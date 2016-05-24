Ученые: конструктор Lego втянулся в "гонку вооружений"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ученые считают, что стратегия Lego отражает глобальную тенденцию популяризации темы насилия в сфере детских развлечений.

Столь любимые детьми конструкторы производства фирмы Lego становятся все более жестокими по мере того, как производители игрушек вовлекаются в "гонку вооружений", пытаясь привлечь внимание детей в эпоху цифровых технологий, когда их внимание отвлекают электронные гаджеты, считают новозеландские ученые из университета Кентербери.

В исследовании говорится, что конструкторы, в которых присутстствует оружие, становятся все более распространенными. В настоящее время такие детали включены в каждый третий набор Lego.

Представители компании Lego заявляют, что, как подразумевается, оружие в конструкторе используется для таких благородных целей, как спасение мира, и это способствует развитию ребенка.

Потерянная невинность

Исследование новозеландских ученых было опубликовано в интернет-журнале PLoS ONE. Исследователи пришли к выводу, что в наборах Lego количество деталей, символизирующих насилие, долгое время росло в геометрической прогрессии. В тематических наборах стабильно увеличивалась доля оружия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тема оружия всплывает в разных наборах: от наполеоновских сражений до звездных войн

Впервые оружие было включено в конструктор Lego в 1978 году. Тогда в тематический комплект "Замок" вошли мечи, топоры и копья.

"Продукция компании Lego больше не является такой невинной, как прежде", - считает один из авторов исследования Кристоф Бартнек.

"Тема насилия в наборах Lego, похоже, вышла за рамки просто развивающей игры", - подытожил он.

Анализ каталогов с 1973 по 2015 год выявил, что предлагаемые сценарии игр в последнее время стали более жестокими. На 40% всех страниц теперь можно найти изображение насилия, например, стрельбу или агрессивное поведение.

Чтобы привлечь внимание покупателей, производители игрушек оказались вовлечены в метафорическую "гонку вооружений", говорится в исследовании.

Конфликт как элемент взросления

Представитель Lego Трой Тэйлор заявил, что продукция компании охватывает различные игровые направления, в том числе конструирование, фантазирование и конфликт.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Исследователи пришли к выводу, что в наборах Lego количество деталей, символизирующих насилие, росло в геометрической прогрессии

"Наряду с другими сценариями, конфликт является естественным элементом взросления ребенка", - сказал Тейлор в интервью агентству Франс-пресс.

"Где это возможно, мы всегда стараемся использовать юмор, чтобы этот конфликт смягчить", - добавил он.

В 2003-2004 годах компания Lego оказалось на грани банкротства из-за нараставшей популярности электронных игр и приставок.

Компания, базирующаяся в Дании, попыталась переродиться, апеллируя к популярной культуре. В продаже появились тематические наборы, посвященные героям знаменитых кинолент, таких как "Звездные войны", "Бэтман" и "Гарри Поттер".

Стратегия оказалась успешной, и в течение 11 лет компания показывала стабильный рост прибыли. Чистая прибыль Lego по итогам 2015 года выросла на 31%, достигнув 1,4 миллиарда долларов.