены рассказы участников и очевидцев разогнанного митинга.

Жанна Байтелова

В первое время было непонятно, куда идти, поэтому люди просто традиционно пошли на Новую площадь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На несанкционированных акциях протеста были задержаны около 40 человек

Еще до начала митинга площадь оцепили, и у всех прохожих проверяли документы, спрашивали - куда идешь? Если отвечали "на площадь", то не пропускали.

Мы оказались на перекрестке улиц Фурманова и Абая. Все стояли, никто ничего не делал. Ни плакатов не было, ни лозунгов. Никаких агрессивных действий. Просто люди стоят.

В какой то момент подъезжает два автозака с полицейскими, оттуда выбегает спецподразделение [ОМОН] в черных масках. Они начинают хватать всех, кто рядом стоял, вообще без разбора. Кто попался, тот попался. Так задержали около двадцати человек.

Затем стали гнать людей вдоль улицы. Люди пошли и начали петь гимн Казахстана. В этот момент опять подъехал автозак, похватали опять человек двадцать и продолжили всех гнать. Было три или четыре таких набега. По другому я их назвать не могу.

Потом сотрудник ДВД (департамента внутренних дел - Би-би-си) в открытую бегал и кричал: задерживайте молодежь! Нас тоже схватили и посадили в этот переполненный автобус, но мы увидели пресс секретаря ДВД города, стали ей кричать. Она увидела, и нас отпустили.

Одна из пенсионерок была задержана даже не в толпе. Она просто сидела на лавочке на площади, к ней подходят полицейские и говорят - здесь нельзя сидеть. Она отказалась уходить, ее схватили и отвезли в РУВД.

Канат Аубакиров

Я подъехал на пересечение Абая и Фурманова и увидел, что начались повальные задержания людей. Я побежал к ним. Когда я оказался в толпе, нас начали со всех сторон прижимать полицейские и омоновцы. Нас оттеснили.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очевидцы говорят, что полиция задерживала всех - в том числе простых прохожих

Потом ворвались омоновцы, начали хватать людей, бабушек. Мы пытались остановить их. Вот тогда меня и скрутили. Забирали в наглую, руки-ноги скручивали, запихивали в переполненные автобусы, при приезде в РУВД загнали нас в холл, перекрыли все входы и выходы.

На наше требование объяснить, на каком основании они нас задержали, ни один из сотрудников - вплоть до начальника РУВД - не мог нам толком ничего объяснить. Они только оговаривались, что поступают по закону.

После того, как полицейские доставили нас в РУВД, они попытались взять наши отпечатки пальцев, сфотографировать в профиль и анфас как преступников. Мы отказались. Нас продержали более 5 часов. В одном из кабинетов в присутствии понятых и сотрудников полиции нас снимали на камеру. В устной форме нас предупредили, что если мы будем и дальше таким образом выражать свое мнение, к нам применят административные меры.

На Абая, где проходил мирный митинг, я со многими общался и все в один голос говорили, что устали от бездарной власти, и земельный вопрос – та самая точка кипения, которая вывела народ на улицы города.

Галым Агелеуов

Люди пришли, стояли мирно, кто-то разговаривал между собой. Не было никаких призывов, давления. Их сразу стали хватать.

Была дана команда, и после этого людей стали разгонять. Просто права человека были отменены на период захвата. Захватывали журналистов и просто идущих мимо людей. Даже какого-то велосипедиста забрали в РУВД ни за что.

В митинге приняли участие пара тысяч человек – это те, кто стоял или прогуливался вокруг площади и по прилегающим улицам. Люди приходили и уходили. Если всех посчитать, то было около двух тысяч. (По другим оценкам, количество митингующих не превышало несколько сотен - Би-би-си).

Более 300 человек побывали в РУВД, если суммировать данные по всем районам.

Айгуль Туркпенбаева

Я за то, чтобы люди выходили и выражали свое мнение. Я сама пошла, также вышли мама и братишка. Просто вышли выразить свое мнение.

Мы не шли на Майдан. У нас не было ни плакатов, ни флагов, ни транспарантов. Мы просто шли выразить мнение, думали, что там будут представители власти, кто-то будет разговаривать с нами, разъяснят всю ситуацию.

Но ничего такого не было.

Было оцепление, огромное количество полиции. Мы шли по улице Абая и дошли до улицы Фурманова. И уже там нас стали разгонять, но мы не ушли.

Все как-то встали в кружок, начали петь гимн и кричать, что мы против передачи земли иностранцам. Тут растаскали нас по автобусам и повезли в РУВД. Позор, если честно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В МВД Казахстана заявили, что в выходные конфликтов с полицией не было, нарушений общественного порядка не допущено.

Мы против предоставления земли в аренду иностранцам. В мораторий мы не верим.

Президент также обещал, что девальвации не будет, он неоднократно говорил, что Самрук-Казына (фонд национального благосостояния, управляющий государственными активами - Би-би-си) останется нашим потомкам, что этого хватит на многие годы, а в итоге девальвация случилась, Самрук-Казына пустая.

Комментарий полиции

Глава Комитета административной полиции Игорь Лепеха, выступая на брифинге МВД в день протеста, заявил: "Митингов несанкционированных в стране не было, конфликтов с полицией не было, нарушений общественного порядка не допущено".

Он также добавил, что была задержана группа лиц, которые пытались провести несанкционированный митинг.

"Но большая часть из них были просто лица, которые не знали, что будет митинг, что митинг не санкционирован, и просто хотели посмотреть, послушать. Они все были отпущены", - передает его слова "Казахстанская правда".